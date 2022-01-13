Bugün sizlere günümüzün popüler oyunu minecraft köylü meslekleri nelerdir bahsedeceğiz. Geçtiğimiz zamanda köylülere gelen meslek güncellemesi oyuncular açısından büyük avantaj sağladı. Kolay yoldan büyülü aletler ve zırhları köylülerden çok ucuz fiyatlara satın aldılar. Bu güncellemeyle birlikte köylülerin köylü zombiye ordan da tekrar köylüye dönüşmesiyle köylülerin bizlere sağladığı indirimli fiyatlar ile oyuncular Hayatta Kalma (Survival) serilerinde aldıkları ürünleri sandıklarına depoladılar.

Minecraft Köylü Meslekleri

Büyücü Köylü

İngilizce lectern, Türkçesi kürsü olan oyuna eklenen bu eşya sayesinde herhangi bir yetişmiş köylünün 18 blok etrafına bu eşyayı koyduğumuzda köylüye büyücü mesleğini verebiliyoruz. Oyunda bulunan çoğu büyülü kitabı ve bazı eşyaları bu köylüden kolayca alabiliriz.

Madenci Köylü

Bu köylü bizlere zümrütler ile büyülü/büyüsüz zırhlar alabileceğimiz köylüdür.

Aşçı Köylü

Bu köylü dumanlı fırını köylünün yakınına koyarsanız sizlere yiyebileceğiniz minecraft eşyalarından bazıları satar. Zümrüt kasmak için çiğ tavuk eti toplamanız gerekir.

Madenci Köylü

Bilmeme taşını köylünün yanına koyarsanız, köylünüz Madenci Köylü mesleğine sahip olacaktır. Zümrüt ile köylüden terrekota satın alabileceksiniz.

Eşyacı Köylü

Bu köylü sayesinde zümrüt ile büytülü/büyüsüz balta-kazma-kürek-çapa satın alabileceksiniz.

Haritacı Köylü

Bu köylü sayesinde Minecraft’da bulunmamış hazineleri veya boş haritaları satın alabilirsiniz.

Çiftçi Köylü

Bu köylü sayesinde zümrüt ile ekmez satın alabilirken, çiğ havuç, patates gibi toprak meyvelerini köylüye satarak zümrüt kasabilirsiniz.

Okçu Köylü

Bu köylü sayesinde çubuk satarak zümrüt alışverişini yapabilirsiniz. Zümrüt ile ok, yay veya arbaletleri edinebilirsiniz. Eğer şanslıysanız bu eşyaların büyülü olanları ile de karşılaşabilirsiniz.

Dokumacı Köylü

Bu köylü Minecraft’ı oynayanlar tarafından en az tercih edilen köylüdür. Sebebi sadece sizlere sunduğu yün olmaktır. Zümrüt ile bu köylü sayesinde yün ticareti yapabilirsiniz.

Balıkçı Köylü

Bu köylü çiğ balıkların çoğunu satıp karşılığında zümrüt alabileceğiniz köylüdür. En çok tercih edilen köylüler arasında yer alıyor.

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