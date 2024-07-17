Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri 100 Saatlik Pil Ömrü Sunan OnePlus Akıllı Saati Watch 2R Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı Teknoloji Haberleri 100 Saatlik Pil Ömrü Sunan OnePlus Akıllı Saati Watch 2R Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı Emine Emre 2 Görüntüleme

OnePlus 16 Temmuz’da bir yaz lansman etkinliği gerçekleştirerek yeni cihazlarını tanıttı. İtalya’da düzenlenen Summer Launch Event’da OnePlus Nord 2, OnePlus Pad 2, Nord Buds Pro gibi cihazların tanıtımı gerçekleşti. Tanıtılan ürünlerden biri de markanın yeni akıllı saati Watch 2R oldu. 100 saatlik pil ömrü sunan OnePlus akıllı saati Watch 2R özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte ayrıntılar…

OnePlus Akıllı Saati Watch 2R Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

OnePlus Milano etkinliğinde görücüye çıkan giyilebilir teknoloji ürünü OnePlus Watch 2R, özellikleriyle oldukça beğenildi. Watch 2R, geçtiğimiz mart ayında kullanıcıya sunulan Watch 2 modelinin modifiye edilmiş şekli olarak piyasaya çıkarılmış durumda. OnePlus Watch 2 akıllı saatinin Çin pazarı için üretilmiş olanı eSIM destekli ancak küresel pazara sunulan versiyonda eSIM desteği bulunmamakta.

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OnePlus Watch 2R modifiyelenmiş modelinin alameti farikası 100 saatlik pil ömrü denilebilir. 500 mAh’lık bir batarya ile gelen akıllı saatte, pil dayanıklılığını sağlamak için RTOS teknolojisinden faydalanılıyor. Watch 2R modeli OnePlus Watch modelinden daha gelişmiş batarya özelliklerine sahip. OnePlus akıllı saatinde 100 farklı aktivite takibi yapılabilmekte. Ayrıca cihaz geniş kapsamlı sağlık hizmetleri özelliklerine de sahip.

OnePlus Watch 2R sağlık özellikleri kapsamında kandaki oksijenin ölçülmesi, kalp atış hızı, uyku ve stres takibi gibi yapabiliyor. Çift bantlı GPS’e sahip olan cihaz alüminyum gövdesi sayesinde Watch 2 modelinden yüzde 25 oranında daha hafif ve yalnızca 37 gram ağırlığında. 1.43 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan OnePlus Watch 2R, Snapdragon W5 Gen 1 yonga seti ile gelmekte.

OnePlus Watch 2R Fiyatı Ne Kadar?

2 GB RAM ve 32 GB’lık depolama alanına sahip olan cihaz Android Wear OS 4 işletim sistemi barındırmakta. Watch 2R modeli OnePlus Watch modelinden daha gelişmiş batarya özelliklerine sahip. Tasarım olarak sade ve şık bir görümümle gelen cihaz iki renk seçeneğine sahip; orman yeşili ve tunç grisi.

Cihazın en merak edilen özelliği elbette ki fiyatı. Watch 2R yaklaşık 230 dolarlık etiket fiyatı ile satışa sunulmuş durumda. Avrupa, ABD ve Birleşik Krallık’ta ürün piyasaya çıktı ancak Hindistan pazarında 20 Temmuz 2024 tarihinde piyasaya sürülecek.

OnePlus Kablosuz Kulaklık Nord Buds 3 Pro Özellikleri

OnePlus’ın Yaz Lansman Etkinliğinde lanse edilen ürünlerinden biri de Nord Buds 3 Pro kulaklığı oldu. Bluetooth 5.4 bağlantısına sahip olan kulaklık 12,4 mm dinamik sürücülerle geliyor. SBC ve AAC kodek teknolojisine sahip olan kulaklık, manuel ayarlanabilen EQ barındırmakta. Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olan Nord Buds 3 Pro, bu kapsamda 49 dB sesi önleyebiliyor.

IP55 sertifikasına sahip olan cihaz, su ve toz geçirmezlik özelliğiyle öne çıkıyor. Batarya konusunda da OnePlus yeni kulaklığın performansı oldukça iyi. 440 mAh’lık bataryaya sahip olan cihaz 44 saate kadar kullanım ömrü sunmakta.

OnePlus Nord Buds 3 Pro Fiyatı

İki renk opsiyonu ile piyasaya sürülen OnePlus kulaklık yıldızlı siyah ve yumuşak zümrüt renkleri ile geliyor. OnePlus Nord Buds 3 Pro fiyatı ise yaklaşık 70 Euro seviyelerinde. Hızlı şarj özelliği de olan bu kulaklık yalnızca 10 dakikalık şarj ile 11 saatlik kullanım sunmakta.