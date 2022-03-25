2021 Yılında 7 Milyar Dolar Dolandırıldık!

İnternetle ilgili suçlar her zamankinden daha yaygın hale geldiğinden, çevrimiçi suçlular 2021 boyunca insanlardan milyarlarca doları başarıyla dolandırdı.

FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) yıllık raporu; çeşitli başarılı çevrimiçi dolandırıcılıkların sonucunda kurbanların 6.9 milyar dolar kaybettiği sonucuna ulaştı.

Geçen yıl, 2020’ye göre %7’lik bir artışı temsil eden 847.376 rekor internet suçu şikayeti vardı. Ancak bu rakam aynı zamanda 2019’dan %81 daha yüksek; bu da pandeminin hedeflenen insan miktarını önemli ölçüde etkilediği düşünüldüğünde gayet mantıklı. Bu amaçla, toplantılarını sanal olarak yapanlar olmak üzere; evden çalışan kişiler, özellikle kötü niyetli dolandırıcılar tarafından odak noktasıydı.

IC3, bunun yeni İş E-posta Uzlaşması (BEC) ve E-posta Hesabı Uzlaşması (EAC) şemalarının daha yaygın hale gelmesine yol açtığını; çünkü “kurbanlara sahte banka havaleleri gönderme talimatı vermek için sanal toplantılara olan bu güveni kötüye kullanma” girişiminde bulunulduğunu söyledi. Rapor, bu özel yöntemin kurbanlardan tam olarak nasıl yaklaşık 2,4 milyar dolar aldığını açıkladı.

2021’de yukarıda belirtilen 6,9 milyar dolarlık rakama katkıda bulunan diğer suç türleri şunlardan oluşuyordu:

Güven dolandırıcılığı/aşk – 956.039.739 dolar

Kurumsal veri ihlali – 151.568.225 dolar

Kredi kartı dolandırıcılığı – 172.998,385 dolar

Devlet kimliğine bürünme – 142.643.253dolar

Yatırım – 1,45 milyar dolar

Kişisel veri ihlali – 517.021.289 dolar

Gayrimenkul/kiralama – 350.328.166 dolar

Sahtekarlık – 82.169.806 dolar

Teknik destek – 347.657.432 dolar