Ana SayfaOyunMinecraftMinecraft Legends Çıkış Tarihi Açıklandı!

Minecraft Legends Çıkış Tarihi Açıklandı!

Bugünkü yazımızda sizlere Minecraft Legends çıkış tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
2
Minecraft Legends

Renault ve R-Fit’ten Eski Araçlara Yeni Dönüşüm

Renault ve R-Fit, eski araçlara fabrika kalitesinde bir elektrikli otomobil dönüştürme kiti sunmak için iş...

Günümüzün ve çocukluğumuzun efsanevi oyunlarından biri olan Minecraft Microsoft altında gittikçe büyümeye devam etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Minecraft Legends çıkış tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Aksiyon strateji türünde Warcraft benzeri oyunlarını anımsatacak olan Minecraft Legends, 18 Nisan’da Xbox Series, Xbox One, PC ve Xbox Cloud platformlarında çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak. Oyun, ilk günden Game Pass’e eklenmesi planlanmakta.

Oyunun içinde bulunan modlardan biri olan Çevrimiçi co-op macerası ve rekabetçi çoklu oyuncu modları olacak. Bu modlarda sizlerin oyunda ki amacınız üssünüzü korumak ve düşmanınkini yok etmek olacak.

Oyuncuların en çok merak ettiği bir diğer konu ise grafik konusu oldu bu konu hakkında şirket oyun içinde grafik konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyerek klasik Minecraft görünümü olacağını belirtti.

-- Reklam --

Coca-Cola Phone Sızdırıldı

Bazen bazı markaların telefon üretme işimi olur. Geçmiş dönemde pek çok söylenti olarak çıkan Tesla Phone'u hatırlıyanlar vardır. Şimdi...
Önceki İçerik
Renault ve R-Fit’ten Eski Araçlara Yeni Dönüşüm
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021