2021’in en iyi akıllı telefonları – satın alma rehberi

Satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonları bir araya getirdiğimiz, her zaman güncel Cepkolik Akıllı Telefon Satın Alma Rehberine hoş geldiniz.

En iyi seçimimizin öne çıktığı farklı telefon kategorilerini aşağıda bulacaksınız.

En yüksek kaliteli telefonlar bu kategoridedir. En son Galaxy ve iPhone, bu seviyede varsayılan seçeneklerdir, ancak Çin’den büyük isimlerin de elbette bu sayfada yer alacaklar. Hem Xiaomi hem de Oppo, Apple ve Samsung’la eşleşecek ve hatta onları yenecek yapı ve özelliklere sahip ödün vermeyen telefonlar sunabilir. Katlanabilirler burada da bulunabilir – Samsung Galaxy Z Fold3 ve Huawei Mate X2 herkes için olmayabilir, ancak paranız varsa denemeye değer.

Bu rehberi düzenli olarak güncelleyeceğiz. Bu nedenle sık sık bu sayfayı ziyaret etmenizde fayda var. Hatta sık kullanılanlara eklemeniz sizin için faydalı olacaktır. Çünkü burada en iyi akıllı telefonların fiyatlarıyla birlikte bir listesini bulacaksınız.

Hadi başlayalım öyleyse.

Apple iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max şu anda Apple’ın en iyi iPhone’udur. Sonunda, ProMotion 120Hz ekran, daha küçük bir çentik ve ana kamera için daha büyük bir sensör, 3x telefoto ve makro modlu gelişmiş bir ultra geniş kamera ile daha belirgin bir kamera yükseltmesi gibi uzun süredir gecikmiş bazı özellikler getiriyor.

Apple iPhone 13 Pro Max, inanılmaz toza ve suya dayanıklılık sunar, ayrıca Seramik Kalkanı kırılmaya karşı inanılmaz dayanıklıdır. Tabii ki, performans söz konusu olduğunda en yeni iPhone eşsizdir. En iyi amiral gemisinin peşindeyseniz ve daha önce iOS yüklü bir iPhone kullanmadıysanız bile bu telefona bir şans vermek isteyebilirsiniz.

Bunların hepsi aslında normal Pro modeli için de geçerlidir. Hangi boyutun size en uygun olduğuna karar vermek size kalmış. Donanım farklılıkları ne olursa olsun, yine aynı deneyimi yaşayacaksınız.

Apple iPhone 13 Pro Max Artıları ve Eksileri

Şimdiye kadarki en iyi iPhone

Sağlam yapı – Çelik çerçeve, Seramik Kalkan, IP68

Piyasadaki en güçlü yonga seti

Çentikli olsa bile büyük 120Hz Dolby Vision OLED Ekran

Dört amiral gemisi 12MP kamera, LiDAR tarayıcı

Birinci sınıf pil ömrü

Sınıfında lider hoparlör kalitesi

En az 5 yıllık ürün yazılımı güncellemesi kutuda Şarj aleti ve kulaklık yok

Hızlı şarj yeterli değil (20 Watt)

Apple iOS herkes için değil.

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Xiaomi Poco F3

Poco F3, 2021’deki en sıcak sürprizlerden biri. Tam bir amiral gemisi katili, tüm bu aşırı nitelikli orta segment telefonların arkasındaki akılda kalıcı isim. F3, 120Hz AMOLED ekran ve şu anda en iyi ikinci Qualcomm yongası olan 5G’li Snapdragon 870 ile etkileyicidir.

Çok yönlü pakette ayrıca stereo hoparlörler, yeterince iyi fotoğraf ve video kalitesine sahip çok yönlü üçlü kamera kurulumunun yanı sıra birinci sınıf pil ömrü ve hızlı şarj bulunur. IP53 dereceli çift Gorilla Glass 5 gövdesi de çok beğeniliyor.

Telefon, ses jakı, microSD yuvası ve uygun su koruması gibi hayranların favorisi olan bazı özellikleri atlarken, ultra geniş kamera performansı çok başarılı değil. Ancak 300 € civarında bir akıllı telefon ve fiyat etiketinin önerdiğinden çok daha fazlasını sunuyor.

