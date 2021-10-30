Amazon Echo Show 10 vs Google Nest Hub Max: En iyi 10 inç akıllı ekran hangisi?

Akıllı ev üstünlüğü için verilen savaş, yıllardır iki zorlu rakip tarafından yönetiliyor – Amazon ve Google. Hem akıllı hoparlörü hem de akıllı ekranı piyasaya süren ilk şirket Amazon olsa da, Google, Amazon tarafından belirlenen standardı karşılayan veya zaman zaman aşan ürünlerle sürekli olarak geri döndü.

Orta büyüklükteki 7 inç Nest Hub, akıllı ev sahnesine görece geç gelse de temiz, çekici tasarımı ve sezgisel kontrolleri sayesinde favori akıllı ekranımız olmaya devam ediyor.

Ancak Amazon, akıllı ev alanında henüz görülmemiş yeniliklerle dolu, sınıfının lideri bir akıllı cihazı piyasaya sürerek çıtayı bir kez daha yükseltti. Yeni başlayanlar için Amazon Echo Show 10, ekranını 360 derece dönen bir tabana monte eden dünyanın ilk akıllı hoparlörü olabilir. (Evet, Jibo Indiegogo projesi vardı, ama biz onu “robot” başlığı altında dosyalıyoruz.)

Soru şu ki, bu özellik (veya başka herhangi bir özellik) Echo Show 10’a Google’ın amiral gemisi akıllı ekranı Nest Hub Max üzerinde bir avantaj sağlıyor mu? Öğrenmek için iki ekranı kafa kafaya koyduk.

Amazon Echo Show 10

İlk önce Echo Show’u tartışalım – hareket ediyor. Sadece bu değil, sizi odanın içinde takip ederek, nerede olursanız olun ve ne yapıyor olursanız olun, ekranın net ve düz bir görünümünü size sunar. Show 10’un bacakları yok, unutmayın – nereye koyarsanız koyun sağlam durur. Bunun yerine, ekran tam 360 derece dönebilen bir taban üzerine monte edilmiştir.

Neyse ki Amazon, cihazın fiziksel dönüş yarıçapından ne tür etkileşimlerin varlık algılamayı tetiklediğine kadar her şeyi sınırlamanıza olanak tanıyan çok sayıda özelleştirme ayarı içeriyordu. Örneğin, ekranın yalnızca çeyrek daire dönmesini sağlayacak şekilde bir köşeye yerleştirmek istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz. Echo Show 10’unuzun yalnızca video görüşmeleri sırasında sizi odanın içinde takip etmesini istiyorsanız, bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Amazon Echo serisindeki tek animatronik akıllı cihaz olarak, aynı zamanda sektör lideri bir fiyat etiketine de sahip – 250 $.

Odadaki insanları izlemeye yardımcı olmak için Echo Show 10, akıllı bir ekranda bulabileceğiniz en yüksek çözünürlüklü web kamerasına sahiptir – 13 megapiksel – Echo Show 10’u yüksek kaliteli video için önde gelen akıllı ekran olarak daha da sağlamlaştırıyor. Kamera ayrıca Show 10’u yüksek çözünürlüklü bir güvenlik kamerasına dönüştürerek, odanın içinde gezinirken canlı kamera akışını izlemenize olanak tanır. Duman, davetsiz misafir ve diğer uyarı türleri dahil olmak üzere ücretli bir Alexa Guard Plus aboneliği ile daha da fazla seçenek de mevcuttur.

Her zaman açık olan bir kamera, Amazon’un kendi adına, mikrofonu da kapatan fiziksel bir kamera kapağıyla ele almaya çalıştığı çeşitli güvenlik endişelerini gündeme getiriyor. Bu özellik, kamerası ve mikrofonu için yalnızca yazılım tabanlı bir kapatma düğmesi sunan Google Nest Hub Max’te de eksik.

Ses için, Echo Show 10, iki adet 1 inç tweeter’a ve 3 inçlik bir woofer’a sahiptir – pratik olarak Google Nest Hub Max dizisiyle aynıdır ve ses kalitesi ve hacmi benzerdir. Yüksek teknoloji ürünü Amazon Echo Studio ve dev Google Home Max, bu amiral gemisi akıllı ekranlardan sadece ekran olmadan daha yüksek, daha net ve daha zengin ses kalitesi sunar.

Şimdi, gelelim Nest Hub ve Nest Hub Max’a. Bu ürünlerde göze çarpan bir özellik, şaşırtıcı derecede muhteşem ekranlarıdır. Her iki Google cihazında da yalnızca parlaklığı ayarlamakla kalmayıp, aynı zamanda odadaki ortam ışığına uyacak şekilde renk sıcaklığını da ince ayar yapmalarına olanak tanıyan sensörler bulunur. Bu, nesnelerini gerçekten hayata geçiren net, güzel görüntüler ve videolar ile sonuçlanır.

Yeni Echo Show 10, Amazon’un bu görsel tweaks’i Google’a benzer bir şekilde uygulayan ilk ekranı gösteriyor. Nest Hub’ın gösterdiği kadar çarpıcı olmasa da, Show’un 10 inçlik ekranı, Echo öncüllerinden çok daha güzel.

Son olarak, bu boyut ve kalibredeki akıllı ekranlar, ya tam anlamıyla (Show 10 durumunda) ya da sembolik olarak (Nest Hub Max gibi) diğer akıllı ev cihazları için merkez görevi görecektir. “Kelimenin tam anlamıyla” ile, Echo Show 10’un bir Zigbee hub’ı da içerdiğini kastediyoruz; bu, Philips Hue ışıkları veya August kapı kilitleri gibi diğer akıllı ev donanımlarına, her biri için ayrı bir hub menüsü olmadan doğrudan bağlanabileceğiniz anlamına gelir. Bu, özellikle geniş kapsamlı bir akıllı ev kurulumuna sahip kişiler için uygundur.

