1990’lardan kalma bu Apple ayakkabı son derece nadir ve pahalı!

Herkes Apple markasını teknolojik ürünleriyle bilir. Üstelik bir iPhone hayranıysanız, Apple Watch ve AirPods ile sokaklarda yürüyorsanız, o zaman görünümü bir çift özel yapım Apple marka spor ayakkabı ile tamamlamaya ne dersiniz?

Müzayede evi Sotheby’s geçtiğimiz günlerde bir çift retro ayakkabıyı 50.000 dolara listeledi.

Ürün listesine göre spor ayakkabılar, Omega Sports tarafından Apple çalışanları için özel olarak yapılmıştı ve 1990’ların ortalarında Ulusal Satış Konferansı’nda bir kerelik bir eşantiyonun parçasıydı.

Sotheby’s, “Genel halka hiç ulaşmamış olan bu özel spor ayakkabı çifti, var olan en belirsiz ve yeniden satış pazarında çok arzulananlardan biri” dedi.

Ayakkabılar, teknoloji şirketinin 1999’da çıkardığı gökkuşağı Apple logosunun yanı sıra ağırlıklı olarak beyaz tasarıma sahip. Logo ayrıca her ayakkabının ön kısmında da yer alıyor.

Bu nadir ürün, yeni gibi kutulanıyor ve alternatif bir kırmızı bağcık seti ile birlikte geliyor. Bununla birlikte, ayakkabılar, orta tabanların etrafındaki sararma ve ayak parmaklarındaki açık işaretler gibi kusurlara da sahip.

Ve fiyatı tamı tamına 50 bin dolar. Fakat hatırlamak gerekirse, 1970’lerde yapılmış çalışır durumda bir Apple-1 bilgisayarı 905.000 dolara satılmıştı. Geçen sene alıcı bulan bu bilgisayarın yanında ayakkabılar, pek de pahalı durmuyor açıkçası.