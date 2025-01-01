Ana Sayfa » Oyun Steam Ödülleri 2024 Kazananları Belli Oldu, İşte Yılın Oyunu! Oyun Steam Ödülleri 2024 Kazananları Belli Oldu, İşte Yılın Oyunu! Emine Emre 1 Görüntüleme

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Valve, Steam Awards 2024’ü düzenleyerek farklı kategorilerde yılın en iyilerini seçti. Oyun dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan Steam’de kullanıcılar adaylar arasından en sevdikleri oyunlar için oy kullandılar. Nihayetinde Steam Ödülleri 2024 kazananları belli oldu. İşte yılın oyunu ve diğer kategorilerin birincileri…

Steam Ödülleri 2024 Kazananları Belli Oldu!

Steam Awards 2024, 19 Aralık 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve Steam kullanıcılarının oylarıyla 2024 yılının en iyi oyunları belli oldu. 11 kategoride aday gösterilen oyunlar arasından en iyileri seçildi. Steam 2024 yılının en iyi oyunu Black Myth: Wukong oldu. Bahse konu yapım Kötü Olduğunuz En İyi Oyun ve Üstün Zengin Hikaye Oyun Ödülü kategorilerinde de birinciliği göğüsleyerek toplamda üç kategoride ödül aldı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Steam 2024 Ödülleri kapsamında kategoriler ve en iyilerini listeleyelim:

1 – 2024 Yılın Oyunu Ödülü

Black Myth Wukong – KAZANAN

Warhammer 40,000: Space Marine 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Balatro

HELLDIVERS 2

2 – Yılın En İyi VR Oyunu Ödülü

Blade and Sorcery

DAVIGO: VR vs. PC

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

Metro Awakening – KAZANAN

Maestro

3 – Aşk ile Devam Ettirilen Ödülü

Dota 2

No Man’s Sky

Stardew Valley

Baldur’s Gate 3

ELDEN RING – KAZANAN

4 – Steam Deck’te En iyi Oyun Ödülü

Hades II

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Deep Rock Galactic: Survivor

God of War Ragnarök – KAZANAN

Balatro

5 – Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

Satisfactory

HELLDIVERS 2 – KAZANAN

Sons Of The Forest

Palworld

Warhammer 40,000: Space Marine 2

6 – Üstün Görsel Stil Ödülü

Hades II

Nine Sols

SILENT HILL 2 – KAZANAN

Neva

Metaphor: ReFantazio

7 – En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Satisfactory

HELLDIVERS 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Balatro

Liar’s Bar – KAZANAN

8 – Kötü Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

TEKKEN 8

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

THE FINALS

Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü

Black Myth: Wukong – KAZANAN

9 – En İyi Oyun Müziği Ödülü

Frostpunk 2

SILENT HILL 2

Fate/stay night REMASTERED

Horizon Forbidden West Complete Edition

Red Dead Redemption – KAZANAN

10 – Üstün Zengin Hikâye Ödülü

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ

Black Myth: Wukong – KAZANAN

Mouthwashing

FINAL FANTASY XVI

11 – Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Ödülü