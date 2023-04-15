Samsung Galaxy S23 İnceleme

Samsung’un en yeni amiral gemisi modeli birçok açıdan iyi olsa da Galaxy S22 serisine kıyasla pek fazla yükseltme vaat etmiyor. Fakat yine de teknik açıdan birçok özelliği beraberinde getiriyor. Bu açıdan bakıldığında, Samsung’un en yeni amiral gemisi, mükemmel bir kamera modülü, şimdiye kadarki en güçlü Qualcomm işlemci, muhteşem bir ekran ve çok sayıda başka yetenekle kendini güzel bir şekilde ön plana çıkarıyor. Galaxy S23 Ultra veya iPhone 14 Pro‘yu geçemese de Samsung Galaxy S23 hâlâ çok iyi bir telefon. Gelin neler vaat ettiğine bir de yakından bakalım.

Tasarım

Puan: 4/5

-Daha iyi bir görünüm

-Gorilla Glass Victus 2 ile sağlam koruma

-Mükemmel hissiyat

-İyi malzemeler

Samsung yeni Galaxy S23 serisini en baştan tasarlamadı. Bunun yerine, Galaxy S23 ve S23 Plus’ta, telefonun üç kamerasını çevreleyen yükseltilmiş kontur metalini yeniledi. Daha temiz ve daha çekici bir görünüm sunuyor ve biraz da iPhone 14 serisini andırıyor. Bu arada, hafif kavisli paslanmaz çelik görünümlü alüminyum bant, telefona Galaxy serisinin mütevazi başlangıcını hatırlatan bir retro estetik katıyor.

Bu arada tasarımdaki ufak çaplı değişiklikler Galaxy S23 kameralarının daha büyük görünmesini sağlıyor, ancak durum pek de öyle değil. Bu lensler geçen yılla aynı boyutta.

Gorilla Glass Victus 2 ve 6,1 inç uçtan uca ekranı kaplayan bu malzemenin parlak versiyonuna kadar birinci sınıf malzemeler içeren, güzel hazırlanmış, IP68 dereceli (30 dakika boyunca 1,5 metreye kadar suya sokabilirsiniz) bir telefon Galaxy S23.

Samsung, bazı antenlerin ve düğmelerin konumunu da değiştirdi fakat geçen seneki modelle sahiden benziyor. Ekranın üst kenarında hala çok ince bir hoparlör yuvası ve alt kenarda bir hoparlör ızgarası var. Samsung Galaxy S23 serisi, eSIM desteği sunuyor, ancak hepsinde hala fiziksel bir SIM yuvası da var. Son birkaç nesilde olduğu gibi, kulaklık girişi yok.

70,86 x 146,3 x 7,62 mm boyutlarıyla Galaxy S23, öncekiyle aynı boyut ve ağırlığa (168 gram) sahip. Bu boyut hakikaten de iyi hissettiriiyor. Apple iPhone 14 Pro ile aynı hissiyatı veriyor ve ele mükemmel bir şekilde uyuyor. Serinin ortancası S23 Plus ve en üst model S23 Ultra, bizler için biraz fazla ağır gelmişti.

Burada ayrıca telefon USB-C şarj ve data kablosuyla gelirken şarj adaptörünün ayrı satıldığını da belirtmekte fayda var. S23, hızlı kablolu şarjı destekliyor (bu nedenle 25W’lık bir şarj cihazı alabilirsiniz), ancak S23 Plus ve S23 Ultra’da olduğu gibi, her ikisi de 45W’a ulaşan Süper Hızlı Kablolu Şarjı desteklemiyor.

İlk kez, ses ve güç düğmeleri ve ekranın en üst kısmında yukarıda belirtilen hoparlör ızgarası dahil olmak üzere cihazın bazı dış kısımları kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış. Ayrıca Gorilla Glass Victus 2’de bir miktar geri dönüştürülmüş cam bulunuyor ve telefonun ambalajının bir kısmı geri dönüştürülmüş malzemelerden meydana gelmiş. Ekrandan çıkaracağınız plastik kapak bile kısmen geri dönüştürülmüş. Samsung’un bu çevreci davranışı da övgüyü hakediyor.

Ekran

Puan: 4.5/5

-Parlak ve keskin

-Güneş altında iyi bir görünürlük

-Yüksek yenileme hızı

-Akıcı geçişler

Samsung’un Dinamik AMOLED 2X Infinity-O FHD+ ekranı, Galaxy S22’den temel olarak farklı değil. Aynı sayıda pikseli daha dar bir alana sıkıştırdığı için, Galaxy S23, S23 Plus’ı inç başına piksel sayısında geride bırakıyor. S23 425ppi vaat ederken Galaxy S23 Plus 393ppi ile sınırlı kalıyor. 1.750 nit güneş ışığını aşan parlaklığa sahip hoş bir ekran. İç ve dış mekanda kullanmaktan keyif aldık.

