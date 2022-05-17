17 İnçlik Katlanabilir Ekran Görücüye Çıktı!

SID ekran haftası geçtiğimiz günlerde ABD’nin San Jose kentinde düzenlendi. Samsung, Visionox ve TCL dahil olmak üzere birçok şirket en iyi ekran teknolojilerini sergiledi ancak Çinli ekran üreticisi BOE, dizüstü bilgisayarlar için benzersiz 17,3 inç katlanır AMOLED ekranıyla gösteride odak noktası oldu.

BOE’nin dünyanın ilk ve türünün en büyüğü olan katlanır ekranı, fuara çok sayıda ziyaretçi çekti. Ekran %100 DCI-P3 renk gamına ve ultra ince çerçevelere sahip. 4:3 en boy oranı ve 2560 x 1920 çözünürlük vaat ediyor. Ayrıca F-OLED ekran, 10 bit RGB ve HDR500 ile birlikte geliyor.

F-OLED, BOE’nin türünün tek örneği esnek OLED teknolojisi çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Tam ekran, katlanır ekran ve yuvarlanan ekran gibi çeşitli biçimlerde geliyor. Ekran altı parmak izi tanıma, ekran altı kamera ve biyometri gibi birçok özellik vaat ediyor. Bu nedenle, tamamen yeni bir esnek ekranlar dünyasının kapılarını aralıyor.

BOE, yeni F-OLED ekranların bu yıl piyasaya çıkacak olan ZenBook 17-Fold OLED dizüstü bilgisayar için yalnızca Asus’a sağlanacağını açıkladı. BOE ayrıca 17.3 inçlik katlanır ekran performansıyla En İyi Teknoloji Gösterisi ödülünü de kazandı.