Xiaomi Poco F3 Artıları ve Eksileri

Mükemmel AMOLED ekran, 120Hz, HDR10+

Çift Gorilla Glass 5, IP53 dereceli tasarım

Amiral gemisi sınıfı performans, SD870 5G çip

Stereo hoparlörler

Birinci sınıf pil ömrü, hızlı şarj

Güvenilir üçlü kamera

İnanılmaz ucuz Vasat ultra geniş kamera

Su geçirmez değil

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Apple iPhone 13 mini

Yeni Apple iPhone 13 mini, iPhone 13’ün daha küçük bir versiyonu ve hiçbir şey kaybetmedi. 12 mini üzerindeki en önemli güncellemeler, daha büyük pil kapasitesi, daha küçük ekran çentiği ve iki katına çıkarılmış temel depolama alanıdır. iPhone 12 mini sahiplerinin güncelleme yapması gerektiğini kesinlikle düşünmüyoruz, ancak 13 mini’yi şu anda piyasadaki en iyi kompakt telefon olarak görüyoruz!

iPhone 13 mini, 1080p çözünürlüklü 5.4″ OLED ekrana ve 5G bağlantılı güçlü Apple A15 çipine sahip! Normal iPhone 13 ile aynı çift kameraya sahip, sensör-shift sabitleme, Gece Modu ve Dolby Vision video çekimi gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca yüksek sesli stereo hoparlörlere ve iyileştirilmiş pil ömrüne sahiptir. Bir diğer en iyi özellik – mini, standart ve Pro modelleriyle aynı Seramik Kalkan ve IP68 su geçirmezliğe sahip olduğundan bugüne kadarki en dayanıklı telefonlardan biridir.

iPhone 13 mini, bugüne kadarki en iyi kompakt akıllı telefon ve tüm kalbimizle tavsiye ediyoruz. Ayrıca Apple iPhone 12 mini’yi artık daha ucuz olduğu ve 13 mini ile arasındaki farklar heyecan verici olmadığı için düşünebilirsiniz.

iPhone 13 mini Artıları ve Eksileri

Küçük OLED, yüksek çözünürlüklü ve parlak

Seramik kalkan, alüminyum çerçeve, IP68 ile ikonik tasarım

5G özellikli en yeni Apple A15 Bionic çip

Kameralar harika fotoğraflar ve videolar çekiyor

Gece Modu ve Dolby Vision mevcut

Yüksek sesli stereo hoparlörler

12 mini üzerinde geliştirilmiş pil ömrü Kutudan şarj cihazı ve kulaklık çıkmıyor

Apple iPhone SE (2020)

Apple, 2020’de yeni bir SE yayınladı ve bu Kompakt bölümünde kesinlikle en iyi seçimlerimiz arasında. Yine de mükemmel değil, ancak Apple, mükemmellik arayanlar için iPhone 12 mini ve 13 mini’ye sahip. Böylece SE, 6 yıl önce tanıtılan ve en son 2017’de rötuşlanan bir form faktörünü canlandırdı ve 2017 iPhone 8 tasarım hatlarının çoğunu yeniden kullanıyor. Bu, tek bir kamera, küçük bir pil, dev ekran çerçeveleri ve neredeyse unutulmuş bir kimlik doğrulama aracı olan TouchID’nin geri dönüşü anlamına gelir.

İyi şeylerden bahsetmişken, belki de en iyisi yonga setidir – SE (2020), A14’ten sadece %10 daha az güçlü olan Apple A13 Bionic çipine sahiptir. Ancak 5G yok. A13 yongası, en güçlü Android’den bile daha güçlü ve gelecek yıllar boyunca yetenekli kalacak ve bu süre zarfında iOS yöntemiyle yazılım güncellemeleri almaya devam edecek. Bu iOS dünyasına da çok uygun fiyatlı bir giriş. Bu nedenle eğer paranız diğer telefonlara yetmiyorsa düşünebilirsiniz.

iPhone SE (2020) Artıları ve Eksileri

En ucuz iOS yüklü iPhone

Touch ID

IP67 derecesi

Yonga seti o kadar güçlü ki, neredeyse aşırıya kaçıyor.

Kamera harika fotoğraflar ve videolar çekiyor

Stereo hoparlörler Teknik olarak ‘kompakt’ olsa da, büyük çerçeveler küçük kullanılabilir ekran alanı anlamına gelir

Apple’ın mükemmel Gece modu bulunmuyor

Pil ömrü yetersiz.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Bütçeniz 4500 ₺ civarındaysa Redmi Note 10 Pro‘dan daha iyi bir orta segment telefon yoktur. Telefon, mükemmel ekran ve kamera kalitesinin yanı sıra su sıçramalarına karşı dayanıklı cam tasarımı sunar. Yonga seti en hızlı olmayabilir, ancak diğerlerinin pek de gerisinde kaldığı söylenemez.

