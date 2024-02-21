Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri 100 Saat Pil Ömrü ile OnePlus Watch 2 Yakında Çıkıyor Teknoloji Haberleri 100 Saat Pil Ömrü ile OnePlus Watch 2 Yakında Çıkıyor Emine Emre 9 Görüntüleme

OnePlus, 2013 yılında Oppo’dan ayrılan Pete Lau tarafından kurulmuş olup, Oppo, Vivo, iQOO ve Realme gibi şirketlerin sahibi olan BBK Electronics’in alt kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Akıllı telefonları ile bilinen marka geçtiğimiz yıllarda akıllı saat de çıkarmıştı. Şimdi ise bu akıllı saatin halefi konumunda olan OnePlus Watch 2 gündemde. 100 saat pil ömrü ile OnePlus Watch 2 yakında çıkıyor.

100 Saat Pil Ömrü ile OnePlus Watch 2 Yakında Çıkıyor

Markanın ilk saati olan OnePlus Watch’un halefi olarak düşünülen OnePlus Watch 2 pil ömrü ile ön plana çıkarken diğer özellikleri bakımından da ilgi çekici görünmekte. OnePlus’ın ilk saati ile pek çok farklı özellikleri bulunan Watch 2, pek çok yenilikle birlikte geliyor. Markanın ilk akıllı saati ilgi çekse de birtakım eleştirilere de maruz kalmıştı. Yeni saatin bu algıyı tersine çevirebileceği söylenmekte. Peki OnePlus Watch 2 akıllı saati özellikleri nasıl, bakalım…

OnePlus Watch 2 Özellikleri

Geniş bir bakış açısıyla OnePlus Watch 2 incelendiğinde, OnePlus 12 serisinin tasarım diline benzediği söylenebilir. OnePlus’un yeni saati iki renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak; Siyah Çelik ve Radiant Çelik. Paslanmaz çelik gövde ile gelecek olan OnePlus akıllı saati safir cam ekrana sahip.

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Markanın yeni akıllı saatinin en dikkat çekici özelliği, pil süresi olarak karşımıza çıkmakta. Cihazın 100 saat pil süresi olduğu belirtilmekte. Bu süreyi kıyaslamak bakımından Apple Watch 9’un 18 saatlik, Pixel Watch 2’nin 24 saatlik pil süreleri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani OnePlus Watch 2’nin bu özelliği kesinlikle harika denilebilir. Ancak bu süre kapsamında cihazın tamamen açık olup olmadığı bilinmiyor. Bununla birlikte cihazda pil tasarrufu modunun yerine tam akıllı modun kullanıldığın belirtmek gerekir.

Kinder Liu: Yılın En İyi Amiral Gemisi Akıllı Saati’ni Hedefledik!

OnePlus Watch 2 akıllı saati hakkında açıklamalarda bulunan OnePlus Başkanı Kinder Liu, bahse konu akıllı saatin pil performansı bakımından yılın en iyi amiral gemisi olmasını hedeflediklerini aktardı.

OnePlus Watch 2’nin işlemci tarafında ne kullanıldığı henüz bilinmiyor, yani Wear OS’a geçip geçmediği belli değil. Ancak markanın ilk akıllı saatinin pil ömrünün 10 saat olduğu düşünüldüğünde Wear OS’a geçilmiş olması daha muhtemel görünüyor. Çünkü OnePlus Watch kendine özgü olan işletim sisteminden güç alıyordu. Yeni akıllı saatte Wear OS kullanılmış gibi görünse de henüz bu konuda bir açıklama bulunmuyor.

OnePlus Watch 2 Ne Zaman Çıkacak?

OnePlus’ın tasarımıyla göz alan akıllı saati OnePlus Watch 2’nin ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Anca cihazın resmi tanıtımı 26 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Tanıtımdan kısa bir süre sonra ise bahse konu akıllı saatin piyasaya sürülmesi beklenmekte.