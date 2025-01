Ana Sayfa » Oyun Metacritic Açıkladı, İşte 2024 Yılının En İyi 10 Oyunu! Oyun Metacritic Açıkladı, İşte 2024 Yılının En İyi 10 Oyunu! Emine Emre 2 Görüntüleme

Metacritic; film, dizi, belgesel, oyun ve benzeri gibi yapımları kıyaslama anlamında global çapta otoriter bir platform. Özellikle oyunlarda Metacritic puanı oldukça önemli. Platformda hem PC, hem PlayStation hem de Xbox konsolu için oyunlar ayrı ayrı değerlendirilmekte. Bu kapsamda Metacritic her bir platform için 2024 yılının en iyi 10 oyunu listesini açıkladı. İşte ayrıntılar…

Metacritic Açıkladı, İşte 2024 Yılının En İyi 10 Oyunu!

Metacritic puanlarına göre PlayStation, Xbox ve PC oyuncularının en beğendiği oyunlar belli oldu. Platformda 2024 yılının en iyi oyunları açıklandı. Bahse konu üç platformda da Elden Ring DLC’si Shadow of the Erdtree zirveye oturarak 2024 yılının en beğenilen oyunu oldu.

Xbox platformunun en beğenilen oyunu 100 üzerinden 95 puan ile Elden Ring Shadow of the Erdtree oldu. Listenin ikinci sırasında Like a Dragon: Infinite Wealth 92 puanla yer alırken üçüncü ise yine 92 puanla Metaphor: ReFantasia şeklinde gerçekleşti. Xbox listesinde Japon geliştiriciler listede geniş yer kaplamış durumda.

Xbox platformu için işte 2024’ün en beğenilen oyunları:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – 95/100

Like a Dragon: Infinite Wealth – 92/100

Metaphor: ReFantasia – 92/100

Shin Megami Tensei V: Vengeance – 92/100

Tekken 8 – 89/100

Destiny 2: The Final Shape – 89/100

Neva – 88/100

Prince of Persia: The Lost Crown – 87/100

Unicorn Overlord – 87/100

Botany Manor – 87/100

PlayStation’a baktığımızda ise yukarıda da belirttiğimiz gibi yine zirvede Elden Ring genişlemesi yer alıyor; puanı ise 100 üzerinden 94. Listenin ikinci sırasında Astra Bot yer almakta ki bu oyun Game Award 2024 ödüllerinde yılın oyunu ödülüne layık görülmüştü. Listenin üçüncüsü ise 94 puanla Metaphor: ReFantasia oldu. PS platformu listesinin ilk üç oyunu da 94 puan ile sıralanmış durumda.

İşte PlayStation için 2024 yılının en iyi 10 oyunu:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – 94/100

Astro Bot – 94/100

Metaphor: ReFantasia – 94/100

Final Fantasy VII Rebirth – 92/100

Slay the Princess: The Pristine Cut – 92/100

Dave the Diver – 91/100

Destiny 2: The Final Shape – 90/100

Balatro – 90/100

The Last of Us Part II Remastered – 90/100

Tekken 8 – 90/100

Metacritic skorlarına göre PC oyuncuları için de 2024’ün en iyi oyunu 92 puan alarak Elden Ring genişlemesi oldu. PC’de Metaphor: ReFantasia 92 puan ile ikinci sırada yer alırken üçüncülük ise UFO 50 yapımının oldu.

İşte PC oyuncuları için 2024 yılının en beğenilen oyunları: