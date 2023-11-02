16 inç MacBook Pro (M3), M2 Ultra’lı Mac Studio İle Benzer Performansa Sahip

M3 Max için ilk Geekbench puanları, 16 inç MacBook Pro’yu M2 Ultra’lı Mac Studio ile aynı seviyeye getiriyor. M3 Max’li 16 inç MacBook Pro, Kasım ortasına kadar müşterilerin eline geçmiyor ancak birileri şimdiden kıyaslama yapmaya başladı. İlk sonuçlar Apple’ın M3 ailesinin inanılmaz bir performansa sahip olduğunu gösteriyor. M3 Max’in Geekbench puanı Çarşamba günü geç saatlerde, standart M3’ün ortaya çıkmasından saatler sonra geldi. M3 Max özellikli 16 inç MacBook Pro’yu ifade eden Mac15,3 tanımlayıcısının altındadır.

M3 Max için ilk Geekbench puanları geldi

M3 Max’in tek çekirdek puanı 2.971, çoklu çekirdek puanı ise 20.785 oldu. Bunu Mac Studio’daki 2.692 tek çekirdek ve 21.231 çoklu çekirdek puanı alan M2 Ultra ile karşılaştırabilirsiniz. M3 tek çekirdekte 3.030, çoklu çekirdekte ise 11.694 puan aldı.

Geekbench gibi kıyaslama araçları, performans ölçümleri karşılaştırmak için basit bir referans noktası görevi gören puanlar sağlar. Puanlar, ortam, sıcaklık, pil ömrü, arka plan görevleri ve daha fazlasına bağlı olarak çalıştırmalar arasında ve farklı donanımlar arasında hafif dalgalanmalar gösterir. Geekbench ayrıca Media Engine, donanım ışın izleme desteği, dinamik önbelleğe alma ya da hızlandırılmış ağ haritalaması gibi belirli donanım sistemlerini de ele alamıyor. Kapsamlı gerçek dünya testleri, müşterilerin eline ulaştığında M3 Max’in performansı hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkaracaktır. M3 Max’li 14 inç MacBook Pro 3.199 dolardan, M3 Max’li 16 inç MacBook Pro ise 3.499 dolardan başlıyor. Nakliye tahminleri 13 Kasım ya da daha sonraki bir tarihi gösteriyor.