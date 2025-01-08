Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri iPhone SE 4 ve Yeni iPad’lerin Çıkış Tarihi Belli Oldu! Teknoloji Haberleri iPhone SE 4 ve Yeni iPad’lerin Çıkış Tarihi Belli Oldu! Emine Emre 3 Görüntüleme

Apple’ın yeni çıkaracağı bütçe dostu telefonu 4. nesil Phone SE ve yeni iPad modelleri uzun zamandır sızıntılarla gündemde idi. Söz konusu cihazların ne zaman çıkacağına ilişkin sorulara daha evvel 2025 bahar aylarında piyasaya sürüleceği yönünde cevaplar gelmişti. Henüz resmi bir açıklama olmasa da iPhone SE 4 ve yeni iPad’lerin çıkış tarihi belli oldu. Cihazların ne zaman çıkacağını Bloomberg’ten Mark Gurman açıkladı. İşte ayrıntılar…

iPhone SE 4 ve Yeni iPad’lerin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Apple’ın uygun fiyatlı telefon serisinden 4. nesil modeli olan iPhone SE 4 ve yeni iPad modelleri hakkında şimdiye dek pek çok sızıntı çıkmış ve cihazların çıkış tarihleri heyecanla beklenmekteydi. Apple’ın yeni çıkaracağı cihazlar konusunda doğru duyumları ile bilinen Mark Gurman, bahse konu cihazların çıkış tarihlerini paylaştı.

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2025 yılında piyasaya sürülecek olan Apple tabletler ve bütçe dostu telefon iPhone SE 4’ün, bahar aylarında lanse edileceği sızdırılmıştı. Mark Gurman’ın açıklamalarına göre de cihazlar Nisan ayı gelmeden tanıtılabilir. Gurman tarafından yayınlanan rapora göre 4. nesil uygun fiyatlı iPhone modeli hali hazırda iOS 18.3 testinde. Bununla birlikte telefonun, iOS 18.4 sürümü yayınlanmadan önce piyasaya sürüleceği söylenmekte.

Yazılım güncellemesinden önce SE 4 modelinin satışa sunulması daha evvel ortaya çıkan duyumlarla da eşleşmekte. Örneğin, 2024 Aralık ayında söz konusu telefon modelinin iOS 18.3 yazılımı ile geleceği söylenmişti. Bunun yanı sıra Apple x.3 güncellemelerini çoğunlukla Ocak sonlarında yayınlamakta. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda iPhone SE 4 modelinin 2025 Nisan’ından önce tanıtılacağı söylenebilir.

iPhone SE 4 Özellikleri ve Fiyatı!

2025 model iPad’lere değinecek olursak, bu cihazların güncellenmiş bir yonga seti ve Apple Intelligence yapay zeka desteği ile geleceğini söyleyebiliriz. Nisan’dan önce gerçekleştirilecek olan tanıtımda yeni iPad modellerinin de lanse edilmesi beklenmekte.

iPhone SE 4 modelinin hangi özelliklere sahip olduğunu gelince; bu konuda da oldukça fazla sızıntı bulunduğunu söyleyebiliriz. Apple’ın bu uygun fiyatlı yeni nesil telefonu iPhone 14 benzeri bir tasarımla gelecek. 6,1 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED panel barındırması beklenen model, Face ID teknolojisine de sahip olacak.

Apple’ın A18 çip setinden gücünü alacak olan telefon 8 GB RAM, 48 MP ana kamera, 12 Megapiksel selfie kamerası, Apple Intelligence desteği ile ön plana çıkmakta. Gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olan iPhone SE 4’ün fiyatının ise yaklaşık 500 dolar seviyesinde olması beklenmekte. Detaylar geldikçe siz Cepkolik okurlarına aktarmaya devam edeceğiz.