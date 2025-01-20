CES 2025’te öne çıkan ürünler

CES (Consumer Electronics Show), her yıl teknoloji dünyasının geleceğini şekillendiren yenilikçi ürün ve fikirlerin sergilendiği dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biridir. 2025 yılında Las Vegas’ta düzenlenen CES, yine teknolojide çığır açan ürünlerin tanıtıldığı ve sektör liderlerinin bir araya geldiği önemli bir platform oldu.

Ana Temalar ve Öne Çıkan Teknolojiler

Ulaşımda Devrim: Elektrikli araçlar, otonom sürüş sistemleri ve uçan arabalar gibi geleceğin ulaşım çözümleri büyük ilgi gördü. Örneğin, Xpeng Aero HT’nin modüler uçan arabası, hem karada hem de havada hareket edebilen teknolojisiyle dikkat çekti.

Elektrikli araçlar, otonom sürüş sistemleri ve uçan arabalar gibi geleceğin ulaşım çözümleri büyük ilgi gördü. Örneğin, Xpeng Aero HT’nin modüler uçan arabası, hem karada hem de havada hareket edebilen teknolojisiyle dikkat çekti. Robotik ve Yapay Zeka: Enchanted Tools’un Mirokaï robotları, sosyal ortamlarda insanlarla doğal bir şekilde etkileşim kurabilen özellikleriyle CES’in ilgi odağı oldu.

Enchanted Tools’un Mirokaï robotları, sosyal ortamlarda insanlarla doğal bir şekilde etkileşim kurabilen özellikleriyle CES’in ilgi odağı oldu. Sürdürülebilirlik: Çevre dostu enerji teknolojileri, sürdürülebilir malzemeler ve düşük karbon ayak izine sahip ürünler fuarın en çok konuşulan yenilikleri arasındaydı.

Çevre dostu enerji teknolojileri, sürdürülebilir malzemeler ve düşük karbon ayak izine sahip ürünler fuarın en çok konuşulan yenilikleri arasındaydı. Sağlık Teknolojileri: Giyilebilir cihazlar, yapay zeka destekli sağlık uygulamaları ve hasta bakımında kullanılan robotlar, sağlık sektörünün dijital dönüşümünü yansıttı.

Katılımcılar ve Ürün Lansmanları

CES 2025, sadece teknoloji devlerinin değil, aynı zamanda yenilikçi girişimlerin de sahne aldığı bir etkinlik oldu.

Sony , Samsung ve LG gibi sektör devleri, daha akıllı ve enerji verimli cihazlarını tanıttı.

, ve gibi sektör devleri, daha akıllı ve enerji verimli cihazlarını tanıttı. Startup’lar, CES Innovation Awards kapsamında ödüller için yarışarak ilginç ve çığır açan fikirlerini sergiledi.

Neden Önemli?

CES, sadece bir ürün tanıtım etkinliği değil, aynı zamanda gelecekte bizi bekleyen teknolojik dönüşümlerin habercisi niteliğinde.

İş dünyası, bu fuarda ortaklıklar kurma ve yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı buluyor.

Medya ve halk, en son trendler hakkında bilgi edinerek teknoloji dünyasının gidişatını yakından takip ediyor.

Akıllı Bebek Yatağı – Bosch Revol

Bosch’un yeni nesil bebek beşiği Revol, yapay zekâ ve sensörlerle bebeklerin sağlığını ve uyku düzenini anlık olarak izlemeyi sağlıyor.

Bosch Revol Başlıca Özellikleri

Revol, yapay zekâ ve sensörler kullanarak bebeklerin sağlığını ve uyku düzenini anlık olarak izliyor.

Bebeklerin kalp atışları, solunumu ve çevresel faktörler gibi verileri takip ederek ebeveynlere sağlık raporları sunuyor.

Beşiğin üzerindeki sensörler, oda sıcaklığı, nem ve hava kalitesini ölçüyor, böylece bebeğin konforlu bir ortamda uyuması sağlanıyor.

Yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisi, bebek odasında tehlikeli nesneler tespit ederse ebeveynleri uyarıyor.

Revol, Amerikan Pediatri Akademisi’nin bebek uyku güvenliği tavsiyelerine uygun olarak tasarlanmış.

Revol otomatik olarak beşiği sallayarak bebeğin daha konforlu uyumasını sağlıyor.

Revol üzerinde bulunan koku sensörü sayesinde Bebek altını pislettiğinde aile bireylerine bildirim gönderiyor.

Akıllı Süpürge – Roborock Saros Z70

Roborock Saros Z70, Roborock’un CES 2025’te tanıttığı, seri üretimdeki ilk robot süpürge olarak dikkat çekiyor. Bu model, temizlik deneyimini yükselten katlanabilir beş eksenli mekanik bir kolla donatılmış. İşte öne çıkan özellikleri:

Mekanik Kol (OmniGrip): Bu kol, önündeki engelleri kaldırıp temizlenmesi zor alanlara erişebiliyor, böylece temizlikte hiçbir nokta atlanmıyor. Kol, basit ev işlerini de yapabilen bir yardımcı olarak kullanılabilir.

Bu kol, önündeki engelleri kaldırıp temizlenmesi zor alanlara erişebiliyor, böylece temizlikte hiçbir nokta atlanmıyor. Kol, basit ev işlerini de yapabilen bir yardımcı olarak kullanılabilir. Objeleri Tanıma ve Düzenleme: 108 önceden programlanmış nesneyi tanıyor ve kullanıcılar 50 yeni nesneyi tanımlayabiliyor. Bu, kişiselleştirilmiş etkileşim ve işlevselliği artırıyor.

108 önceden programlanmış nesneyi tanıyor ve kullanıcılar 50 yeni nesneyi tanımlayabiliyor. Bu, kişiselleştirilmiş etkileşim ve işlevselliği artırıyor. Eğlence ve İşlevsellik: Roborock uygulaması üzerinden mekanik kol ve şasi manuel olarak kontrol edilebilir.

Roborock uygulaması üzerinden mekanik kol ve şasi manuel olarak kontrol edilebilir. Güvenlik ve Gizlilik : OmniGrip kol, nesneleri zarar vermeden tutacak şekilde tasarlanmış ve ağır nesneleri kaldırmamak için ağırlık sensörü içeriyor.

: OmniGrip kol, nesneleri zarar vermeden tutacak şekilde tasarlanmış ve ağır nesneleri kaldırmamak için ağırlık sensörü içeriyor. Üçüncü Taraf Ses Kontrolü: Amazon Alexa, Apple Siri veya Google Home ile sesli komutlarla kontrol edilebilir.

Roborock Saros Z70’in dikkat çeken bazı özellikleri;

Saros Z70, sadece temizlik yapmakla kalmıyor, evdeki küçük nesneleri düzenleme kapasitesiyle de bir yardımcı olarak görev yapıyor. (Oyuncakları toplatabilirsiniz!)

Roborock, bu modelle robot süpürgelerin geleceğine dair yeni bir dönem başlatıyor.

Akıllı Robot – Mirokai

İnsanlara günlük yaşamda ve iş süreçlerinde destek sağlamak için tasarlanmış yenilikçi bir robot, kendini geleceğin yardımcı teknolojisi olarak tanımlıyor.

Enchanted Tools’un Mirokai robotları, estetik tasarım, işlevsellik ve üstün hareket kabiliyetini bir araya getirerek, teknolojiyle etkileşim şeklimizi dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi robotlardır.

Mirokai Temel Özellikleri;

Etkileşim ve İfade Yeteneği: Gerçek zamanlı animasyonlu yüz ifadeleri ve interaktif baş yapısıyla, kullanıcılarla doğal ve canlı bir etkileşim sağlar.

Çeviklik ve Hareket Kabiliyeti: Kompakt yapısı ve yenilikçi yuvarlanan küre tabanı sayesinde, dar alanlarda bile hızlı ve serbestçe hareket edebilir.

Çok Yönlü Kullanım: Bağlantılı kolları ve karşıt başparmaklarıyla, %97’lik bir kavrama başarısı sunarak çeşitli görevleri yerine getirebilir.

Kolay Programlanabilirlik: “If This Then That” özelliği sayesinde, teknik bilgi gerektirmeden kolayca programlanabilir.

Mirokai Kullanım Alanları;

Mirokai robotları, hastaneler, oteller, restoranlar, havaalanları ve alışveriş merkezleri gibi sosyal ortamlarda lojistik görevleri üstlenerek, insan etkileşimini ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlar.

