AirPods Pro ve AirPods Pro 2 Karşılaştırma

Yenilenmiş ürün, daha akıllı gürültü engelleme ve üç boyutlu ses sağlayan yeni bir H2 çipi içeriyor. Ayrıca, aktif Gürültü Önleme özelliği artık istenmeyen gürültüyü iki kat daha fazla iptal eder, böylece dinlediğiniz içeriği hiçbir şekilde kesintiye uğratmaz.

Yeni AirPods Pro 2, geliştirilmiş bir H2 yongası üzerinde çalışarak gelişmiş aktif gürültü engelleme, daha iyi ses ve daha uzun pil ömrü sağlar.

Ayrıca, yararlı tasarım ince ayarları ve daha iyi izleme yetenekleri ile geliştirilmiş bir kasaya sahiptirler.

Öncelikle her iki modelin teknik özelliklerine ve aralarındaki farklara göz atalım. Daha sonra her bir farkı değerlendirmeye alalım. Hadi başlayalım.

AirPods Pro 1 ve AirPods Pro 2 Teknik Özellikleri

Özellikler AirPods Pro 1 AirPods Pro 2 Fiyatı 5.399 TL 5.399 TL Boyutlar 30,9 x 21,8 x 24,0 mm 30,9 x 21,8 x 24,0 mm Ağırlık 5,3 gram 5,3 gram Kasa Boyutları 45,2 x 60,6 x 21,7 mm 45,2 x 60,6 x 21,7 mm Kasa Ağırlığı 45,64 gram 50,8 gram Pil Ömrü (kulaklık) ANC ile 4,5 saat ANC ile 6 saat Pil Ömrü (Kutu ile birlikte) 24 Saate kadar 30 Saate kadar Bağlantı Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.3 Mikrofonlar Çift hüzmeleme mikrofonları

İçe dönük mikrofon Çift hüzmeleme mikrofonları

İçe dönük mikrofon Sensörler Ten algılama sensörü

Hareketi algılayan ivmeölçer

Konuşmayı algılayan ivmeölçer

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Kuvvet sensörü Ten algılama sensörü

Hareketi algılayan ivmeölçer

Konuşmayı algılayan ivmeölçer

Dokunmatik denetim

Kuvvet sensörü Ter ve Su Direnci IPX4 IPX4 Aktif Gürültü Önleme (ANC) Var Var Mekansal Ses (Spatial) Var Var

AirPods Pro 1 ve AirPods Pro 2 – Tasarım ve Boyutlar

Fiziksel olarak, ikinci nesil AirPods Pro kasası, 1. Nesil’deki 45,64 grama kıyasla 50,8 gramdaki biraz daha ağır bir kasa dışında, birinci nesil AirPods Pro’dan çok fazla değişmedi. Bunun yeni modelin sağ tarafında bulunan metalden (lanyard anchor) kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kasanın altında, tutulan Lightning bağlantı noktasının yanında yeni bir hoparlör de var. Yeni ses ipuçlarının yanı sıra izleme yetenekleri için kullanılır. AirPods Pro’yu şarj etmek için yere koyduğunuzda bir zil sesi duyulur.

Kulakiçi kulaklıkların kendileri birbirinden neredeyse ayırt edilemez görünüyor. Sadece küçük değişiklikler dışında aynı boyut ve şekildedirler.

Apple, ceplerinizi değil kulaklarınızı algılamada çok daha güvenilir olan üçüncü nesil AirPod’larda bulunan cilt algılama sensörünü yükseltti. Bu değişiklik, kulaklıklardaki sensörlerin daha küçük olduğu veya yerinin değiştirildiği anlamına geliyor.

Her iki neslin kulakiçi kulaklıkları 30,9 mm uzunluğunda, 21,8 mm genişliğinde ve 24,0 mm derinliğindedir. Her iki kasanın boyutu da 45,2 x 60,6 x 21,7 mm’dir.

AirPods Pro 1 ve AirPods Pro 2 Özellikleri

AirPods Pro Gen 2, kısmen H2 yongası sayesinde iki kata kadar daha fazla aktif gürültü engelleme özelliğine sahiptir. Ayrıca, yeni bir sürücü ve geliştirilmiş akustik algoritmalar, ANC’nin istenmeyen gürültüyü azaltmasına yardımcı olur.

Bu yeni sürücüler ses kalitesine de yardımcı oldu. Çok çeşitli frekanslarda daha zengin bas ve daha net ses var.

Uyarlanabilir Şeffaflık, sesleri saniyede 48.000 defaya kadar en aza indirmek ve yüksek sesleri akıllı bir şekilde azaltmak için yeni keşfedilen H2 çipini kullanır. Çevrenizdeki gürültünün geçmesine izin verecek, ancak yakında bir siren, elektrikli alet veya başka bir ani yüksek gürültü olduğunda sesi azaltacaktır.

iOS 16.1 beta sürecinin başlarındaki değişikliklere rağmen, uyarlanabilir Şeffaflık modu H2 çipini gerektirir ve birinci nesil AirPods Pro’ya gelmeyecektir.

