2025 Ocak Xbox Game Pass Eklenecek Oyunlar Açıklandı!

Microsoft oyun servisi Xbox Game Pass her ay kütüphanesine bazı oyunları ekliyor bazı oyunları ise kütüphanesinden çıkarıyor. Xbox konsol ve PC kullanıcılarının yararlanabildiği bu oyun servisi yenilenmeye devam ediyor ve bu kapsamda 2025 Ocak Xbox Game Pass eklenecek oyunlar belli oldu. İşte ayrıntılar…

2025 Ocak Xbox Game Pass Eklenecek Oyunlar Açıklandı!

Microsoft’un oyun servisi Xbox Game Pass’e Ocak ayının ilk yarısına kadar eklenecek ve çıkarılacak oyunlar belli oldu. Eklenecek oyunlar arasında popüler yapımlardan Diablo ve Road 96 de bulunuyor. Her ay yeni oyunları ekleyip ve bazılarını da çıkararak platformu güncelleyen Microsoft, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

2025 yılının ilk iki haftasında, 14 Ocak’a kadar, platforma toplamda 7 yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar; Robin Hood – Sherwood Builders, Lightyear Frontier, Rolling Hills, Diablo, Road 96, EA Sports UFC 5, My Time at Sandrock şeklinde. Eklenecek yapımların yanı sıra bazı oyunlar da 15 Ocak’a kadar Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkarılacak. Kütüphaneden çıkarılacak oyunlarsa; Common’Hood, Exoprimal, Escape Academy, Figment, Those Who Remain ve Insurgency Sandstorm şeklinde.

Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar ve tarihleri şu şekilde listelenebilir:

Road 96 (Konsol ,Bulut ve PC)

Lightyear Frontier (Xbox Series X-S) – 8 Ocak

My Time at Sandrock (Konsol) – 8 Ocak

Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X-S) – 8 Ocak

Rolling Hills (Konsol) – 8 Ocak

EA Sports UFC 5 (Bulut ve Xbox Series X-S) EA Play – 14 Ocak

Diablo (PC) – 14 Ocak

Xbox Game Pass Ultimate abonelikler de bilindiği üzere daha avantajlı fırsatlar sunulmakta. Ultimate üyelerin erişebileceği yeni oyunlar ise şu şekilde:

First Descendant Season 2: Ancestors Bundle

Vigor: Coast Guardian Pack

Apex Legends: Feelin’ Lucky? Weapon Charm

Metaball: Punk Pack – 7 Ocak

Çıkarılacak Oyunlar

Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkarılacak oyunlar da aşağıdaki gibi listelenebilir: