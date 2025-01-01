Her yıl olduğu gibi bu yıl da Valve, Steam Awards 2024’ü düzenleyerek farklı kategorilerde yılın en iyilerini seçti. Oyun dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan Steam’de kullanıcılar adaylar arasından en sevdikleri oyunlar için oy kullandılar. Nihayetinde Steam Ödülleri 2024 kazananları belli oldu. İşte yılın oyunu ve diğer kategorilerin birincileri…
Steam Ödülleri 2024 Kazananları Belli Oldu!
Steam Awards 2024, 19 Aralık 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve Steam kullanıcılarının oylarıyla 2024 yılının en iyi oyunları belli oldu. 11 kategoride aday gösterilen oyunlar arasından en iyileri seçildi. Steam 2024 yılının en iyi oyunu Black Myth: Wukong oldu. Bahse konu yapım Kötü Olduğunuz En İyi Oyun ve Üstün Zengin Hikaye Oyun Ödülü kategorilerinde de birinciliği göğüsleyerek toplamda üç kategoride ödül aldı.
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Steam 2024 Ödülleri kapsamında kategoriler ve en iyilerini listeleyelim:
1 – 2024 Yılın Oyunu Ödülü
- Black Myth Wukong – KAZANAN
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Balatro
- HELLDIVERS 2
2 – Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü
- Blade and Sorcery
- DAVIGO: VR vs. PC
- Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2
- Metro Awakening – KAZANAN
- Maestro
3 – Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü
- Dota 2
- No Man’s Sky
- Stardew Valley
- Baldur’s Gate 3
- ELDEN RING – KAZANAN
4 – Steam Deck’te En iyi Oyun Ödülü
- Hades II
- Warhammer 40,000: Rogue Trader
- Deep Rock Galactic: Survivor
- God of War Ragnarök – KAZANAN
- Balatro
5 – Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü
- Satisfactory
- HELLDIVERS 2 – KAZANAN
- Sons Of The Forest
- Palworld
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
6 – Üstün Görsel Stil Ödülü
- Hades II
- Nine Sols
- SILENT HILL 2 – KAZANAN
- Neva
- Metaphor: ReFantazio
7 – En Yenilikçi Oynanış Ödülü
- Satisfactory
- HELLDIVERS 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Balatro
- Liar’s Bar – KAZANAN
8 – Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü
- TEKKEN 8
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- THE FINALS
- Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü
- Black Myth: Wukong – KAZANAN
9 – En İyi Oyun Müziği Ödülü
- Frostpunk 2
- SILENT HILL 2
- Fate/stay night REMASTERED
- Horizon Forbidden West Complete Edition
- Red Dead Redemption – KAZANAN
10 – Üstün Zengin Hikâye Ödülü
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
- Black Myth: Wukong – KAZANAN
- Mouthwashing
- FINAL FANTASY XVI
11 – Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü
- House Flipper 2
- Tiny Glade
- Farming Simulator 25 – KAZANAN
- TCG Card Shop Simulator
- WEBFISHING