Dinamik yenileme hızı 48 Hz ile 120 Hz arasında değişiyor. Yine de çoğu durumda Samsung Galaxy S23, daha yüksek ekran çözünürlüğü (2556×1179), daha iyi piksel yoğunluğu (460ppi) ve daha geniş uyarlanabilir yenileme hızı aralığı (1Hz – 120Hz) sunan Apple iPhone 14 Pro’nun bir adım gerisinde kalıyor. Öte yandan, yan yana testlerde bile farkı görmek çok zor.

Fotoğraflardan ve videolardan uygulamalara ve oyunlara kadar her şey S23’ün ekranında harika görünüyor ve 120 Hz yenileme hızı, oyunların pürüzsüz ve ultra duyarlı göründüğü ve hissettirdiği anlamına geliyor. Telefonun sabit bir 60 Hz’de pil ömründen tasarruf edebileceğini söylediği (testlerimizin doğruladığı) otomatik uyarlamalı yenilemeyi kapattık ve farkı bulduk.

Uzun bir web sayfasında kayan metin, yukarı kaydırdığınızda kareleri atlıyormuş gibi görünebiliyor ve oyunlar 60 Hz’de biraz daha az akıcı görünüyor. Yine, büyük bir fark değil ama biraz daha fazla oyun, izleme ve kullanım süresi istiyorsanız, yenileme hızını durdurmak fena bir yol sayılmaz.

Yeni bir Advanced Vision Booster, belirli ortam aydınlatma koşullarına (tam olarak üç) karşı optimum renk doğruluğu ve kontrast için ekranı otomatik olarak ayarlıyor. Bu öyle bir özellik ki, iyi çalıştığında neredeyse fark etmiyorsunuz bile.

Doğal olarak, destekleyici uygulamalarda gerçekten keskin görünen bir Karanlık Mod var. Bunu standart moda tercih ediyoruz ve ekrandan daha az ışık alarak pil tasarrufu da sağlayabileceğimize inanıyoruz. Siz de telefonunuzu bu modda kullanarak ekran tasarrufunu artırabilirsiniz.

Kameralar

Puan: 4/5

-Geçen yılla aynı kamera sensörleri

-Yeni bir selfie kamerası

-Zoom ve netlikte sorun yok

-Biraz daha fazla değişiklik olabilirdi

Samsung, arka kamerayı S22’den bu yana neredeyse hiç değiştirmedi. Samsung’un en azından 108MP sensörünü Samsung Galaxy S22 Ultra’dan alıp Galaxy S23’e taşımaması bizi hayal kırıklığına uğrattı.

Neredeyse tüm fotoğrafçılık iyileştirmeleri, Galaxy için yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformundaki görüntü işlemeye atfedilebilir ve bunların çoğu düşük ışık performansı etrafında oluyor.

Üçlü arka kamera sensörleri şu şekilde:

OIS ve 85 derecelik Görüş Açısı ile 50MP f1.8 ana

12MP, f2.2 ultra geniş ve 120 derecelik Görüş Açısı

10MP f2.4 telefoto (3x), OIS ve 36 derecelik FoV ile

Bunlar, Apple’ın iPhone 14 serisinden sunabileceği en iyi özelliklerle baş başa fotoğraflar çeken üç mükemmel sensör. Ama bazı çekincelerimiz de var.

S23 serisinin iPhone’un önüne geçmeye başladığı yer, yakınlaştırma yetenekleri. S23, 3x optik yakınlaştırmada (10MP) öne çıkıyor ancak aynı zamanda 10x’lik artışlarla 30X’e çıkan AI destekli Space Zoom’a da sahip. Optik olmayanlara rağmen, dijital olarak geliştirilmiş yakınlaştırma, iPhone 14 Pro’da dijital olarak 15x’e kadar yakınlaştırarak elde edebileceğinizin çok ötesinde.

Samsung aşırı canlı bir kamera görüşü vaat ediyor. Maviler daha mavi, yeşiller daha parlak ve genel olarak her şey vurgulu kontrastla alakalı. Bu, kameradan çıkan bazı mükemmel görüntüleri sağlıyor, ancak gerçek dünyanın mükemmel bir temsili olmadıklarını belirtelim.

Açık olmak gerekirse, Samsung Galaxy S23’ün kameraları sahiden iyi ve eminiz ki her fotoğrafınıza bakıp “güzel” ilan edeceksiniz. Yine de bazı fotoğraflar, özellikle orijinallik söz konusu olduğunda, bir iPhone 14’ten daha iyi sayılmaz.

