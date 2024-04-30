Kung Fu Panda Minecraft’a Geldi! İşte Detaylar

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Minecraft yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Kung Fu Panda Minecraft’a geldi. Kung Fu Panda seven Minecraft oyuncuları bu habere oldukça sevindi. Minecraft daha önce Nintendo, Sega gibi şirketlerle iş birliği yapmış ve Mario ile Sonic’i oyuna getirmişti. Şimdi ise Kung Fu Panda’nın yapımcısı DreamWorks Animation ile iş birliği gerçekleştirerek sevilen karakteri Minecraft’a getirdi.

Kung Fu Panda Minecraft’a Geldi

Kısa bir süre önce Minecraft oyuna Kung Fu Panda DLC’sini ekledi. Kung Fu Panda severleri heyecanlandıran bu gelişme ile Kung Fu Panda serisinden pek çok karakter oyuna geldi. Bir açık dünya oyunu olan Minecraft’ın DreamWorks ile yaptığı iş birliği neticesinde Kung Fu Panda’nın pek çok karakteri oyun içi mağazaya eklendi. Burada altını çizmek istediğimiz bir nokta var ki o da bu tarz iş birliklerinin uzun süreli olmaması. Yani Kung Fu Panda seven Minecraft oyuncularının ellerini çabuk tutmalarında fayda var.

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Minecraft daha evvel farklı markalarla da iş birliği gerçekleştirmişti. Şimdi bu Kung Fu Panda DLC’si DreamWorks’le yeni anlaşmaların da önünü açabilir. Minecraft oyuncuları şu anda Shrek’i büyük bir tutkuyla istiyor. Eğer Minecraft yeni bir iş birliği yaparsa bu büyük ihtimalle Shrek’i oyuna getirecek. Ki eğer bu gerçekleşirse de Çizmeli Kedi anlaşmalarının gerçekleşme ihtimali de artacaktır.

Animasyon filmlerinin yapımcısı dünya devi Dreamworks Animation’ın Minecraft’a ekleyebileceği pek çok karakter bulunuyor. Bakalım ilerleyen süreçte Minecraft oyuncuları hangi karakterlerle karşılaşacak.

Minecraft Kung Fu Panda DLC’li fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Minecraft Hakkında

İsveçli Markus Alexej Persson tarafından geliştirilen Minecraft oyunu Mojang Studios tarafından 2011 yılında yayınlanmıştır. 2014 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, Markus Alexej Persson ve Jens Bergensten tarafından tasarlanmıştır. Üçüncü şahıs nişancı, dövüş oyunu, bağımsız video oyunu, aksiyon-macera oyunu ve çizgisellik kategorilerinde yer alan açık dünya oyunu Minecraft tek oyunculu ve çok oyunculu modlara sahiptir.

Şimdiye dek pek çok ödüle layık görülen Minecraft; BAFTA Oyun Özel Ödülü, VGX En İyi Bağımsız Oyun Ödülü, Aile ve Sosyal Oyun Dalında BAFTA Oyunu ve Nickelodeon Çocukların Seçimi Favori Bilgisayar Oyunu gibi ödüllerin sahibi olmuştur. Oyun Windows, macOS ve Linux platformlarında oynanabilir.