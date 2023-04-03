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1,91 inç Ekranlı Noise ColorFit Icon 3 Satışa Çıktı!

Ayşen Sıla

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Noise, yeni bir akıllı saat piyasaya sürdü. Yeni cihaz Noise ColorFit Icon 3 olarak adlandırılıyor. En son model, Noise ColorFit Icon 2‘nin üst modeli olarak geliyor. Birçok özelliği de beraberinde getiriyor.

Noise ColorFit Icon 3, metalik bir kaplamaya ve sağ tarafta işlevsel bir taç düğmesine sahip. IP67 sertifikalı ve suya dayanıklı. Akıllı saat, 240 x 296 piksel çözünürlük ve 500 nit maksimum parlaklığa sahip 1,91 inçlik büyük bir ekran ve kare bir kadran ile geiyor.

Fitness cephesinde, Noise ColorFit Icon 3 kalp atış hızı sensörü, SpO2 monitörü ve adet döngüsü izleyici ile donatılmış. Ayrıca uyku düzenlerini, stres seviyelerini takip edebiliyor ve nefes egzersizleri sunabiliyor. Giyilebilir cihaz, 100’den fazla spor modu desteğiyle geliyor.

Noise-colorfit-icon-2

Noise ColorFit Icon 3, Bluetooth arama işlevi için yerleşik bir hoparlöre ve bir mikrofona sahip. Google Asistan ve Siri ile uyumlu. Akıllı saat ayrıca yerleşik oyunlar içeriyor, ek güvenlik için bir şifre seçeneği ve QR kod tarayıcı vaat ediyor. 

Giyilebilir cihaz, hatırlatıcılar, kamera ve müzik kontrolü, hava durumu güncellemeleri ve uyanmak için yükseltme gibi özellikleri bir araya getiriyor. Noise ColorFit Icon 2 Vista, 7 güne kadar dayandığı iddia edilen 240mAh pil ünitesi ile destekleniyor. 

Mat Altın, Gül Leylak, Uzay Mavisi, Gece Yarısı Altın, Sakin Mavi ve Jet Siyahı renklerle satışa çıkan akıllı saat, yaklaşık 25 dolar gibi ucuz bir fiyat etiketiyle satışa çıktı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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