Size oldukça iyi 30x ay çekimleri sunmak için burada devam eden birçok görüntü işleme hilesi var ve sık sık nihai sonucun ne kadarının yapay zekanın boşlukları doldurduğunu merak ediyoruz, ancak akıllı telefon fotoğrafçılığı alanında buna benzeyen başka bir şey yok. Bu alanda Samsung’un Ultra’sına meydan okuyacak pek rakip de yok, S23 Ultra’nın 100x Space Zoom özelliği gerçekten muazzam. Ondan ilham alan S23 ise bu segmentte rakip tanımıyor.

Galaxy S23’ün son derece iyi yaptığı bir diğer şey de optik ve elektronik görüntü sabitleme. Bu yardım olmadan 30x’te kullanılabiliyor. 12MP ultra geniş (120 derecelik görüş alanıyla) iyi bir iş çıkarıyor, ancak bence Samsung’un bu süper geniş çekimlerdeki bazı ayrıntıları korumak için arkasına 48MP veya üzeri bir sensör koymasının zamanı geldi; bu noktada birkaç nesilden fazla bir süredir aynı 12MP sensör olduğu düşünülen şeye takılıp kaldı.

Hem arka ana kamerada hem de S23’ün yeni 12 MP selfie kamerasındaki Portre modu fotoğrafçılığından özellikle etkilendik. Her iki lens de doğru öğeleri arka plandan ayırma konusunda mükemmel bir iş çıkardı. Bulanıklık efekti seviyesini çekimden önce veya sonra ayarlayabilirsiniz. İyileştirilmiş düşük ışık performansı sayesinde, aydınlatmaya meydan okuyan portre modu çekimleri de daha iyi görünüyor, ancak fotoğrafları yakınlaştırırsanız birkaç hata fark edebilirsiniz.

Bahsettiğimiz gibi, Galaxy S23 bu yıl daha etkili bir düşük ışık ve gece fotoğrafçısı. Çok çeşitli aydınlatma koşullarında fotoğraflar çektik ve sonuçlardan her zaman memnun kaldık.

Bu seriyle gelen astrofotografi modu da son derece iyi. Gece gökyüzünde yıldızları, uçakları, uyduları ve bulut örtüsünü gösteren bir dizi gece gökyüzü sekansı oluşturdul. Bunu yapmak için kamera uygulamasındaki “Diğer” altındaki Hyperlapse ayarını kullanmanız gerekiyor.

Burada ağır çekim, profesyonel fotoğrafçılık kontrolleri, Uzman RAW fotoğrafçılık (50 MP görüntüleri örneğin Adobe Lightroom’da düzenlemek istiyorsanız), yıldızların çekimi için hareketsiz gece fotoğrafçılığı, portre videosu (Apple’ın Sinematik Videosu gibi) gibi şeyler bulabilirsiniz. Ve panoramik çekimler elde edebilirsiniz.

Samsung’a göre yıldızların hareketini kaydetmek için doğru hız olan 300x’i ve bir akıllı telefon kamerası için sonuçlar oldukça etkileyici. Genel olarak, bu, çoğu aydınlatma koşulunda çekim yapabilen, son derece çok yönlü bir kamera sistemi.

Video cephesinde, 8K 30 fps’ye kadar video çekmeyi destekliyor (bu pürüzsüz görünüyor ancak üçüncü taraf uygulamalarda her zaman düzenlenemiyor) ve Süper Sabit video modu, iPhone 14’ün Aksiyon Moduna güçlü bir rakip.

Performans ve Ses

Puan: 4.5/5

-Snapdragon işlemci gücü

-İyi oyun grafikleri

-Etkileyici günlük performans

-Yüksek ses yeteneği

Samsung Galaxy S23 serisinin tamamı, Galaxy için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle çalışıuor; OnePlus 11 gibi telefonlarda bulunan standart mobil CPU’nun özel ve biraz daha hızlı versiyonundan bahsediyoruz. Ülkemizde S serisi uzun zamandır Exynos işlemciyle geldiğinden, sonunda bu modelle Snapdragon işlemciye kavuşmak harika hissettiriyor. Fakat Samsung gelecek seneki modellerinde Exynos işlemci kullanabilir. Bazı söylentilere göre Snapdragon işlemci kullanmaya devam edecek. Biz oyumuzu her zaman güçlü bir Qualcomm Snapdragon işlemciden yana kullanacağız.

