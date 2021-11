Redmi Note 11 Pro Plus vs Samsung Galaxy M52 Karşılaştırma

Redmi Note serisinde ilk kez bir Pro Plus modeli var. Adı Redmi Note 11 Pro Plus ve öldürücü özelliği; inanılmaz hızlı şarjı. Ancak bunun yanı sıra Redmi Note 11 Pro Plus mevcut pazardaki en eksiksiz orta sınıf telefonlardan biri. Bu fiyat aralığında alabileceğiniz en iyi cihaz mı yoksa iyi rakipleri var mı? Bunu anlayabilmek adına Samsung’un orta sınıf telefonu Samsung Galaxy M52 ile Redmi Note 11 Pro Plus‘ı karşılaştırdık.

Tasarım

Daha iyi bir tasarıma mı yoksa daha iyi malzemelere mi sahip olmayı tercih edersiniz? Nitekim cevabınız tasarım ise, o zaman Samsung Galaxy M52 5G daha iyi bir tasarım vaat ediyor. Nitekim arka tarafın geri kalanıyla aynı renkte gelen; bir kamera modülü ile daha temiz bir tasarıma sahip. Ayrıca Redmi Note 11 Pro Plus’dan daha ince ve hafif bir telefon. Ancak ikincisinin tıpkı üst düzey telefonlar gibi; bir camı var ve ön camı Gorilla Glass 5 ile geliyor. Biraz daha kompakt ama Samsung Galaxy M52 5G’den daha kalın ve daha ağır.

Ekran

Redmi Note 11 Pro Plus ve Samsung Galaxy M52 5G’nin ekranları aşağı yukarı aynı seviyede. Nitekim her ikisi de AMOLED teknolojisi ve Full HD+ çözünürlüğün yanı sıra; 120 Hz yüksek yenileme hızıyla birlikte geliyor. Redmi Note 11 Pro Plus, akış platformlarında daha yüksek görüntü kalitesi sağlamaya yardımcı olan HDR10 sertifikasını eklerken, Galaxy M52 5G’nin paneli, diğer AMOLED panellere kıyasla daha iyi görüntü reprodüksiyonu nedeniyle; Super AMOLED Plus olarak adlandırılıyor.

Bu arada AMOLED olmasına rağmen, bu telefonların ekran içi biyometrik sensör yerine yana monte olmuş bir parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu unutmayın. Ayrıca Redmi Note 11 Pro Plus tarafından sağlanan ses; JBL tarafından ayarlanan stereo hoparlörleri sayesinde daha yüksek. Fakat Galaxy M52 5G’de ise sadece bir mono hoparlör var.

Galaxy M52

Performans

Burada çok ilginç bir savaş var: Mediatek Dimensity 920 5G vs Qualcomm Snapdragon 778G. Bu arada karşılaştırmalara göre, Samsung Galaxy M52 5G’de bulunan Snapdragon 778G işlemci, Redmi Note 11 Pro Plus’da bulunan Dimensity 920’den biraz daha güçlü. Öte yandan, Redmi Note 11 Pro Plus ile daha yüksek miktarda dahili depolama elde edebilirsiniz. Çünkü kendisi 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama sunuyor. Ayrıca donanım departmanları arasındaki marjinal farklılıklar göz önüne alındığında, 256 GB’a ihtiyacınız varsa, depolama miktarının daha alakalı bir ayrıntı olduğuna inanıyoruz. Ayrıca telefonlar, Android 11 ve yoğun şekilde özelleştirilmiş kullanıcı arayüzleriyle geliyor.

Kamera

Redmi Note 11 Pro Plus daha iyi bir ana kamera ile donatılmış. Nitekim rakibinin 64 MP ana kamerasına karşı 4K video kaydını destekleyen 108 MP sensör ile geliyor. Fakat Samsung Galaxy M52 5G daha iyi ikincil sensörlere sahip. Çünkü 12 MP ultra geniş kamera (8 MP yerine) ve 5 MP makro kamera (2 MP yerine) vaat ediyor. Son olarak, Galaxy M52 5G, 32 MP çözünürlüğe sahip çok daha iyi bir ön kamera ile geliyor.

Redmi Note 11 Pro Plus

Pil

Samsung Galaxy M52 5G, 5000 mAh kapasiteli daha büyük bir pil içerdiği için aslında daha uzun pil ömrüne sahip. Fakat bunun yerine Redmi Note 11 Pro Plus, 120W hızlı şarj sayesinde şarjı sadece 15 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100’e çıkararak daha hızlı şarj oluyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus vs Samsung Galaxy M52 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus Samsung Galaxy M52 5G KALINLIK VE AĞIRLIK 8.3 mm ve 204 gram 7,4 mm ve 173 gram EKRAN 6.67 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), AMOLED 6,7 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), Süper AMOLED Plus İŞLEMCİ Mediatek Dimensity 920, sekiz çekirdekli 2.5 GHz Qualcomm Snapdragon 778G, sekiz çekirdekli 2.4 GHz RAM 6 GB RAM – 8 GB RAM 6 GB RAM – 8 GB RAM DEPOLAMA 128 GB – 256 GB 128 GB MICROSD KART Yok Var YAZILIM Android 11, MIUI Android 11, Tek Kullanıcı Arayüzü BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS ARKA KAMERA Üçlü 108 + 8 + 2 MP, f/1.9 + f/2.4 Üçlü 64 + 12 + 5 MP, f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 ÖN KAMERA 16 MP 32 MP PİL 4500 mAh 5000 mAh ŞARJ hızlı şarj 120W hızlı şarj 25W EK ÖZELLİKLER Çift SIM yuvası, 5G Çift SIM yuvası, 5G

Kararımız

Redmi Note 11 Pro Plus, bu segmentteki en iyi şarj özelliğine (120W) sahip. Sadece 15 dakika yüzde 100 şarj vaat ediyor. Nitekim arka kamera kısmında da rakibinden biraz daha iyi. Fakat Galaxy M52, tasarım ve ön kamera söz konusu olduğunda Note 11 Pro Plus’a göre çok daha iyi. Yine de şarj konusunda 25W özelliği ile biraz geride kalıyor. Ayrıca bir microSD kart desteği sunan tek model Galaxy M52. Fakat Redmi Note 11 Pro Plus da ses konusunda çok daha iyi. Fiyat ve ihtiyaç aralığınıza göre dilediğiniz bir telefonu seçebilirsiniz.