Minecraft Star Wars DLC’si Kasım 2023’te Geliyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile Minecraft’ın 300 milyon adet satış rakamına ulaştığı duyurulmuştu. Bu rakamla, zaten kendisine ait olan “dünyanın en çok satan oyunu” unvanını daha da geliştiren yapıma Star Wars DLC’si geleceği öğrenildi. Yapılan Minecraft etkinliğinde kamuoyuna açıklanan bilgiye göre Minecraft Star Wars DLC’si Kasım 2023’te gelecek.

Dünyanın En Çok Satan Oyunu Minecraft Star Wars DLC’si 7 Kasım’da Gelecek

Minecraft için düzenlenen “büyük Live etkinliğinde” oyunun geleceğine dair pek çok bilgiye yer verildi. Bu bilgilerden en çok dikkat çekeni hiç şüphesiz oyunun ulaştığı satış rakamı idi… 2021 yılında 238 milyon adet satışa ulaştığı açıklanan oyun, uzun yıllardır dünyanın en çok satan oyunu unvanını elinde bulunduruyor. Aradan geçen 2 yılda, kendi rekorunu geliştiren Minecraft satış rakamını 300 milyon adede taşıdı.

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Etkinlikte duyurulan haberlerden en dikkat çekenlerinden bir diğer ise Minecraft’a Star Wars DLC’si gelecek olması. 7 Kasım Salı günü itibariyle Minecraft Marketplace’e Star Wars: Path of the Jedi DLC’si geleceği öğrenilirken; DLC’de ikonik Star Wars karakterleri yer alacağı da kaydedildi.

Minecraft’a Planet Earth 3 DLC’si de Gelebilir

2023’ün son aylarında çıkması planlanan TV dizisi Planet Earth III için de Minecraft’a bir DLC gelebileceği etkinlikte yer alan bilgilerdendi. Dünyaya nasıl daha iyi bakmamız gerektiğine ve çevre duyarlılığına yönelik geliştirilecek DLC ile dünya çapında milyonlarca oyuncuya Minacraft vasıtası ile çevre bilinci aşılamak amaçlanıyor.

Minecraft’a Yeni Özellikler de Geliyor!

Minecraft için düzenlenen “büyük Live etkinliğinde” konuşan oyunun baş tasarım direktörü Craig Leigh, oyuncuların taleplerini dikkate aldıklarını ve bu doğrultuda bir dizi yeniliğe imza atacaklarını burguladı. Buna göre; Minecraft’a geliştirilmiş yol bulma, hayvanları evcilleştirebilme ve özel sefer düzenleme gibi özellikler gelecek. Bunlara ek olarak oyunda ekran kontrolleri ve kullanıcı ara yüzü de optimize edilerek oyuncu taleplerine göre geliştirilecek.

Minecraft Hakkında

2011 yılında İsveçli oyun firması Mojang Studios tarafından geliştirilen Minecraft, kısa sürede önemli bir hayran kitlesi edindi. Oyunun popülaritesini hızla artırması teknoloji devi Microsoft’un dikkatini çekti ve oyun 2014 yılında Microsoft tarafından satın alındı. Akabinde gelişimini devam ettiren Minecraft, kısa sürede dünyanın en fazla satış yapan oyunu olmayı başardı.

Microsoft’a satışı 2,5 milyar dolara gerçekleşen Minecraft; 2024 yılında Vanilla Güncellemesi 1.21 ile oyunculara bir dizi yenilik sunacak. Ayrıca 15. yıl dönümü kutlayacak yapım için, özel etkinlikler düzenlenmesi de düşünülüyor.