Google Nest Hub Max

Tamam, yani hareket etmiyor, ancak normal boyuttaki Google Nest Hub’ın en sevdiğimiz akıllı ekran olduğunu düşünürsünüz, kesinlikle süper boyutlu Nest Hub Max’e bayılırdık. Ancak ortaya çıktığı gibi, Google’ın Max atamasını haklı çıkarmak için eklediği özelliklerin hiçbiri bizi gerçekten etkilemedi. Aslında, bazı ekstralar aslında bizi Nest Hub Max’i Google’ın atlamış olmasından daha az sevmemizi sağlıyor. Ancak yeni Echo Show 10 ile nasıl karşılaştırılır?

Fiyattan başlayarak, aşağı yukarı aynılar. Bu noktada yaklaşık bir buçuk yaşında olmasına rağmen, Google hala Nest Hub Max’i orijinal fiyatı olan 229 $’a satıyor, bu nedenle Show 10’dan daha ucuz, ancak çok az. Ve Google’ın sık sık satışa sunulan giriş seviyesi Nest Mini akıllı hoparlörünün aksine, Hub Max’teki fırsatlar ve indirimler çok azdır, bu nedenle fiyat nadiren değişir.

Peki, karşılığında ne alıyoruz?

En bariz olandan başlayarak, büyük 10 inç bir ekran. Belirtildiği gibi, Nest Hub Max, ekranın hem parlaklığını hem de renk sıcaklığını dinamik olarak ayarlamak için bir ortam ışığı sensörü kullanır ve bu da resimlerin ve videoların kesinlikle patlamasını sağlar. Amazon, bu özelliği yeni Show 10 için kullanmış olabilir, ancak Google’ın ekranı hala daha etkileyici.

Nest Hub Max ayrıca bir web kamerasına sahiptir, ancak 6,5 megapikselde görüntü ve video yakalar – Show 10’un 13 megapiksel lensinin yarısı. Ancak, Nest Hub Max hareket etmese bile, video görüşmesi yaparken sizi odanın içinde takip edebilir. Sizi fiziksel olarak izlemek yerine, Hub Max yüzünüzü merkezde ve odakta tutmak için kaydırır ve yakınlaştırır.

Ancak bu iki kamera kurulumu arasındaki belki de en büyük fark, bu görsel verileri nasıl işledikleridir. Echo Show 10, bireysel yüzleri öğrenmez – yalnızca bir kişinin (herhangi bir kişinin) mevcut olduğunu tanır. Daha sonra buna göre akıllı rutinleri tetikleyebilir.

Ancak Google Nest Hub Max, akıllı telefonunuzdaki yüz tanıma yazılımına çok benzer şekilde yüzünüzün bir tür dijital parmak izini oluşturmak için FaceMatch adını verdiği bir teknolojiyi kullanır. Bu, takvim randevuları, hatırlatıcılar ve hatta fotoğraflar gibi ekran içeriğini kişisel Google hesabınıza uyarlamasına olanak tanır.

Hem Echo Show 10 hem de Nest Hub Max için, tüm bu görsel işlemlerin cihaz üzerinde yapıldığı ve bu tür verileri toplayan akıllı cihazlar için hızla yeni gizlilik ve güvenlik odaklı altın standart haline geldiği kabul edildi.

Akıllı evinizi organize etme ve kontrol etme söz konusu olduğunda, Google Nest Hub Max, fiziksel bir akıllı ev merkezi, Zigbee veya başka bir şey içermez, ancak donanımda eksik olanı yazılımıyla telafi etmekten daha fazlasını içerir. Amazon Echo ekranlarıyla karşılaştırıldığında, hem Nest Hub hem de Hub Max’teki akıllı ev kontrolleri çok daha sezgisel ve erişimi kolaydır.

Son karar: Muhtemelen zaten karar verdiniz

Beraberlikle sonuçlanan karşılaştırmalar en tatmin edici olmasa da, bu bir gerçek. Amazon Echo Show 10 ve Google Nest Hub Max’in her birinin birkaç artısı ve eksisi var. Dengede, ikisi de daha küçük akıllı cihaz kardeşlerinin biraz daha başarılı ve büyük versiyonları.

Gizlilik konusunda endişeleriniz varsa, Echo Show 10, fiziksel bir deklanşör ile gönül rahatlığı sunar. Hareketli bir akıllı ekran rahatınız için biraz fazlaysa, Echo Show 8 daha uygun olabilir. Google’ın akıllı ekranı hala aile fotoğraflarını daha iyi gösteriyor ve genel olarak Google’ın arayüzü daha sezgisel. Ancak, bu yeni kamera kaydırma eğilimi söz konusu olduğunda ancak bu kadarını yapabilir.

200 doların üzerinde bir akıllı ekran muhtemelen kimsenin ilk akıllı ev cihazı olmadığından, hangi şirkete – ve dolayısıyla hangi akıllı ev ekosistemine – gitmek istediğinize uzun zaman önce karar vermişsinizdir. Peki, dijital bir sesli asistana ihtiyacınız olduğunda, odaya “Alexa” veya “Hey, Google” diye bağırır mısınız? Bu, her şeyden çok, bunlardan hangisini satın alacağınız konusunda seçiminize rehberlik etmelidir.