Enchanted Tools, Mirokaï robotlarını 2025 yılında CES gibi etkinliklerde tanıtarak, robotik alanında yeni bir çağ başlatmayı hedeflemektedir.

Mirokai robotlarının gerçek dünyadaki uygulamalarını görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz

Modüler Uçan Araba – Xpeng Aero HT

Xpeng Aero HT, Çin merkezli bir girişim olarak, CES 2025’te “Land Aircraft Carrier” adını verdikleri modüler uçan arabalarını tanıttı. Bu yenilikçi araç, hem karada hem de havada hareket edebilme yeteneğine sahip, katlanabilir drone benzeri bir helikopteri bagajında taşıyor.

Aracın yer modülü, “Mothership” olarak adlandırılıyor ve 6 x 6 tüm tekerlekten çekiş sistemi ile arka tekerlek direksiyonuna sahip, bu da ona üstün arazi kabiliyeti sağlıyor. Hava modülü ise, talep üzerine bagajdan çıkan ve hem manuel hem de otonom uçuş modlarını destekleyen bir eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) sisteminden oluşuyor.

Fiyatı 300.000 doların altında olması beklenen bu araca şimdiden 3.000 ön sipariş alındı ve seri üretime bu yıl içinde başlanarak, 2026’da müşterilere teslim edilmesi planlanıyor. İlk etapta sadece Çin’de satışa sunulacak olan Land Aircraft Carrier, Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sergilendi.

Bu araç, özellikle macera tutkunları ve acil arama-kurtarma ekipleri için cazip bir seçenek olmasının yanı sıra, geleceğin ulaşım çözümleri arasında yer almayı hedefliyor.

Dünyanın İlk Renk Değiştiren Gözlüğü – Aura

Chamelo, CES 2025’te tanıttığı Aura akıllı gözlükleriyle, bir düğmeye basarak güneş gözlüklerinin rengini değiştirme özelliği sunarak dikkat çekti. Şimdi ise, dünyanın ilk anında elektronik renk değiştiren reçeteli akıllı gözlükleri olan Aura Rx’i piyasaya sürüyorlar.

Genel Özellikler;

Prismatic™ ve Eclipse™ Lens Teknolojileri: Aura Rx, kullanıcılara dört farklı renk veya dört farklı ton seviyesi arasında geçiş yapma imkanı sunar. Kullanıcılar, sadece bir dokunuşla lens rengini veya tonunu değiştirebilirler.

Hızlı Renk/Ton Değişimi: 0,1 saniyeden daha kısa sürede renk veya ton değişimi gerçekleştirir, böylece kullanıcılar anında istedikleri görsel deneyimi elde edebilirler.

Yüksek Kaliteli Malzemeler: Premium malzemeler ve yüksek indeksli reçeteli lensler kullanılarak üretilmiştir, bu sayede dayanıklılık, optik hassasiyet ve şıklık bir arada sunulmaktadır.

IPX4 Suya Dayanıklılık: Günlük kullanımda su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklıdır, bu da gözlüklerin çeşitli hava koşullarında güvenle kullanılmasını sağlar.

Uzun Pil Ömrü: Tek bir şarjla bir haftadan fazla kullanım imkanı sunar ve sadece 30 dakikada %80 oranında hızlı şarj edilebilir.

Teknik Özellikler:

Reçete Aralığı: +/- 100 ile +/- 600 arasında değişen reçeteli lens seçenekleri sunar, bu da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.

UV Koruması: %99,9 UV koruması sağlayarak gözleri zararlı güneş ışınlarından korur.

Opsiyonel Lens Özellikleri: Polarizasyon ve mavi ışık filtresi gibi ek lens özellikleri yakında kullanıma sunulacaktır, bu da kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirme yapmalarına olanak tanır

Aura RX, reçeteli gözlük kullanıcılarına anında renk ve ton değiştirme özelliği sunarak, görsel deneyimlerini kişiselleştirme ve farklı ortamlara hızlıca uyum sağlama imkanı tanır. Bu yenilikçi teknoloji, günlük yaşamda hem pratiklik hem de şıklık arayanlar için ideal bir çözümdür.