AirPods Pro’nun her iki sürümü de fiziksel kontroller için Force Stems’e güveniyor. Müziği çalmak ve duraklatmak, aramaları cevaplamak ve bitirmek için ya da Aktif Gürültü Önleme (ANC) ve Uyarlamalı Şeffaflık arasında geçiş yapmak için basılı tutun.

İkinci nesil AirPods Pro, ses seviyesini de kontrol etme yeteneğine sahip. Parmağınızı Force Stem’de yukarı ve aşağı kaydırarak sesi iPhone veya Apple Watch’ınızdan bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.

Apple ayrıca mikrofonları yükseltme fırsatını yakaladı ve telefon görüşmeleri ve kayıtlar sırasında daha fazla netlik sağladı. Bunun nedeni, yeni donanımın yanı sıra H2 yongasındaki geliştirilmiş algoritmalardır.

AirPods Pro 1 ve AirPods Pro 2 – Pil Ömrü

AirPods Pro’da pil ömrü, tek şarjla ve ANC açıkken 6 saate kadar dinleme süresiyle iyileştirildi. Yine de, Uzamsal Ses ve Kafa İzleme etkinken bu, biraz 5.5 saate düşüyor. İlk nesil, tek bir şarjla 4,5 saate kadar dinleme süresini sağlayabiliyordu.

Ek olarak, kasayı kullanmak 30 saate kadar toplam dinleme süresi sağlarken, birinci nesil 24 saate kadar kullanıma izin veriyordu.

Her iki durumda da, AirPods Pro’yu bu durumda şarj etmek, beş dakikalık şarjdan yaklaşık bir saatlik dinleme süresi sağlar.

AirPods Pro 1 ve AirPods Pro 2 – Bağlantı ve Diğer Ayrıntılar

AirPods Pro Gen 2, AirPods Pro Gen 1’deki Bluetooth 5.0 yerine Bluetooth 5.3’e sahiptir. Ayrıca AirPods Pro Gen 2’nin kasası, konumunu belirlemeye yardımcı olmak için Hassas Bulma özelliğine sahip U1 yongasını içerir.

Her iki kulaklık seti Find My uygulamasına eklenebilir ve Apple Kimliğinize bağlanabilir, ancak ultra geniş bant U1 ile yalnızca ikinci nesil modeller Precision Finding’i destekler. Bununla, henüz kayıp olan AirPod’larınızı tıpkı bir AirTag’de olduğu gibi bulabilirsiniz.

Yeni şarj kutusundaki yerleşik hoparlör, insanların konuma daha fazla odaklanmasına yardımcı olur. Bu sayede bir kanepe yastığına gömülü olsa bile oldukça yüksek ve duyması daha kolay.

Hem birinci hem de ikinci nesil AirPods Pro, Lightning, Qi veya MagSafe ile şarj edilebilir. Ayrıca Yeni 2022 AirPods Pro, Apple Watch şarj cihazları için de destek sağlıyor.

Şarj kutusunu herhangi bir Apple Watch şarj aletine yerleştirmek artık işe yarıyor; bu, herhangi bir zamanda hangi şarj cihazlarına sahip olduğunuza bağlı olarak son derece kullanışlı olabilir.

Gen 2 ve Gen 1 aynı ter ve su direnci koruması olan IPX4’e sahip. Böylece antrenmanlardan ve hafif yağmurdan biraz ter alabilirler, ancak bu sorun olmayacaktır.

Apple ayrıca ikinci nesil modelde ekstra küçük bir silikon kulak ucu içerirken (Dört beden XS, S, M ve L), AirPods Pro Gen 1’de yalnızca üç tane vardı.

AirPods Pro 1 ve AirPods Pro 2 – Fiyatı

AirPods Pro Gen 2, önceki versiyonun fiyatı ile aynı seviyede satışa çıktı. Bugünlerde ön sipariş ile 5.399 TL ödeyerek alabilirsiniz. Fakat önceki nesili Apple.com.tr’de bulamazsınız. Bu ürünü yalnızca hepsiburada.com gibi marketlerden alabilirsiniz.

AirPods Pro 1 vs AirPods Pro 2 – Hangisi alınır?

En yeni ürünleri almak, bütçeyi düşünmek zorunda olmayan yeni alıcılar için her zaman mükemmel bir seçenektir. AirPods Pro son zamanlarda 4.500 TL gibi düşük bir fiyatla satışa sunuluyor.

Yeni ses seçenekleri, mevcut AirPods Pro sahiplerini de cezbedebilir. Çeşitli kafa şekillerine uyum sağlayabilirler ve daha akıllı gürültü engelleme ve üstün üç boyutlu ses özelliklerine sahiptirler.

Ve yeni ekstra küçük silikon kulak ucu, küçük kulak kanalları için iyi olacaktır. Ayrıca arada 1.000 TL’ye yakın fark var. Bunu da göz önünde bulundurmalısınız. Yeni özellikler bu farkı ödemeye değer mi?

Mevcut AirPods Pro sahipleri, bir yükseltmeyi garanti etmek için ikinci nesilde çok fazla yenilik görmeyebilir. Ancak AirPods Pro’yu bir sonraki kişisel ses satın alma işlemi olarak görenler için en yeni ve en iyi sürüme gitmek için daha fazla neden var.