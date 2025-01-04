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2011 yılında piyasaya sürülen Minecraft muhteşem bir başarı yakalayarak en sevilen Sandbox oyunlarından biri oldu. Serinin yeni oyunu uzun zamandır beklenmekteydi ve nihayet bu konuda bir açıklama geldi. Oyunun tasarımcısı Markus ‘Notch’ Persson’ın yaptığı açıklamaya göre 15 yılın ardından devam oyunu Minecraft 2 geliyor. İşte ayrıntılar…

15 Yılın Ardından Devam Oyunu Minecraft 2 Geliyor!

Mojang Studios tarafından geliştirilen Minecraft, 2011 yılında piyasaya sürüldü ve oyun dünyasında önemli bir yer edindi. Markus Alexej Persson tarafından tasarlanan oyun, hayatta kalma ve Sansbox kategorilerinde muhteşem bir başarıya imza attı. Minecraft severler serinin yeni oyununu uzun zamandır beklemekte idi ve nihayet bu konuda Persson’dan bir açıklama geldi.

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Markus “Notch” Persson sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklama ile Minecraft 2 oyununun geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu. Bu yapımın ruhani bir devam oyunu olarak nitelendirilebileceğini aktaran Persson, bu başlangıcın sonuca erişip erişemeyeceğinden henüz emin değil. Bununla birlikte tasarımcı yeni bir oyun üretmek için çalışmalara başlamış durumda.

Minecraft çıkışından çok kısa bir süre sonra popüler olmuş ve değerini milyar dolarlar seviyelerine çıkarmıştı. Bu başarıdan uzunca bir süre sonra Markus “Notch” Persson yeniden kolları sıvadı ve bir devam oyunu geliştirmeye odaklandı. X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Notch, “Belki insanlar gerçekten ilk oyuna çok benzeyen yeni bir oyun istiyordur” diyerek, Minecraft hayranlarını heyecanlandırdı. Markus Persson (Notch) sosyal medyada yaptığı açıklamaya aşağıdan göz atabilirsiniz:

I basically announced minecraft 2.



I thought that maybe people ACTUALLY do want me to make another game that's super similar to the first one, and I'm loving working on games again.



I don't super duper care exactly which game I make first (or even if I make more), but I do know… — notch (@notch) January 3, 2025

Persson: Oyun Geliştirme Sürecinden Keyif Alıyorum

Persson yaptığı paylaşımda Minecraft 2’ye başlarken aslında tam olarak nasıl bir oyun tasarlayacağını bilmediğini bu bununla birlikte Minecraft severlerin ilgisini ölçmek adına bit anket düzenlediğini duyurdu. Aslında Notch, ruhani devam oyunlarının eski ya da sıkıcı olduğunu fakat eğer Minecraft severler bir devam oyunu isterlerse, böyle bir proje üzerinde yoğunlaşabileceğini söyledi. Bunların yanı sıra Persson, hem geliştirici hem de yayıncı ekiplerin çalışmalarını önemsediğini, yeni bir oyun üretirken onları geri planda bırakmayacak bir iş çıkaracağını duyurdu.

Tüm bunların yanı sıra Notch, başladığı bu projeyi sonlandıracağına yönelik söz vermedi. Bu konudaki açıklaması ise “Kendi geçmişimi göz önüne alırsak, oyunun tamamlanıp tamamlanmayacağından emin değilim. Ama bu oyun geliştirme sürecinden keyif alıyorum.” şeklinde oldu. Tasarımcı Persson’un tüm açıklamaları Minecraft hayranları arasında heyecanla karşılandı. Ancak yeni oyunun akıbeti henüz belli değil. Bu biraz da hem Minecraft hayranlarının desteğine hem de Notch’ın kararlılığına bağlı. Bakalım seriye bir devam oyunu gelebilecek mi. Detaylar açıklandıkça sizlere duyurmaya devam edeceğiz.