Chamelo’nun CES 2025’teki renk değiştiren akıllı gözlükleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

Aura, yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle CES 2025 İnovasyon Ödülleri’nde onurlandırılmıştır.

Taşınabilir X-ray Sistemi – AirRay-Mini

AirRay-Mini, POSKOM Co., Ltd. tarafından geliştirilen, dünyanın en hafif, en küçük ve en kompakt dijital X-ray çözümüdür.

AirRay-Mini, taşınabilirliği ve yüksek kaliteli görüntüleme yetenekleriyle tıbbi görüntüleme alanında devrim niteliğinde bir üründür. Acil durumlar ve hasta hareketliliğinin sınırlı olduğu durumlar için ideal bir çözüm sunar.

Genel Özellikler;

Taşınabilirlik: Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde, acil durumlar veya hasta hareketliliğinin sınırlı olduğu ortamlarda hızlı ve doğru tıbbi hizmetler için yüksek kaliteli X-ray görüntüleme sağlar.

Yüksek Frekanslı Jeneratör: Yüksek frekanslı jeneratörü, yüksek kaliteli görüntü üretimi için idealdir.

Dijital Görüntüleme: Dijital X-ray sistemi, görüntülerin hızlı bir şekilde elde edilmesini ve analiz edilmesini sağlar.

Kullanım Alanları:

Acil Durumlar: Hızlı ve doğru tıbbi hizmetler için acil durumlarda kullanılabilir.

Hareket Kabiliyeti Sınırlı Hastalar: Hasta hareketliliğinin sınırlı olduğu ortamlarda kullanım için idealdir.

AirRay-Mini, CES 2025’te hem “Best of Innovation Award” hem de “Innovation Honoree” ödüllerini kazanarak tarihi bir başarı elde etmiştir.

Holografik Şeffaf Kamera – ZEISS Microoptics

Holografik Şeffaf Kamera, şeffaf yüzeylere kamera işlevselliği ekleyerek, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren devrim niteliğinde bir teknolojidir. Otomotiv ve akıllı ev sistemleri gibi çeşitli alanlarda geniş bir kullanım potansiyeline sahiptir.

Genel Özellikler:

Holografik Optik Eleman: Teknik holografik optik eleman kullanarak, şeffaf yüzeylerin kamera işlevselliği kazanmasını sağlar.

Estetik ve Fonksiyonellik: Şeffaf yüzeylere entegre edilerek, cihazların estetiğini korurken kamera işlevselliği ekler.

Kullanım Alanları:

Otomotiv Sektörü: Araçların cam yüzeylerine entegre edilerek, sürüş güvenliği ve araç içi deneyimi artırabilir.

Akıllı Ev Sistemleri: Pencereler veya diğer şeffaf yüzeylere entegre edilerek, güvenlik ve izleme amaçlı kullanılabilir.

Bu yenilikçi teknoloji, CES 2025’te “Araç Teknolojisi ve Gelişmiş Mobilite” kategorisinde “Best of Innovation” ödülünü kazanmıştır. Ayrıca, “Akıllı Ev” kategorisinde de CES Innovation Awards® 2025 Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.

Dört tekerlekli Akıllı Robot – KATR

KATR, Kubota tarafından geliştirilen, engebeli arazilerde bile stabil bir platform sağlayabilen kompakt, dört tekerlekli, çok işlevli bir akıllı robottur. Bu robot uzaktan veya yerleşik bir kontrol cihazı aracılığıyla kontrol edilebilir.

Engebeli arazilerde stabilite sağlayan, yüksek yük kapasitesi ve çok yönlü çalışma modlarıyla tarım ve inşaat sektörlerinde devrim niteliğinde bir çözümdür.

Genel Özellikler:

Denge Kontrol Sistemi: Hidrolik olarak bükülebilen ve uzayabilen dört bacağı sayesinde, eğimli ve engebeli arazilerde bile yük platformunu dengede tutar.

Yük Kapasitesi: 240 kg’a kadar yük taşıyabilir, bu da tarım ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde geniş bir kullanım yelpazesi sunar.

Çalışma Modları: Otonom veya uzaktan kumandalı olarak çalışabilir, böylece farklı uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlar.

Kullanım Alanları:

Tarım: Tarlalarda veya ormanlık alanlarda, engebeli arazilerde bile stabil bir platform sağlayarak çeşitli tarım uygulamalarında kullanılabilir.

