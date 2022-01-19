Samsung Galaxy S21 FE vS Google Pixel 6 Karşılaştırma

Samsung’un bir başka amiral gemisi katili, sonunda doğru fiyata harika özelliklerle satışa çıktı. Galaxy S21 FE 5G, 2021’in en iyi Qualcomm işlemcisini ve küresel pazarda makul bir fiyatla; eksiksiz bir teknik özellik sayfasını getiriyor. Bu arada benzer bir fiyatla gelen Google Pixel 6 ile savaşıyor. İkisi de amiral gemisi katili; ikisi de kompakt ama güçlü telefonlar ve özellikleri aynı seviyede ama şu anda hangisini almaya değer? Samsung Galaxy S21 FE 5G ve Google Pixel 6‘nın teknik özellikleri arasındaki bu karşılaştırmayla; size cevap vermeyi umuyoruz.

Tasarım

Google Pixel 6, tasarım söz konusu olduğunda en sevdiğimiz telefon. Öncelikle yatay kamera modülü ile oldukça özgün bir estetiğe sahip. Ayrıca, birinci sınıf malzemelerle üretilmiş: Samsung Galaxy S21 FE 5G plastikten yapılırken, Google Pixel 6’nın arkası cam ve alüminyum çerçeveye sahip. Ayrıca arka cam Gorilla Glass 6 ile korunurken ön cam Gorilla Glass Victus korumasına sahip. Her iki telefon da IP68 sertifikası ile toz geçirmez ve su geçirmez. Google Pixel 6 daha çekici, ancak Samsung Galaxy S21 FE 5G daha ince ve daha hafif, bu yüzden yine de bu ahizeyi dikkate almaya değer.

Ekran

Ekranların sağladığı görüntü kalitesi hakkında konuşursak, Google Pixel 6 ve Samsung Galaxy S21 FE 5G birbirine çok benziyor. Diyagonal 6,4 inç ve Full HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED panellerin yanı sıra HDR10+ sertifikası ve ekran içi parmak izi tarayıcı ile geliyor. Bu arada ekranlar benzer performans sağlıyor ve her ikisi de parlak renklere ve derin siyahlara sahip harika panellerden oluşuyor. Ayrıca aralarındaki temel fark yenileme hızı: Google Pixel 6 yalnızca 90 Hz; Samsung Galaxy S21 FE 5G ise 120 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca stereo hoparlörleri sayesinde bu cihazlar harika bir ses deneyimi sağlıyor.

Özellikler ve Yazılım

Karşılaştırmalara göre, Samsung Galaxy S21 FE 5G’de bulunan Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, Google Pixel 6’da bulunan Google Tensor’dan daha güçlü. Ve bellek yapılandırmalarının aynı olduğu göz önüne alındığında (8 GB’a kadar RAM ve üstü) 256 GB UFS dahili depolamaya kadar); Samsung Galaxy S21 FE 5G birçok senaryoda daha iyi performansı garanti ediyor. Ayrıca Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin Exynos 2100 işlemci ile donatılmış bir model olduğunu; ancak yine de Google Tensor’dan daha güçlü bir işlemci olduğunu unutmayın. Öte yandan Google Pixel 6, doğrudan Google tarafından desteklenen; bir Android 12 stok sürümünü çalıştırıyor ve daha hızlı yazılım desteği alacak.

Kamera

Google Pixel 6’nın ana kamerası Samsung Galaxy S21 FE 5G‘ninkinden daha üstün: OIS ve lazer otofokuslu 50 MP sensör; eski 12 MP ana kameraya karşı. Ancak Samsung’un 3x optik yakınlaştırmaya sahip amiral gemisinden farklı olarak Pixel 6’da telefoto sensör bulunmuyor. Ayrıca her iki telefon da partiye 12 MP ultra geniş kamera ekliyor; ancak Samsung cihazının deliğinde daha iyi bir 32 MP selfie kamerası var.

Pil

Google Pixel 6 daha büyük bir 4614 mAh pile sahip ve işlemcinin aynı üretim sürecine sahip olması ve ekranın; benzer özelliklere sahip olması nedeniyle daha uzun pil ömrü sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca 30W kablolu şarj ve 21W kablosuz şarj ile daha yüksek şarj hızları sağlıyor.

Samsung Galaxy S21 FE ve Google Pixel 6 Teknik Özellik Karşılaştırması

Samsung Galaxy S21 FE 5G Google Piksel 6 BOYUTLAR VE AĞIRLIK 155,7 x 74,5 x 7,9 mm,

177 gram 158,6 x 74,8 x 8,9 mm,

207 gram EKRAN 6,4 inç, 1080 x 2400 piksel (Full HD+), Dinamik AMOLED 2X 6,4 inç, 1080 x 2400 piksel (Full HD+), AMOLED İŞLEMCİ Qualcomm Snapdragon 888, sekiz çekirdekli 2.84 GHz veya Samsung Exynos 2100, sekiz çekirdekli 2.9 GHz Google Tensör, sekiz çekirdekli 2,8 GHz HAFIZA 6 GB RAM, 8 GB RAM 8 GB RAM DEPOLAMA 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB YAZILIM Android 12, Tek Kullanıcı Arayüzü Android 12 BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS ARKA KAMERA Üçlü 12 + 8 + 12 MP, f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 Çift 50 + 12 MP, f/1.9 + f/2.2 ÖN KAMERA 32 MP f/2.2 ön kamera 8 MP f/2.0 ön kamera PİL 4500 mAh 4614 mAh ŞARJ 25W hızlı şarj 30W Hızlı Şarj KABLOSUZ ŞARJ Var, 15W hızlı kablosuz şarj + ters kablosuz şarj Var, 21W hızlı kablosuz şarj SU GEÇİRMEZ IP68 su geçirmez IP68 su geçirmez EK ÖZELLİKLER 5G, çift SIM 5G, çift SIM

Eksi ve Artıları

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Artılar

3x optik yakınlaştırma

Daha ince ve daha hafif

Snapdragon 888 işlemci

Üstün ön kamera

Eksiler

Daha küçük pil

Google Pixel 6

Artılar

Stok Android ve Google desteği

Birinci sınıf malzemeler

Daha büyük pil

Daha iyi ana kamera

Eksiler

Düşük selfie kamerası