2.8K OLED Ekranlı Xiaomi Book Air 13 Satışa Çıktı!

Xiaomi’nin yeni bilgisayarı Xiaomi Book Air 13 bugün piyasaya çıktı. Pro, Pro Plus ve Explorer Edition çeşitlerini içeren Redmi Note 12 serisi ile birlikte duyuruldu. Marka ayrıca yeni bir Redmi TV, Redmi Projektör ve bir elektrikli ısıtıcı da dahil olmak üzere diğer cihazları piyasaya sürdü. Xiaomi Book Air 13, markanın bugüne kadarki en ince ve en hafif dizüstü bilgisayarı olarak gösteriliyor. Gelin yeni laptopa yakından bakalım.

Xiaomi Book Air 13

Xiaomi Book Air 3, 2.880 x 1.800 piksel çözünürlüğe, 600 nit parlaklık ve 60Hz yenileme hızına sahip 13,3 inç E4 OLED ekranla geliyor. Ekran dar çerçevelerle çevrili ve Dolby Vision ve VESA Display HDR500 formatını destekliyor.

Dizüstü bilgisayar, kullanıcıların cihazı çeşitli form faktörlerinde kullanmasına olanak tanıyan 360 derecelik menteşe ve dokunmatik desteğe sahip 2’si 1 arada bir tasarım vaat ediyor.

Xiaomi Book Air 13, 6 serisi alüminyum alaşım ve CNC ile entegre oyma işlemi ile donatılmış. Üstelik sadece 1,2 kilogram ve 12 mm ölçülerinde hafif ve ince.

Dizüstü bilgisayar, Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörin yanı sıra çift birimli mikrofonlara sahip. Cam dokunmatik yüzeyli arkadan aydınlatmalı bir klavye var. Cihaz, güç düğmesine gömülü bir parmak izi tarayıcı ve 8 MP kamera ile birlikte geliyor.

Xiaomi Book Air 13, Intel Iris Xe GPU ile eşleştirilmiş 12. nesil Intel Core i7 işlemcilere ev sahipliği yapıyor. 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB SSD depolama alanı vaat ediyor. Isı dağılımı için büyük boy bir VC ısı emici özelliği de var.

Cihaz, 65W hızlı şarj desteğine sahip 58.3WHr pil hücresi ile destekleniyor. Yazılım açısından, dizüstü bilgisayar kutudan çıktığı gibi Windows 11 işletim sistemi ile çalışıyor.

Xiaomi Book Air 13’teki bağlantı seçenekleri arasında WiFi-6E, Bluetooth 5.2, iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası ve bir ses jakı bulunuyor. Fiyatı ise 691 dolardan başlıyor.