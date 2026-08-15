Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Apple Watch’un yeni modelleri için geri sayım başladı: Daha güçlü çip ve gelişmiş sağlık özellikleri yolda Teknoloji Haberleri Apple Watch’un yeni modelleri için geri sayım başladı: Daha güçlü çip ve gelişmiş sağlık özellikleri yolda Selin Polat 33 Görüntüleme

Apple’ın eylül ayında düzenlemesi beklenen lansmanda Apple Watch Ultra 4 ve Apple Watch Series 12’yi tanıtacağı konuşuluyor. Yeni modellerde performans artışı, sensör yükseltmeleri ve tansiyon takibine ilişkin yeni bir özellik öne çıkabilir.

Apple, yeni iPhone modellerini tanıtacağı eylül etkinliğinde akıllı saat ailesine de iki yeni üye eklemeye hazırlanıyor. Şirketin etkinlik kapsamında Apple Watch Ultra 4 ile Apple Watch Series 12’yi duyurması bekleniyor.

Yeni nesil çip iddiası

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre her iki modelde de işlemci ve hız tarafında uzun süredir beklenen bir yenilik yapılabilir. Mevcut Apple Watch modellerinde S10 çipi kullanılıyor. Ancak genel performans artışının, 2023’te tanıtılan S9 çipinden bu yana sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Apple’ın watchOS 27 ile Siri’ye yapay zekâ destekli yeni yetenekler kazandırmayı planladığı iddiaları dikkate alındığında, daha güçlü bir S11 çipinin bu özelliklere altyapı sağlaması bekleniyor.

Ultra modelinde tasarım belirsizliği

Apple Watch Ultra 4 için önemli bir tasarım değişikliği yapılacağı yönünde iddialar bulunsa da bu konuda farklı görüşler bulunuyor. DigiTimes, yeni modelin kapsamlı bir tasarım yeniliğiyle gelebileceğini öne sürerken Gurman, büyük çaplı değişikliklerin en erken gelecek yıl gerçekleşebileceğini savunuyor.

Buna karşılık Apple’ın bu yıl seramik kasa seçeneğini yeniden ürün gamına ekleyebileceği belirtiliyor. Bu değişiklik, saatin genel tasarımını baştan aşağı yenilemese de kullanıcıların malzeme tercihlerine yönelik dikkat çekici bir alternatif sunabilir.

Sensör sayısı artabilir

DigiTimes’ın haberinde Apple Watch Ultra 4’ün algılama ve ölçüm yeteneklerinde kapsamlı bir yükseltme yapılacağı ileri sürülüyor. İddialara göre saatteki sensör sayısı mevcut nesle kıyasla iki kata kadar artırılabilir.

Yeni sensörlerin hangi işlevlerde kullanılacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak sağlık takibi konusunda yapılması beklenen geliştirmeler, Apple Watch’un öne çıkan kullanım alanlarından birini daha da güçlendirebilir.

Tansiyon uyarıları gündemde

Apple’ın yeni modellerde yüksek tansiyonla ilgili bildirim özelliğini geliştirebileceği de konuşuluyor. Şirket, geçen yıl watchOS 26 ile hipertansiyon bildirimlerini kullanıma sunmuştu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin yüksek tansiyonla bağlantılı yeni bir bildirim özelliğini incelediği yönündeki iddialar, bu özelliğin Apple Watch Ultra 4 ve Series 12 lansmanında duyurulabileceği beklentisini artırıyor. Ancak söz konusu bilgilerin henüz resmî olarak doğrulanmadığı unutulmamalı.

Resmî açıklama için eylül bekleniyor

Apple’ın yeni akıllı saatleriyle ilgili ayrıntılar şimdilik sınırlı. Mevcut beklentiler, yeni çip, performans artışı, sınırlı tasarım dokunuşları ve gelişmiş sağlık özellikleri üzerinde yoğunlaşıyor.

Apple Watch Ultra 4 ve Apple Watch Series 12’nin teknik özellikleri, fiyatları ve satış tarihleriyle ilgili kesin bilgilerin şirketin eylül etkinliğinde açıklanması bekleniyor.