Gelelim Galaxy S23’ün performansına. Snapdragon Gen 2 Mobil’in Geekbench kıyaslama puanları, Snapdragon 8 Gen 1’in puanlarını kolayca geçti ve OpenCL puanları büyük bir sıçrama yaptı.

Grafik puanları platformlar arasında daha kolay karşılaştırılabilir olsa da, Galaxy S23’ün tek ve çok çekirdekli puanları yine de iPhone 14 Pro’nun A16 Bionic’inin gerisinde kalıyor. Yine de Qualcomm aradaki farkı kapatıyor. Samsung’un Snapdragon 8 Gen 2’yi 8 GB RAM ile desteklemesi ise Apple’a karşı iyi bir rakip olduğunu kanıtlıyor. Çünkü iPhonelarda hâlâ 6 GB RAM kullanılıyor.

Laboratuvar testlerimizde, Qualcomm çipinin A16 Bionic kadar boşluk payı olduğu görülüyor ve Adobe Premiere Rush testlerimizin çoğunu maksimuma çıkarıyor. Extreme render’da, süreler ve genel skorlar A16 Bionic’in sadece bir tık gerisinde kalıyor.

Depolama açısından, Galaxy S23 128 GB ile başlıyor. Daha fazla standart depolama alanı talep ediyorsanız, her ikisi de 256 GB’tan başlayan S23 Plus veya S23 Ultra’ya bakmak isteyebilirsiniz.

Galaxy S23 keskin, net ve doğal olarak herhangi bir gerçek bas içermeyen iyi bir stereo ses sunuyor. Samsung, Dolby Atmos yeteneklerini ayarlar altında garip bir şekilde gizliyor, ancak bu hoparlörleri destekleyici bir film izlemek için kullanmayı planlıyorsanız, bunları açmak isteyebilirsiniz. Sese oldukça surround diyemesek de oldukça iyi. Yine de genel olarak, ses jakı olmayan telefonu mükemmel ses ve gürültü önleme sağlayan bir çift Galaxy Buds 2 Pro’ya bağlamayı tercih ediyoruz.

Mobil internet gelişmiş olsa da seçtiğiniz telefon bu anlamda birçok şeyi etkiliyor doğrusu. Galaxy S23 şebeke alanında da son derece iyi. İşe giderken uygulamaları indirebiliyor, HD kalitesinde Netflix yayınlayabiliyor ve arkadaşlarınıza medya dolu metinler gönderebiliyorsunuz. Ayrıca telefonu kişisel erişim noktası olarak kullanabiliyorsunuz. Evde 5 GHz Wi-Fi ağına bağlanırken hiç sorun yaşamadık. Ne yazık ki, S23’ün son teknoloji WiFi özelliklerini test etmek için bir WiFi 6E ağına erişimimiz yok.

Şimdilik, Uydu bağlantısı söz konusu olduğunda Samsung, Apple ile eşit düzeyde durmuyor. Apple, iPhone 14 hattıyla Uydu üzerinden Acil SOS özelliği sunuyor ve Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 donanımlı bir demo cihazının CES 2023’te uydu üzerinden nasıl metin gönderip alabileceğini gösterdi. Hem S23 hem de S23 Plus, Snapdragon 8 Gen 2 ile X70 5G modem, Qualcomm’un uydu iletişimi yapabildiğini söylediğiyle aynı, ancak bu özellik etkinleştirilmemiş ve onu açmak için bir zaman çizelgesi belirtilmemiş.

Yazılım

Puan: 4.5/5

-Android 13

-Samsung One UI son derece iyi

-3 yıl android, 5 yıl güvenlik güncellemesi garantisi

Samsung’un One UI yazılımı son derece iyi. Tarayıcı da dahil olmak üzere yerel uygulamalarının çoğundan hala kaçınıyoruz, ancak artık Galeri uygulamasını ve tabii ki derin ve çok yönlü Kamera uygulamasını kullanıyoruz. Samsung’un kendi mesajlaşma uygulamasını kullanmayı denedik, ancak aynı anda ikiden fazla görüntü göndermeyince vazgeçtik. Google’ın mesajlaşma uygulamasında ise böyle bir sınırlama bulunmuyordu. O yüzden farklı bir alternatif seçtik fakat yerel mesajlaşma uygulaması da günlük kullanım için son derece konforlu.

Samsung Notes (birlikte oluşturma özellikleri), Google Meet’te birlikte izleme ve gelişmiş güvenlik özellikleri gibi bazı dikkate değer güncellemeler var. Bir güncelleme S23’ünüzü Bakım Moduna (One UI 5.0 ile eklendi) ayarlama yeteneği ekliyor, böylece birisi telefonunuzda çalışırken tüm verileriniz korunuyor. Ayrıca geliştirilmiş bir gizlilik kontrol paneli de var.

