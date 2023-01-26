Minecraft Legends Çıkış Tarihi Açıklandı!

Günümüzün ve çocukluğumuzun efsanevi oyunlarından biri olan Minecraft Microsoft altında gittikçe büyümeye devam etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Minecraft Legends çıkış tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Aksiyon strateji türünde Warcraft benzeri oyunlarını anımsatacak olan Minecraft Legends, 18 Nisan’da Xbox Series, Xbox One, PC ve Xbox Cloud platformlarında çıkış yaparak oyuncular ile buluşacak. Oyun, ilk günden Game Pass’e eklenmesi planlanmakta.

Oyunun içinde bulunan modlardan biri olan Çevrimiçi co-op macerası ve rekabetçi çoklu oyuncu modları olacak. Bu modlarda sizlerin oyunda ki amacınız üssünüzü korumak ve düşmanınkini yok etmek olacak.

Oyuncuların en çok merak ettiği bir diğer konu ise grafik konusu oldu bu konu hakkında şirket oyun içinde grafik konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyerek klasik Minecraft görünümü olacağını belirtti.