Redmi Note 10 Pro ayrıca stereo hoparlörler, 3,5 mm jak, microSD yuvası, IR blaster, FM radyo, NFC ile birlikte gelir. En son Android ve MIUI sürümlerinde çalışır.

En iyi orta segment telefonu yaklaşık 4-5 Bin TL’ye arıyorsanız, başka yere bakmayın.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Artıları ve Eksileri

6.67″ AMOLED ekran, 120Hz yenileme, HDR10

Mükemmel pil ömrü, 33W hızlı şarj

Oyun dostu Snapdragon 732G

108 MP ana kamera, iyi fotoğraf ve video kalitesine sahip dörtlü kamera

Çift Gorilla Glass 5, IP53 dereceli

Stereo hoparlörler, 3,5 mm jak, microSD, NFC, FM radyo, IR blaster Düşük ışıkta kamera kalitesi yetersiz

Xiaomi Poco X3 Pro

Poco X3 Pro, 3.500 TL civarındaki en iyi telefon. Büyük bir 120Hz ekrana ve bol miktarda RAM ve depolamaya sahip son derece güçlü (kendi kategorisinde) Snapdragon 860 yonga setine sahiptir. Telefon, su sıçramalarına karşı dayanıklılık için IP53 derecesine sahiptir ve Gorilla Glass 6 ekran koruması sunar.

Poco X3 Pro aynı zamanda iyi kamera becerileri, etkileyici pil ömrü ve hızlı şarj, iyi stereo hoparlörler ve her türlü bağlantı seçeneği ile etkileyicidir. Biraz hantal olabilir, ancak amiral gemisi performansı kesinlikle her ekstra gramına değer.

Xiaomi Poco X3 Pro Artıları ve Eskileri

Geniş 1080p LCD ekran, 120Hz, HDR10

IP53, Gorilla Glass 6 koruması

İyi fotoğraf ve video kamera kalitesi

Birinci sınıf performans, olağanüstü kararlılık.

Mükemmel pil ömrü, hızlı şarj

Stereo hoparlörler, NFC, 3,5 mm jak, microSD yuvası Ağır / Kaba tasarım

Akıllı telefonu en uygun fiyata satın almak için Xiaomi Poco X3 Pro sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Xiaomi Redmi 9

Bütçe kategorisi için en iyi seçimimiz olarak yaklaşık 2.000 TL’lik ucuz Redmi 9‘u belirledik. Redmi’nin temel 3GB+32GB sürümü alabileceğiniz en ucuz teklifler arasında yer alıyor ve oyun için o kadar iyi olmasa bile yine de harika bir iş çıkaracak. 4GB hatta 6GB RAM’e sahip versiyonlar var, bu yüzden birçok seçeneğiniz bulunuyor.

Redmi 9 yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip, FM radyo ile de sizi kazanabilir ve 5020 mAh pili tek bir şarjla uzun kullanım ömrü sunacak.

Redmi 9, 2.000 TL civarında alacağınız paranın karşılığını en iyi şekilde alıyor gibi görünüyor ve eğer bu rakamın üzerine çıkamıyorsanız şiddetle tavsiye ediyoruz. Xiaomi genellikle Redmi 9 için pek çok kampanya düzenliyor. Bu nedenle buradaki linkten en uygun fiyata satın alabilirsiniz.

Xiaomi Redmi 9 Artıları ve Eskileri

Fiyatına göre şık görünüm

5.030mAh pil, 18W hızlı şarj

MIUI 11, Android 10’u çalıştırır.

32 GB temel depolama, özel microSD yuvası, USB-C bağlantı noktası

Arkada dörtlü kamera Ortalama oyun performansı

O kadar büyük ekran değil

Xiaomi Redmi 9A

Redmi 9 bütçenizi aşıyorsa Redmi 9A olarak satılan daha da ucuz bir versiyonu var. O kadar büyük ve aynı derecede yüksek pil gücüne sahip, ancak daha düşük ekran çözünürlüğüne, daha zayıf yonga setine ve daha düşük kamera becerilerine sahip.

