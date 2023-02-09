1,43 inç AMOLED Ekranlı Fitshot Aster Akıllı Saat Satışa Çıktı!

Hintli akıllı saat üreticisi Fitshot, Fitshot Aster adlı giyilebilir bir cihaz piyasaya sürdü. Yeni akıllı saat, kompakt ve şık bir tasarımla birlikte fitness izleme, sağlık izleme ve Bluetooth arama özellikleri gibi birçok şeyi bir araya getiriyor.

Tasarım açısından Fitshot Aster, 1,43 inçlik büyük bir dairesel AMOLED ekrana sahip. Ekran 466 x 466 piksel çözünürlüğe, 1000 nit maksimum parlaklığa sahip ve 60 Hz yenileme hızını destekliyor. Yazılım tarafında, akıllı saat 100’den fazla saat yüzü ile birlikte geliyor.

Ayrıca Aster, 7 güne kadar pil ömrü sağlayan iyi bir 280mAh pil ile donatılmış. Saat, Bluetooth aramayı desteklediğinden, dahili bir mikrofon ve hoparlör var. Bu, telefonunuzu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmadan aramaları yanıtlamayı ve sesli asistanlarla konuşmayı mümkün kılıyor.

Fitbit Aster’ın diğer özellikleri arasında, koşudan yüzmeye kadar çok çeşitli etkinliklerde ilerlemenizi takip etmeyi mümkün kılan 100’den fazla spor modu yer alıyor. Ayrıca SpO2 izleme, kalp atış hızı izleme, kan basıncı izleme, uyku takibi ve adet takibi sağlayan akıllı bir sağlık asistanına sahip. Hareketsiz hatırlatıcı ve nefes eğitimi özellikleri, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenize yardımcı oluyor.

Fitshot Aster, IP68 su geçirmezlik derecesine sahip, yani 30 dakikaya kadar suya batırılmaya dayanabiliyor. Ayrıca, acil bir durumda önceden ayarlanmış bir kişiye hızlı bir şekilde acil durum mesajı göndermenizi sağlayan bir SOS özelliğine de sahip.

Ayrıca akıllı saat, kişisel verileriniz için size ekstra bir güvenlik katmanı sağlayan bir parola koruma özelliğine sahip. Akıllı saat 30 dolardan başlayan bir fiyat etiketiyle görücüye çıktı.