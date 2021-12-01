en eğlenceli minecraft modları

16 Mayıs 2009’da piyasaya sürülen ve sürüldükten sonra belli bir süre dilden dile yayılan, daha sonra ise apaçık şekilde popülerleşen Minecraft oyunu çok konuşulan oyunlardan biri haline geldi. Minecraft günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Ayrıca birçok Minecraft modu buluyor. Eğlenceli Minecraft modları ile arkadaşlarınız ile eğlenebilirsiniz.

Minecraft, günümüzdeki yüksel grafik gerektiren oyunlardan daha farklı bir oyun. 3 boyutlu bir dünyada hayatta kalmaya çalıştığımız Minecraft, lego tarzı şekillerle bir şeyler üretmemize izin veriyor. Oyunda gördüğümüz her şeyi kırabiliyor ve toplayabiliyoruz ve topladığımız materyalleri istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz. İşte bu özellik Minecraft’ın temelini oluşturuyor.

En Eğlenceli 5 Minecraft Modu

Just Enough Items

Tarifleri ve mevcut ögeleri hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sayede işçiliği, demlemeyi, eritmeyi ve pişirmeyi en kolay hale getiren bir moddur. İşleri hızlı bir şekilde halletmek istiyorsanız bu mod tam size göre. Hatta öğeleri hızlı bir şekilde bulabilmeniz için bir arama çubuğu bulunuyor. Oyun içinde hayatınızı çok daha kolay hale getirecek ve başka gelişmiş özellikler de mevcut.

FallingTree

FallingTree sadece bir blogu kırarak tüm ağaları kesmenizi sağlayan bir moddur. Minecraft’ın Vanilla versiyonunda ağaç kesmenin, odun toplamanın ne kadar uzun sürdüğünü oldukça fazla zaman harcattığını biliyorsunuz. Size bu durumdan nefret ediyorsanız FallingTree tam size göre.

WorldEdit

Minecraft’ta inşa yapmayı seven biriyseniz bu mod tam size göre. WorldEdit yerleştirmiş olduğunuz bloklar üzerinde çok fazla kontrol imkanı sağlar ve Minecraft dünyanızın görseline tek bir tıklamayla büyük değişiklikler sağlar. Blokları tek tek yerleştirmekten sıkıldıysanız ve bir inşa yapmayı hızlı bir şekilde bitirmek tamamlamak istiyorsanız bu modu kesinlikle indirmelisiniz.

Forestry

Ekinlerle ve hayvanlarla ilgilenmeyi, bakmayı seviyorsanız bu mod sizin için mükemmel. Makineler, yiyecekler, araçlar ve kaynaklar dahil olmak üzere çeşit çeşit içerik bulunuyor.

Railcraft

Minecraft’taki yoğun bir şekilde genişleyen demir yolu sistemine bağlı başka bir moddur. Temel oyunda demir yolu rayı ve arabası birkaç taneyle sınırlıyken bu mod içerisinde daha fazlasına erişeceksiniz. Arabaları birbirine bağlamanın ve onları çeşitli yerlere çekmenin bir yolu bile var. Demir yolu sistemlerini seviyorsanız bu modda keyif alırsınız.

Ayrıca bkz: Minecraft Hileleri