Redmi 9A, parmak izi tarayıcıdan yoksundur ve temel sürümü yalnızca 2 GB RAM ile birlikte gelir. 3GB ve hatta 6GB RAM’e sahip daha iyi donanımlı sürümleri tercih edebilirsiniz, ancak yine de – neden bunun yerine Redmi 9’u seçmiyorsunuz?

Her neyse, Redmi 9A 1800₺ fiyatına göre iyi bir telefon ve aramalar, e-postalar, sohbetler, sosyal ağlar ve web’de gezinme için gayet iyi. Biraz yavaş, ama oyun oynamayacaksanız, sorun olmaz. Not: Bu telefonu diğer telefonlara paranız yetmediği durumda önermekteyiz.

Xiaomi Redmi 9A Artıları ve Eskileri

Şık görünüm

5.030mAh pil

MIUI 12, Android 10’u çalıştırır

32 GB temel depolama, özel microSD yuvası, USB-C bağlantı noktası Yetersiz performans, 2 GB RAM,

Parmak izi tarayıcı yok

Yavaş şarj

Akıllı telefonu en uygun fiyata satın almak için Redmi 9A sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Xiaomi Poco X3 NFC

Bütçeniz 3.200₺ civarındaysa, Poco X3 NFC‘den daha iyi bir orta segment telefon yoktur. Aslında, 3500₺ kategorisi için bir önceki en iyi seçimimizdi, ancak şimdi daha da ucuz!

Telefon, paranın karşılığını eşsiz bir şekilde sunuyor – su sıçramasına dayanıklı bir gövde içinde 120 Hz’lik geniş bir ekran, yeterince iyi performans, çok iyi (orta sınıf) bir dörtlü kamera ve oldukça şaşırtıcı pil ömrü elde edersiniz.

Poco X3 NFC hiçbir şeyi atlamaz – 3,5 mm jak, stereo hoparlörler, microSD yuvası, IR blaster, FM radyo, NFC vardır. En son Android ve MIUI sürümlerinde çalışır.

Poco X3 NFC ile ilgili tek bir sorun var, ancak çok az kullanıcı tarafından fark edilecek – kaydırma sırasında lekelenmeye veya gölgelenmeye neden olabilecek daha yavaş piksel tepki süresi. Ama dediğimiz gibi gerçekten aramanız gerekiyor ve o zaman bile fark edemeyebilirsiniz.

Poco X3 NFC Artıları ve Eksileri

6.67″ IPS LCD ekran, 120Hz yenileme, HDR10

Mükemmel pil ömrü, 33W hızlı şarj

Oyun dostu Snapdragon 732G

Dört kamera, iyi fotoğraf ve video kalitesi

Gorilla Glass 5, alüminyum çerçeve, IP53 sınıfı 120 Hz’de gölgelenmeye neden olan piksel tepki süresi

Akıllı telefonu en uygun fiyata satın almak için Poco X3 NFC sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Realme GT 5G

Realme GT 5G kesinlikle bu kategoride bir yeri hak ediyor. 120Hz amiral gemisi AMOLED ve bugüne kadarki en hızlı çip olan Snapdragon 888 5G‘ye sahiptir. Stereo hoparlörleri, mükemmel pil ömrünü ve etkileyici derecede hızlı şarjı da takdir ediyoruz. Ana kameradaki fotoğrafları ve videoları da beğendik.

Realme GT 5G, bir orta segment kadar pahalı, bu nedenle bazı kesintiler yapılması gerekiyordu. Yeni başlayanlar için giriş koruması yoktur. Bir zoom kamerası bulamazsınız, ultra geniş lens ise 8MP temel bir kameradır. Ancak bu fiyattaki bir telefonda bunları beklemezsiniz. Kameradan daha çok işlemci odaklı bir telefon ile karşı karşıya olduğunuzu belirtmek isterim.

Realme GT 5G Artıları ve Eksileri

120Hz AMOLED, küçük çentik

Snapdragon 888 5G çip, 8GB veya 12GB RAM

128 GB temel depolama, özel microSD yuvası

4K@60fps ile üçlü kamera

Stereo hoparlörler, NFC, 3,5 mm jak

4.500mAh pil, 65W şarj 60 fps ile sınırlandırılmış oyunlar

Pik zorlu işlemlerde önemli ölçüde kısılır.

OIS yok, kayıpsız yakınlaştırma veya tele kamera yok, modası geçmiş selfie

Suya dayanıklı değil

Akıllı telefonu en uygun fiyata satın almak için Realme GT sayfasını ziyaret edebilirsiniz.