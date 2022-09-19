Apple iPhone 15 Serisi, Dynamic Island Özelliğiyle Gelecek!

Apple kısa süre önce markanın yeni nesil akıllı telefonlarından oluşan iPhone 14 ve 14 Pro serisini piyasaya sürdü. Akıllı telefonun öne çıkan özelliği, Pro modellerinde ekranın üst kısmındaki çentiğin yerini alan yeni Dynamic Island oldu.

Bu nesil telefonlar için Dynamic Island özelliği iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max ile sınırlıdır. Şimdi ise önümüzdeki yıl iPhone’un tüm modellerinin Dynamic Island özelliğiyle geleceği ortaya çıktı.

Ross Young, Dynamic Island özelliğinin gelecek yıl standart iPhone 14 modellerinde mevcut olmasını beklediğini söylüyor. Hala normal modellerin LTPO ekrana sahip olmasını beklemediğini de sözlerine ekliyor.

Rapora inanılırsa, standart Apple iPhone 15 Dynamic Island özelliğini destekleyecek, ancak ProMotion ekran desteği olmayacak ve Pro modelleriyle sınırlı olacak her zaman açık ekran seçeneği de yer almayacak.

Dynamic Island, iPhone 14 Pro modellerinde Face ID sensörlerini ve ön kamerayı çevreleyen hap şeklinde bir oyuk alan olarak biliniyor. Gelen telefon aramaları gibi sistem uyarılarını görüntüleyebilen etkileşimli bir alan ve iOS 16.1 yayınlandığında üçüncü taraf uygulamalardaki Canlı Etkinlikler ile de çalışıyor.