Samsung Android 13 ile piyasaya sürülen bu telefonlar için dört nesil işletim sistemi yükseltmesi ve beş yıllık güvenlik yükseltmesi sözü veriyor.

Pil Ömrü

Puan: 4.5/5

-Süper hızlı şarj yok

-Günlük kullanımda iyi

Samsung, Galaxy S23 ile biraz daha büyük bir pil sunmayı başardı, S22’de 3.700mAh pil varken S23’te 3.900mAh’ye çıktı (yine de Galaxy S21’in pilinden 100mAh daha küçük).

Anekdot olarak, bir günden fazla pil ömrü vaat ediyor. Ve “gün” derken, sabah 7’de telefonu alıp akşam 22’de hala şarjınız olduğundan söz ediyoruz. Gece boyunca şarj etmezseniz, sabahın yarısını aynı şarjla geçirebilirsiniz.

Laboratuvar tabanlı özet testlerimizde Galaxy S23, Uyarlanabilir yenileme hızı modunda 10:27 saat ve 60 Hz’de 11:20 saat pil ömrü elde etti.

Şarj testlerimizde, 25 W’lık bir şarj cihazı kullanarak 30 dakikada %50’den fazla şarj ettik. Telefon, Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Watch 5 gibi cihazları veya hatta başka bir telefonu arkadan şarj etmek istiyorsanız, hızlı kablosuz şarj ve kablosuz PowerShare ile birlikte önceki modelle aynı en yüksek 25 W kablolu şarjı destekliyor.

Diğer harika S23 özellikleri gibi, Kablosuz PowerShare de varsayılan olarak açık değil, ancak bir Ayarlar aramasıyla bulunması yeterince kolay. Galaxy Buds 2 Pro’muzu şarj etmek için kullandık. Şarj noktasını bulmak için kasayı biraz kaydırmanız gerekiyor.

Alınır Mı ?

Samsung Galaxy S23’ü gerçekten sevdik ve yeni, mükemmel boyutta, güçlü, uzun ömürlü ve çekici bir Android cep telefonu arayan herkese memnuniyetle tavsiye ediyoruz.

Muazzam bir ekranı, harika kameraları ve yakın geçmişteki tüm Galaxy telefonlarının en şık tasarımına sahip. Güçlü yeni CPU’yu, daha büyük pili ve daha şık tasarımı alkışlıyoruz, ancak Samsung’un amiral gemisi fotoğrafçılıkta bir sonraki adımı atmasını ve 10x optik yakınlaştırmayı ve 108MP sensörünü muhtemelen ikinci en popüler telefonu olacak bu telefona eklemenin bir yolunu bulmasını istedik.

Galaxy S22 kullanıyorsanız son modele geçmek konusunda endişelere sahip olabilirsiniz. Genel itibariyle S23, çok da fazla değişiklik getirmese de S22’den daha iyi olduğu birkaç nokta var. Özellikle Exynos işlemciden kurtulmak istiyorsanız mutlaka almalısınız.

Artıları Daha iyi, daha temiz bir tarz

Özel Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci

Daha iyi selfie kamerası

S22’ye göre daha büyük pil

Mükemmel boyutu Eksileri Yeterince farklı değil

108MP sensöre sahip değil

45W süper hızlı şarjı sunmuyor

Samsung Galaxy S23 Teknik Özellikleri

Ekran : 6.1 inç, FHD+, 425ppi, Dynamic Amoled 2x OLED, Gorilla Glass Victus 2

: 6.1 inç, FHD+, 425ppi, Dynamic Amoled 2x OLED, Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : Qualcomm 8550 (Snapdragon 8 Gen 2)

: Qualcomm 8550 (Snapdragon 8 Gen 2) Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB/256GB

: 128GB/256GB Arka kamera : 50MP f/1.8 ana (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş

: 50MP f/1.8 ana (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş Ön kamera : 12MP f/2.2 (4K 60fps)

: 12MP f/2.2 (4K 60fps) Batarya : 3900 mAh (25W kablolu, 10W kablosuz, 4.5W ters kablosuz)

: 3900 mAh (25W kablolu, 10W kablosuz, 4.5W ters kablosuz) Bağlantılar : Bluetooth 5.3, 802.11ax

: Bluetooth 5.3, 802.11ax Boyut ve ağırlık : 146.3 x 70.9 x 7.6mm, 168g

: 146.3 x 70.9 x 7.6mm, 168g Yazılım : Android 13, One UI 5.1

: Android 13, One UI 5.1 Renk: Siyah, Bej, Yeşil, Açık Pembe