DJI Mini 3 vs DJI Mini 2 Karşılaştırma

DJI Mini 3, ulaşılabilir bir fiyat yapısı için tasarlanmış ve yine de profesyonel görünümlü sonuçlar yakalayabilen bir drone’dur.

DJI Mini 2 üzerindeki gelişmeler arasında yeni bir kamera sensörü ve lens ile şarj başına daha uzun uçuş süresi yer alır. Bu aynı zamanda fiyatta kayda değer bir artışla birlikte gelir; bu, bazı yeni başlayanların, hala mevcutken bir DJI Mini 2 fırsatı yakalamak isteyebilecekleri anlamına gelir.

İki dron da kullanım açısından oldukça benzer hissedecek çünkü gelişmiş bir sensör sistemine sahip üst düzey bir dronun aksine DJI Mini 3 yalnızca alt tarafa bakan sensörlere sahip. Bu, daha gelişmiş otomatik yönlendirme modlarını ortadan kaldırır, çünkü doğru sensörler olmadan drone bir ağaca çarpmak üzere olup olmadığını söyleyemez.

Bu özellikleri arıyorsanız DJI Mini 3 Pro tercihiniz olabilir. Bununla birlikte, daha ucuz bir alternatif olan DJI Mini 3, 2020’nin Mini 2’sine dengeli bir güncelleme gibi görünüyor.

DJI Mini 3 ve DJI Mini 2: fiyat

Henüz DJI Mini 3 Türkiye’de satışa çıkmadığı için Global fiyat bazında bir karşılaştırma yapacağız.

DJI Mini 3, DJI Mini 2’den önemli ölçüde daha pahalıdır, ancak DJI, eski modelden yükseltme yapmak isteyenler için bu gerçeği kısmen gizlemenin bir yolunu bulmuştur.

Drone’u uzaktan kumanda veya şarj cihazı olmadan 469 $ karşılığında satıyor. Bu, DJI Mini 2’nin orijinal 449 $ maliyetine oldukça benzer. Ancak, bir uzaktan kumanda eklediğinizde bu, 699 $’a çıkıyor.

Bir çanta, şarj kutusu ve iki ek pil içeren Fly More Combo, eski modelin 599 $ ‘ına göre 559 $’ a mal oluyor. (Arada yaklaşık 40$ fark bulunuyor)

Mini 2 paketlerini çevrimiçi olarak daha ucuza da bulabilirsiniz, artık halefi çıktı.

DJI Mini 3 ve DJI Mini 2: tasarım ve kontrolör

Her ikisi de 250 gramın altında

Mini 3, Mini 2’den biraz daha büyüktür

Mini 3, DJI RC’den en iyi şekilde yararlanamıyor

DJI, Mini 2 tasarımını alıp bazı bileşenleri güncellemedi. Bir aile benzerliği olsa da, Mini 3 açıkça birçok önemli alanda elden geçirilmiş yeni bir tasarımdır.

Bazı temel bileşenleri değiştirirken ağırlığı 250 gramın altında tutmak için bu muhtemelen gerekliydi.

İki tasarıma da bir göz attığınızda, DJI Mini 2’nin artık ön ayaklarında ışık sensörlerine benzeyen bir şeye sahip olduğunu fark edebilirsiniz.

DJI Mini 3, katlandığında her boyutta biraz daha büyük olur, ancak bir DJI Mini 2’ye ve çok dar bir kasaya sahip olmadığınız sürece pek bir önemi olmayacaktır. Bir DJI Mini 3, katlanmış halde 148×90×62 mm, DJI Mini 2’i ise 138x81x58mm boyutlarındadır.

DJI Mini 3 DJI Mini 2

Desteklenen uzaktan kumandalar büyük ölçüde farklılık gösterir. DJI Mini 2 ve 3’ün her ikisi de, yerleşik bir ekranı veya telefonunuzu tutmak için bir kıskacı olmayan standart RC-N1 uzaktan kumandayı kullanabilir. Doğal olarak, her iki drone için de bu uzaktan kumandayı içeren paketler mevcuttur. Yukarıda fiyatlardan bahsetmiştik.

Yalnızca DJI Mini 3, 5,5 inç HD ekrana ve 700 nite kadar parlaklığa sahip DJI RC’yi destekler. Sahip olduğunuz telefon modeline bağlı olarak, bu daha parlak olabilir. Yine de bu, dronunuzu her kullandığınızda cep telefonunuzu kullanmanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Mini 3, DJI RC’nin özelliklerinden tam olarak yararlanamaz, ancak iletim standardı yalnızca 720p, 30 fps önizlemeyi yönetebilirken, uzaktan kumanda saniyede 60 kare 1080p’ye kadar destekler.

DJI Mini 3 ve DJI Mini 2: özellikler

DJI Mini 3’ün uçuş süresi daha uzundur – Plus pil ile çok daha fazla

Mini 2, Mini 3 kadar hızlı

Her ikisi de aynı O2 kablosuz iletimini kullanır

Pil ömrü, DJI Mini 3’ün eski Mini 2’ye göre en önemli avantajlarından biridir. Standart pil kullanılarak eski drone’da 31 dakikaya kıyasla 38 dakikaya kadar uçabilir. Intelligent Flight Battery Plus hücresi ile bu rakam 51 dakikaya çıkıyor.

Bu Plus pil yalnızca sınırlı sayıda bölgede mevcuttur, ancak ülkelerin kullandığı sınıflandırma sistemi sayesinde drone’u 250 gramın üzerine çıkaracaktır, bu da bildiğiniz gibi kayıt sistemine dahil olması gerektiği anlamına gelir.

DJI, uçuş süresini %22 artırdı, ancak pil kapasitesi yalnızca %9 daha yüksek – 2453mah’tan 2250mah’a – bu, başka yerlerde de önemli verimlilik iyileştirmeleri yapmayı başardığını gösteriyor.

DJI Mini 3 DJI Mini 2

Yine de bu, daha yüksek hızlara dönüşmez. Her iki drone da 16 m/s yatay hız, 5 m/s yükseliş ve 3,5 m/s iniş için derecelendirilmiştir.

Ayrıca, 10 km’ye kadar mesafelerde kumanda ile iletişim kurabilen aynı O2 kablosuz iletim sistemini paylaşırlar. Bu, dronu nerede kullandığınıza bağlıdır, ancak ABD’de 10 km’dir. Türkiye’de yanılmıyorsam 5 KM olmalı.

Duyusal sistemin zekasında da bir artış yok. DJI Mini 2 ve Mini 3, Mini 3 Pro’da kullanılan ön ve arka sensörlere değil, yalnızca aşağı bakan sensörlere sahiptir. Bu, mümkün olan otomasyon türlerini sınırlar. Her iki temel mini model de Pro’nun profesyonel görünümlü otomatik programlar olan MasterShots modlarından yoksundur.

DJI Mini 3 ve DJI Mini 2: görüntü ve video kalitesi

Daha büyük sensör ve daha geniş lens açıklığı, daha iyi doğal ışık hassasiyeti sağlar

Mini 3’te gerçek dikey çekim ve HDR video

Mini 3, daha çok yönlü bir dengeleme sistemine sahiptir

DJI, Mini 3’te hem kamera hem de gimbal sisteminde büyük değişiklikler yaptı.

DJI Mini 2’de 12MP kamera sensörü var, Mini 3’ler çok daha büyük ve 48MP. Mini 2’nin 1/2,3 inç stiline göre 1/1,3 inçlik bir sensördür ve lens açıklığı f/2,8’den f/1,7’ye yükselmiştir.

Sensör ve lens boyunca daha yüksek doğal ışık hassasiyeti, Mini 3’ün alacakaranlıkta ve gece Mini 2’den daha iyi dayanacağı anlamına gelir. Videonun renklerini daha iyi tutması, üstün ayrıntı bütünlüğüne sahip olması ve genellikle biraz daha az duygusal görünmesi muhtemeldir.

DJI Mini 3 DJI Mini 2

Bunu bir dereceye kadar güvenle söyleyebiliriz çünkü DJI Mini 3 Pro aynı özelliklere sahiptir. DJI bize burada Mini 3’te kullanılan sensörün tam olarak ne olduğunu söylemedi, ancak bunun Pro ile tamamen aynı donanım olduğuna bahse gireriz.

DJI Mini 3, Pro’da gördüğümüz bir diğer önemli özelliği daha kazanıyor; “gerçek dikey çekim”. Bu, kameranın belirli sosyal medya gönderileri için (Reels, Tiktok ve Youtube Shorts) kullanacağınız aynı portre en boy oranında çekim yapabileceği anlamına gelir.

Bir DJI Mini 2’de bu portre görünümünü elde etmek için, düzenleme sırasında çekimi önemli ölçüde kırpmanız gerekir.

DJI Mini 3’ün gimbal sistemi başka bir eksende de çok yönlüdür. Mini 2’deki -90 ila +20 derece ile karşılaştırıldığında -90 derece ile +60 derece arasında değişir.

Mini 3 ile HDR video da çekebilirsiniz. Bu, tıpkı DJI Mini 3 Pro’nunki gibi sensör düzeyinde HDR olduğu için yalnızca 30 fps’ye kadar kare hızlarında kullanılabilir. Sensör okuması başına iki poz yakalanır, bu da gölgelenmeyi önlemeye yardımcı olur ve bunun yazılım tabanlı bir ton eşleme profilinden çok daha fazlası olduğu anlamına gelir.

DJI Mini 3’te oldukça büyük bir yükseltmeye bakıyoruz, ancak bazı önemli parçalar değişmedi. Her iki drone nesli de 4K/30 video çekiminde başarılı. 60 fps’ye ulaşmak için 2.7K çözünürlüğe düşürmeniz gerekir.

Mini 3 Pro, 60 fps’de 4K çözünürlüğe ulaşabilir, bu da DJI’nin modelleri arasındaki mesafeyi korumak için kasıtlı olarak sınırlı çekim modlarına sahip olduğunu gösterir. Ancak bu, işlemciyle ilgili bir eşitsizlik de olabilir.

Karar

DJI Mini 3, büyük ölçüde olması gerektiği gibi. Daha profesyonel odaklı Mini 3 Pro’nun bazı özelliklerini kullanarak, Mini 3 Pro’nun bazı donanım geliştirmeleriyle DJI Mini 2’nin üzerine koyduğunu görüyoruz.

Yükseltmeye değer mi? Büyük olasılıkla, özellikle düşük ışıkta biraz daha iyi görüntü kalitesi veya sosyal ağlarda yayınlamak için portre videosu çekme yeteneği için can atıyorsanız değer.

Ancak B-roll kalitenizi bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsanız DJI Mini 3 Pro’yu göz ardı etmemelisiniz. Daha gelişmiş sensör sistemi, fazla çaba harcamadan elde edebileceğiniz türden görüntüleri kolaylıkla sağlayabilir. Tabii ki fiyatı da göz önünde bulundurmalısınız.