Akıllı telefon piyasasında, özellikle orta segmentte pazar payını artıran realme, aksesuar alanında da pazar payını artırmaya niyetli. Bu kapsamda pek çok ürün tasarlayan Realme uygun fiyatlı kulaklığını duyurdu. 15 dolara Realme kulaklık Buds T01 geliyor. 28 kadar olan pil ömrü, 88 ms’lik gecikme süresiyle ilgi çekici özelliklere sahip olan cihazın niteliklerini içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

15 Dolara Realme Kulaklık Buds T01 Geliyor, İşte Detaylar!

Ucuz kablosuz kulaklık arayanlar için Realme hem bütçe dostu hem de iyi özelliklere sahip olan kulaklığını tanıttı; Realme Buds T01. Kablosuz, kulak içi kulaklık modeli olan Buds T01 markanın yeni çıkardığı Realme 13 5G telefon serisi ile birlikte lanse edildi. Fiyatına göre muhteşem bir performansa sahip olan Realme TWS kulaklık Buds T01 özelliklerine bakalım…

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Tasarım bakımından Airpod’a benzetilen Buds T01 modeli, sade ve şık bir dizayna sahip. Hafif bir cihaz olan kulaklığın rahat bir kullanımı olduğu söylenmekte. Realme TWS kulaklık ile aramalara cevap verme ya da reddetme, müzik çalma gibi işlemler dokunmatik olarak yapılabilmekte. Realme yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı siyah ve beyaz olmak üzere iki renk opsiyonu ile gelmekte.

13 mm’lik sürücüye ve PET diyafram özelliğine sahip olan kulaklığın oldukça yüksek ses kalitesi ve bas özelliği sunduğu belirtilmekte. Cihazda ANC yani Aktif Gürültü Engelleme özelliği bulunmuyor ancak yapay zeka çevresel gürültü engelleme özelliği yer alıyor. Bu özelliği sayesinde özellikle gürültülü ortamlarda kaliteli ve net bir ses özelliği sunmakta.

10 Dakikalık Şarjla 2 Saatlik Kullanım

Bluetooth 5.4 bağlantısı ile gelen Realme ucuz TWS kulaklık, 88 ms’lik düşük gecikme moduna sahip ve bu özellikle oyun oynayanlar için son derece güzel bir özellik. Realme Link uygulaması kapsamında ses yükseltici sayesinde yoğunluk derecesi 97 dB düzeyinden 102 dB’e hemen çıkarılabiliyor.

Batarya ve şarj kısmına baktığımızda ise kulaklığın 28 saate kadar pil ömrü sunduğunu söyleyebiliriz. Buds T01’in şarj kutusu 400 mAh kapasiteli bataryaya, kulaklıklar ise 40 mAh’lık bataryaya sahip. Realme’nin tanıtımda aktardığı üzere kulaklık 10 dakikalık bir şarjla 2 saate kadar olan kullanım süresi sunuyor. Cihazın en cazip özelliği ise fiyatı. Uygun fiyatlı ve kaliteli Bluetooth kulaklıklar arasında yer alan Realme Buds T01, yukarıda da belirttiğimiz gibi 15 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürülmüş durumda.