Vivo’nun alt markası iQOO, şu anda Xiaomi ve Realme ile birlikte en iyi amiral gemisi katil akıllı telefon markası olarak karşımıza çıkıyor. Bu yıl şirket, birkaç fiyat aralığında bulabileceğiniz çok sayıda amiral gemisi katili piyasaya sürdü. Üretici tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen en güçlü ve gelişmiş modellerin özelliklerini karşılaştırmak için bu yazıyı kaleme aldık. iQOO 8 vs iQOO 8 Pro vs iQOO 7 karşılaştırması sizlerle…

Vivo iQOO 8 vs Vivo iQOO 8 Pro vs Vivo iQOO 7

Vivo iQOO 8 Vivo iQOO 8 Pro Vivo iQOO 7 BOYUTLAR VE AĞIRLIK 159 x 75,1 x 8,6 mm, 200 gram 165 x 75,2 x 9,2 mm, 205 gram 162,2 x 75,8 x 8,7 mm, 210 gram EKRAN 6,56 inç, 1080 x 2376p (Full HD+), AMOLED 6,78 inç, 1440 x 3200p (Dörtlü HD+), AMOLED 6,62 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), AMOLED İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 888, sekiz çekirdekli 2.84 GHz Qualcomm Snapdragon 888+, sekiz çekirdekli 2.99 GHz Qualcomm Snapdragon 888, sekiz çekirdekli 2.84 GHz HAFIZA 8 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB YAZILIM Android 11, OriginOS Android 11, OriginOS Android 11, Funtouch OS BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS KAMERA Üçlü 50 + 13 + 13 MP, f/1.8 + f/2.2 + f/2.2

16 MP f/2.5 ön kamera Üçlü 50 + 16 + 48 MP, f/1.8 + f/2.2 + f/2.2

16 MP f/2.4 ön kamera Dörtlü 48 + 13 + 13 MP, f/1.8 + f/2.5 + f/2.2

16 MP f/2.0 ön kamera PİL 4350 mAh, hızlı şarj 120W 4500 mAh, hızlı şarj 120W 4000 mAh, hızlı şarj 120W EK ÖZELLİKLER Çift SIM yuvası, 5G Çift SIM yuvası, 5G Çift SIM yuvası, 5G

Tasarım

Tasarım hakkında konuşursak, iQOO 8 Pro bir adım önde. Tasarımını daha zarif kılan kenarlarında kavisli ekrana sahip tek model. Ayrıca, BMW M Motorsport markalı olağanüstü beyaz renk çeşidi ve kesinlikle benzersiz ve akılda kalıcı bir deri gövde ile geliyor. Ancak iQOO 7’nin daha da orijinal görünebilecek Legend renk çeşidini hafife almamalısınız. iQOO 7, iQOO 8 gibi kavisli bir ekrana sahip değil.

Ekran

iQOO 8 Pro, tüm akıllı telefon pazarındaki en iyi AMOLED panellerden birinin yanı sıra üstün bir ekrana sahip. 1 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızı sağlayan LTPO teknolojisiyle gelen Samsung E5 AMOLED ekrana sahip ilk telefon. Panel, 1440 x 3200 pikselli Quad HD+ çözünürlüğe, HDR10+ sertifikasına ve Dolby Vision’a ve ayrıca çok yüksek 1500 nit parlaklığa sahip. Son olarak, 6.78 inç diyagonal ile çok geniş bir ekrana ve hızlı ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusu sunuyor. iQOO 7 ve iQOO 8 ise Full HD+ çözünürlük, HDR10 ve 120 Hz ile orta seviye AMOLED paneller vaat ediyor.

Donanım – Yazılım

iQOO 8 Pro, fark büyük olmasa da, donanım söz konusu olduğunda bile üstün. Telefon bir Snapdragon 888+ işlemciye sahip, iQOO 7 ve iQOO 8’de bulunan Snapdragon 888’in bir tık daha üstü. Tüm telefonlarda 12 GB’a kadar RAM bulunuyor, ancak yalnızca iQOO 8 Pro 512 GB dahili depolama alanına ulaşıyor. Telefonlar, OriginOS tarafından özelleştirilmiş Android 11 ile çalışıyor.

Kamera

iQOO 8 Pro, en gelişmiş kameralı telefon olarak bu alanda da galip oluyor. Telefonda gimbal OIS dahil 50 MP ana sensörlü üçlü kamera, OIS özellikli 16 MP telefoto sensör ve 48 MP ultra geniş kamera ile donatılmış. iQOO 8 ile 50 MP ana kamera da sunuyor, ancak ikincil sensörler daha düşük: 13 MP telefoto kamera ve 13 MP ultra geniş kamera var. iQOO 7’nin ikinci sensörleri, iQOO 8 ile aynı, ancak ana kamera 48 MP’lik daha düşük bir kamera olarak karşımıza çıkıyor.

Pil

iQOO 8 Pro, 4500 mAh kapasitesiyle en büyük pile sahip ancak ekranının daha yüksek enerji tüketimine sahip olması nedeniyle her zaman iQOO 8’den daha uzun pil ömrü sağlayamıyor. iQOO 7’nin çok daha küçük 4000 mAh pili var, harika bir pil ömrü arıyorsanız tavsiye etmiyoruz. Tüm telefonlar 120W hızlı şarjı destekliyor.

Kararımız

Bu karşılaştırmanın açık ara galibi iQOO 8 Pro oldu. Gerek kamera, gerek de performans konusunda diğer kardeşlerinden çok daha önde. Fakat bir tık daha düşük fiyatlı bir telefon arıyorsanız iQOO 8’i de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Takdiri size bırakıyoruz.