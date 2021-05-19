Beats Studio Buds Kulaklıklar Yakında Geliyor!

Apple’ın Beats Studio Buds adı verilen Beats markası altında kablosuz kulaklıklar üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu, muhtemelen ABD şirketi tarafından yanlışlıkla sızdırılan görüntülerden dolayı ortaya çıktı. Sızıntılar, yakın zamanda piyasaya sürülen iOS 14.6 ve tvOS 14.6 Beta derlemelerinden geliyordu ve Beats TWS kulaklıklarının görüntülerini gözler önüne seriyordu.

Popüler Apple AirPod’larının çok başarılı bir şekilde çalışmasının ardından Apple, aksesuar pazarındaki geçerliliğini korumak için son teknoloji kulaklıklar geliştirmeye devam ediyor. Beats Studio Buds, kulaklıkların gövdesiz olduğu görüldüğü için bazı yeniliklerle gelecek. Görünüşe göre kulaklık çifti, önceki AirPod’larla hiçbir benzerlik göstermiyor.

Beats Studio kulaklıkları hakkında gövdeleri olmaması ve kablosuz olmaları dışında pek bir şey bilinmiyor. Cihazın tüm özellikleri ve olası fiyatlandırma bilgileri hala belirsiz. Batarya gücü ve hızlı şarj kabiliyetinin yanı sıra bağlantı seçenekleri ve ses kalitesi, yakında çıkacak olan Beats Studio Buds‘u doğru şekilde tanımamız için bize rehberlik edecek.

Apple, henüz resmi bir duyuru yapmamış olsa da, cihazın piyasaya sürülmesinin yaklaştığını söyleyebiliriz. Bir sonraki Apple AirPods Pro‘nun da gövdesiz geleceğine dair göstergeler var. Gövde, daha önce Apple’ın AirPod’larının görünür bir parçasıydı, ancak son sızıntıya göre Apple gövde içeren kulaklık modellerinden vazgeçiyor.

Kablosuz kulaklıklar, son birkaç yılda akıllı telefonlar ve diğer bağlı çıkış cihazları için temel aksesuarlar haline geldi. Çok yönlülüğü, rahatlığı ve aktif gürültü önleme yetenekleri, geniş bir kullanıcı yelpazesi tarafından yaygın olarak aranmasını sağlıyor. Gelişimleri, yenilik ve kaliteyle teknolojinin sınırlarını daha da zorlamaya devam ediyor.