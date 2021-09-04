Birçok insan, 5G bağlantısı deneyimlemek istiyor. Ülkemizde henüz yer bulamamış olsa da 5G telefonlar çoğu ülkede popüler hale geldi. Fakat telefonlara 5G özelliğinin eklenmesi de fiyatlarını bir hayli artırıyor. Bu yazımızda en popüler 5G telefonlarını karşı karşıya getiriyoruz. Karşınızda Redmi Note 10T 5G vs Realme 8 5G vs OPPO A54 5G karşılaştırması.

Xiaomi Redmi Note 10T 5G vs Realme 8 5G vs OPPO A54 5G

Başlıklar Xiaomi Redmi Not 10T 5G OPPO A54 5G Realme 8 5G BOYUTLAR VE AĞIRLIK 161,8 x 75,4 x 8,9 mm, 190 gram 162,9 x 74,7 x 8,4 mm, 190 gram 162,5 x 74,8 x 8,5 mm, 185 gram EKRAN 6,5 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), IPS LCD 6,5 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), LTPS IPS LCD 6,5 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), IPS LCD İŞLEMCİ Mediatek Dimensity 700, sekiz çekirdekli 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 480 5G, sekiz çekirdekli 2 GHz Mediatek Dimensity 700, sekiz çekirdekli 2.2 GHz HAFIZA 4 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD yuvası 4 GB RAM, 64 GB – mikro SD yuvası 4 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD ayrılmış yuva YAZILIM Android 11, MIUI Android 11, ColorOS Android 11, Realme Kullanıcı Arayüzü BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS KAMERA Üçlü 48 + 2 + 2 MP, f/1.8 + f/2.4 + f/2.4

8 MP f/2.0 ön kamera Dörtlü 48 + 8 + 2 + 2 MP, f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4

16 MP f/2.0 ön kamera Üçlü 48 + 2 + 2 MP, f/1.8 + f/2.4 + f/2.4

16 MP f/2.1 ön kamera BATARYA 5000 mAh, 18W hızlı şarj 5000 mAh 5000 mAh, hızlı şarj 18W EK ÖZELLİKLER Çift SIM yuvası, 5G Çift SIM yuvası, 5G Çift SIM yuvası, 5G

Tasarım

OPPO, uygun fiyatlı olanlar da dahil olmak üzere, telefonlarının tasarımlarıyla her zaman çok dikkat ediyor. OPPO A54 5G, yalnızca ayrıntılara gösterilen özen için değil, aynı zamanda şık gövdesiyle de en ilginç tasarıma sahip cihaz. Büyük piline rağmen ince ve hafif. Üstelik yüksek ekran-gövde oranına sahip. Redmi Note 10T 5G daha büyük boyutlara ve daha az etkileyici bir tasarım sunuyor, ancak ekran panelini daha sağlam yapan Gorilla Glass 3 koruması ile birlikte geliyor. Tüm bu telefonlar polikarbonattan yapılmış ve birinci sınıf malzemeler içermiyorlar. Bizce tasarım segmentinin galibi açık ara OPPO A54 5G oluyor.

Ekran

Kağıt üzerinde, OPPO A54 5G üstün bir ekrana sahip. Nitekim Redmi Note 10T 5G ve Realme 8 5G’nin aksine, daha gelişmiş bir LCD ekran türü olan bir LTPS paneli sunuyor. Ancak teknik özellikler her cihaz için aynıdır: 6,5 inç diyagonal, Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı. Telefonlar, kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu ile donatılmış ve önlerinde tek bir delik bulunuyor.

Donanım ve Yazılım

Donanım bölümünden bahsedecek olursak en gelişmiş telefon Realme 8 5G. Redmi Note 10T 5G ile aynı işlemciye sahip: 7 nm üretim süreciyle oluşturulmuş ve orta uç segmente ait (yalnızca 5G telefonları düşünürsek düşük uç) sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 700. Ancak RAM miktarı daha yüksek. En pahalı yapılandırmada, 8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 yerel depolama ile birlikte geliyor. Redmi Note 10T 5G, 6 GB RAM’e kadar çıkıyor, ancak UFS 2.2 depolama özelliğine sahip. Üç telefon da Android 11 ile çalışıyor.

Kamera

En iyi kameralı telefona ihtiyacınız varsa hiç düşünmeden OPPO A54 5G almalısınız. Ana 48 MP sensör için daha parlak bir odak açıklığına sahip ve Redmi Note 10T 5G ve Realme 8 5G’nin aksine 8 MP ultra geniş kamera sunuyorr. Ayrıca, 16 MP çözünürlük ve f/2.0 odak açıklığı ile en iyi ön kameraya sahip olan telefon.

Pil

Bu telefonlar aynı pil kapasitesiyle geliyor: 5000 mAh. Ve bileşenlerin benzer olduğu göz önüne alındığında, pil ömrü açısından önemli farklılıklar beklememelisiniz. OPPO A54 5G’nin hızlı şarjdan yoksun olduğunu, Redmi Note 10T 5G ve Realme 8 5G‘nin ise hızlı şarj desteklediğini unutmayın.