2023 Model Huawei MatePad 11’in Detayları Belli Oldu!

Huawei MatePad tabletler, uygun fiyat noktasında dikkat çekici özellikleri nedeniyle oldukça popüler. Marka şimdi de seriye yeni bir model olan ve 23 Mart’ta lansmanı yapılacak olan MatePad 11 (2023)’ü eklemeye hazırlanıyor.

Huawei P60 serisi ve katlanabilir Mate X3 ile aynı sahneyi paylaşacak. Biz cihazın resmi çıkışını beklerken, bir kaynak MatePad 11‘in detaylarını çoktan paylaştı.

Kaynak Huawei MatePad 11’in (2023) 2560 X 1600 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 11 inçlik bir LCD ekranla donatılacağını iddia ediyor. 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 870 işlemci tarafından desteklenecek.

Tablet, 22,5 W hızlı şarjı destekleyen 7250 mAh pil ile gelecek. Yazılım cephesinde, HarmonyOS 3.1 sistemini çalıştırıyor.

DCS, tabletin flama moru, obsidyen siyahı, ada mavisi ve kristal beyazı renklerde sunulacağını söylüyor. Videolar, tabletin parlama önleyici göz korumalı pürüzsüz bir ekrana sahip olacağını ortaya koydu.

Çevredeki ortamdaki dikkat dağıtıcı ışığın %97’ye kadarını ortadan kaldırdığı iddia ediliyor. MatePad 11 (2023), arkada tek kameraya ve ön tarafta çentiksiz bir ekrana sahip olacak. Selfie kamerası üst çerçeveye dikey olarak yerleştirilecek.