İnşaat: İnşaat sahalarında ağır yüklerin taşınmasında ve zorlu arazi koşullarında stabilite gerektiren görevlerde idealdir

KATR, CES 2025’te “Endüstriyel Ekipman ve Makineler” kategorisinde “Best of Innovation” ödülünü kazanarak yenilikçi tasarımı ve işlevselliğiyle öne çıkmıştır.

HoloDisplay Floating Screen – Samsung

Samsung’un HoloDisplay Floating Screen, CES 2025’te tanıtılan ve mutfak ortamları için tasarlanmış devrim niteliğinde bir holografik ekran teknolojisidir.

Samsung’un HoloDisplay Floating Screen, mutfaklarda eller serbest kullanım ve akıllı ev entegrasyonu sağlayarak, günlük yaşamı dönüştüren yenilikçi bir ekran teknolojisidir.

Genel Özellikler:

Yüzen Ekran Teknolojisi: Gelişmiş sensörler ve havai ekran teknolojisi kullanarak, ekranın mutfak tezgahınızın üzerinde süzülüyormuş gibi görünmesini sağlar.

Eller Serbest Kontrol: Sesli komutlar veya el hareketleriyle kontrol edilebilir, böylece yemek yaparken ellerinizi kullanmanıza gerek kalmaz.

SmartThings Entegrasyonu: Samsung’un SmartThings platformuyla entegre olarak, evinizdeki diğer akıllı cihazları izleme ve kontrol etme imkanı sunar.

Kullanım Alanları:

Mutfak Yardımcısı: Yemek tarifleri, haberler, zamanlayıcılar ve daha fazlasını doğrudan çalışma alanınızda görüntüleyerek yemek yapma deneyiminizi geliştirir.

Akıllı Ev Kontrolü: SmartThings entegrasyonu sayesinde, evinizdeki diğer akıllı cihazları izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Samsung HoloDisplay Floating Screen, CES 2025’te “Best of Innovation” ödülüne layık görülerek, yenilikçi tasarımı ve işlevselliğiyle öne çıkmıştır. Ayrıca, “Ev Aletleri” kategorisinde de CES Innovation Awards® 2025 Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.

Panoramic iDrive – BMW

BMW, CES 2025’te yeni Panoramic iDrive sistemini tanıttı. Bu sistem, sürücü ve yolcular için sürüş deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor. BMW’nin yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, çeşitli yenilikçi özelliklerle donatılmış durumda ve yakın gelecekte tüm yeni BMW modellerinde standart olarak gelecek.

Genel Özellikler;

Panoramic Vision: Ön camın tam genişliğini kapsayan bu ekran, sürücüye hız, navigasyon ve diğer kritik bilgileri doğrudan görüş alanında sunuyor. Ekranın sol tarafı hız ve araç modu gibi bilgileri, sağ tarafı ise kişiselleştirilebilir widget’larla doldurulabilir.

3D Head-Up Display: Sürücünün doğrudan görüş alanında, navigasyon ve diğer önemli bilgileri üç boyutlu olarak gösteriyor. Bu özellik, gözlerin yoldan ayrılmadan bilgi edinilmesini sağlıyor.

BMW İşletim Sistemi X: Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) tabanlı bu işletim sistemi, daha akıcı ve kişiselleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Sistem, sesli komutlar ve büyük dil modellerini kullanarak proaktif önerilerde bulunabiliyor.

Çok Fonksiyonlu Direksiyon: Dokunsal hassasiyet ile sürücü, sistemi direksiyondan kontrol edebiliyor, bu da sürüş güvenliğini artırıyor.

Özelleştirme: Sürücüler, ekran içeriğini, ortam aydınlatmasını ve kişisel görüntüleri yükleyebilir, böylece aracın iç mekanını kendi zevklerine göre şekillendirebilirler.

“CES 2025: Teknolojinin geleceğine açılan kapı! Yapay zeka, holografik ekranlar, uçan araçlar ve hayatı dönüştüren yeniliklerle dolu bu muhteşem etkinlik, dünyaya ilham veren sınırları yeniden çiziyor. Bugün gördüklerimiz, yarının vazgeçilmezi olacak! “

CES 2026’da görüşmek üzere!