Epic Games gizemli oyun kampanyası kapsamında yılbaşına özel her güne yeni bir oyun hediye ediyor. Yeni yılın ilk gününe özel de muhteşem bir hediye ile geldi; 1 Ocak Epic Games ücretsiz oyunu erişime açıldı. Steam platformunda 800 TL etiket fiyatına sahip olan oyun Epic Games’te ücretsiz oldu. Bu oyunu kütüphanenize eklemek istiyorsanız 2 Ocak 2025 saat 19:00’a kadar oyunu indirmeyi unutmayın. İşte detaylar…

1 Ocak Epic Games Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı!

Epic Games Store’da 12 Aralık 2024 tarihinden bu yana her gün yeni bir oyun ücretsiz olarak sunulmakta. Gizemli oyun kampanyası kapsamında kullanıcılarına bedava oyun hediye eden Epic Games 9 Ocak 2025 tarihine kadar kampanyayı sürdürmeye devam edecek. Siz de kütüphanenizi zenginleştirmek istiyorsanız her Epic Games Store’u ziyaret ederek kampanyadan faydalanmayı unutmayın.

Epic Games, yeni yılın ilk gününde Kingdom Come: Deliverance oyununu ücretsiz olarak sunmakta. Oyunun Steam fiyatı yaklaşık 800 TL seviyesinde. Bu avantajlı kampanyadan faydalanmayı unutmayın. Peki Kingdom Come: Deliverance Epic Games’te ücretsiz nasıl indirilir? Bunun için öncelikle resmi Epic Games Store web sitesine gidilerek kullanıcı hesabına girilir. Ardından oyunun sayfasına gidilerek “yükle” butonu tıklanır ve oyun kullanıcı kütüphanesine eklenmiş olur.

Kingdom Come: Deliverance Hakkında

13 Şubat 2018 tarihinde piyasaya sürülen Kingdom Come: Deliverance, Warhorse Studios tarafından geliştirilmiş ve Deep Silver tarafından yayınlanmıştır. Aksiyon rol yapma oyunu olan Kingdom Come: Deliverance, Orta Çağ döneminde geçmekte. PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows ve Amazon Luna platformlarında oynanabilen yapım macera oyunu, aksiyon – rol yapma oyunu ve dövüş oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Kingdom Come: Deliverance’ı PC’de deneyimlemek isteyenler için sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum PC sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi – 64-bit Windows 7, 8 (8.1) veya Windows 10

İşlemci – Intel Core i5-2500K 3.3GHz ya da AMD Phenom II X4 940

RAM – 8 GB

Ekran Kartı – Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870

DirectX – Sürüm 11

Depolama – 70 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar – SSD önerilir

Önerilen sistem gereksinimleri