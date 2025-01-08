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CES 2025 yeni nesil cihazlara sahne olmaya devam ediyor. Teknoloji fuarında yeni cihazlarının tanıtımını yapan Lenovo güçlü bir performansa sahip olan tabletini lanse etti. Bu bağlamda Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alan Lenovo yeni tableti Legion Tab (2025) özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Lenovo Yeni Tableti Legion Tab (2025) Özellikleri Belli Oldu!

Consumer Electronics Show (CES) 2025 Las Vegas’ta tüm hızıyla devam ederken markalar da yeni nesil teknolojik ürünlerini tanıtmaya devam ediyor; bu markalardan biri de Çin menşeli Lenovo oldu. CES 2025’te yeni cihazlarını görücüye çıkaran Lenovo, hem tasarım hem de özellikleri ile oldukça ilgi çeken Lenovo Legion Tab (2025) tabletini lanse etti.

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Lenovo Legion Tab (2025) özelliklerine baktığımızda oldukça güçlü bir performans ile geldiğini söyleyebiliriz. Qualcomm’un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ten gücünü alan cihaz üst seviye tablet modelleri arasında yer almakta ve oyun tableti olarak da nitelendirilebilmekte. 12 GB’lık LPDDR5X RAM bellek ile gelen Lenovo tablet 256 GB’lık da depolama alanı sunuyor. Depolama alanı microSD kart ile 1 TB’a kadar artırılabilmekte.

Lenovo Legion Tab (2025) tablet modeli ekran kısmına baktığımızda ise 8,8 inç büyüklüğünde LCD bir panel ile geldiğini söyleyebiliriz. 2.5 K çözünürlük sunan ekran 165 Hz tazeleme hızı ve 500 nit parlaklık noktasına sahip. Ayrıca cihazda HDR10 desteği de bulunmakta. 13 MP’lik arka kameraya sahip olan tablet, selfie kamerası kısmında ise 8 MP’lik çözünürlük sunmakta.

Fiyatı Ne Kadar?

Android 14 tabanlı ZUI 16.1 işletim sistemi ile gelen Lenovo Legion Tab 2025 modeli fiyatı yaklaşık 500 dolar seviyesinde. Tabletin niteliklerine bakıldığında oldukça uygun fiyatlı denilebilir.

Lenovo Legion Tab 2025 özelliklerini kısaca listeleyelim: