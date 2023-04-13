2023’te piyasaya sürülebilecek 9 yeni Apple ürünü

Şu anki haliyle 2023, Apple için şimdiden yoğun bir yıl oldu. Şirket yeni bir sarı iPhone 14 piyasaya sürdü, HomePod’u geri getirdi ve Mac serisini bir M2 Mac mini ve M2 MacBook Pro ile yeniledi. Ama gündemde başka neler var dersiniz ? Görünüşe göre çok daha fazlası yolda. Yeni iPhone’lardan, yükseltilmiş bir Apple Watch’a ve muhtemelen bir AR kulaklığa kadar 2023’te Apple’dan beklediğimiz dokuz ürün bulunuyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro

Bu yıl, iPhone 15 serisinin bir iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max içermesini bekliyoruz. Bununla birlikte, iPhone 15’in bu yıl daha büyük 6,2 inçlik bir ekrana sahip olacağı söyleniyor, ancak serinin geri kalanı eskisi gibi aynı boyutlarla gelecek. Fakat bu seneki modeller USB-C standartını benimseyerek farklı bir şarj tipiyle gelebilir. Bu arada Dinamik Ada özelliği artık tüm iPhone modellerinde bulunacağı için standart bir iPhone 15’te de bu özelliği selamlayacağız.

iPhone 15 Ultra

iPhone 15 hakkında dolaşan diğer söylentiler arasında, iPhone 15 Pro Max ile aynı olabilecek ya da olmayabilecek yepyeni bir iPhone 15 Ultra yer alıyor.

Ancak bu model, sadece bir isim değişikliğinden daha fazlasını içerecek. iPhone 15 Ultra’nın paslanmaz çelik yerine daha hafif ve dayanıklı bir titanyum gövdeye sahip olacağı söyleniyor. Bu aynı zamanda daha yüksek bir başlangıç ​​fiyatı anlamına da gelebilir, ancak söylentiler 1200 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı gösteriyor.

Bir başka büyük yükseltme de, yalnızca iPhone 15 Ultra veya Pro Max modelinde mevcut olduğu söylenen periskop tarzı bir telefoto kamera olacak. Bu, şu anda sahip olduğumuzdan daha yüksek bir optik yakınlaştırma seviyesi anlamına geliyor ve iPhone’u Samsung Galaxy S23 Ultra gibi rakipler tarafından sunulan benzer optik yakınlaştırma aralıklarına getiriyor. Diğer bir kamera iyileştirmesi, otoportre görüntülerinde iyileştirilmiş bokeh efekti için çift selfie kameraları olacak. Ve iPhone 15 serisinin geri kalanı USB-C şarj standardı ile gelirken, raporlar iPhone 15 Ultra’nın yalnızca kablosuz şarja dayanarak tamamen portsuz olabileceğini gösteriyor.

Apple Watch 9 Serisi

Yıllık sürüm döngüsünde olan ve yeni iPhone’larla birlikte çıkacak bir başka ürün de Apple Watch. Bu yıl bir Apple Watch Series 9 gelecek. Ancak Apple Watch Series 7 ve Apple Watch Series 8 gibi herhangi bir büyük yükseltme alamayabiliriz. Geçen yıl, büyük yükseltmeler tamamen farklı bir ürün olan yepyeni Apple Watch Ultra ile gelmişti. Bazı Ultra özelliklerinin normal Apple Watch Series 9’a kadar indiğini görmek güzel olurdu, ancak bu seneki modeller tamamen farklı olmayacak.

iPad, iPad Air ve iPad Mini

Apple, 2022’de güncellenmiş bir iPad , iPad Air ve iPad Pro ve 2021’de bir iPad mini piyasaya sürdüğü için , bu yıl büyük yükseltmeler göremeyebiliriz. Aslında söylentiler, Apple’ın odağının çoğunu karma gerçeklik kulaklığına kaydırdığını gösteriyor, bu da tüm iPad serisi gibi diğer ürünlere daha az odaklandığı anlamına geliyor.

Fakat raporlar bu yıl giriş seviyesi iPad, iPad mini ve iPad Air için çok küçük özelliklerde artışlar olabileceğini öne sürüyor. Ancak büyük güncellemeler 2024’ün ilk yarısında duyurulabilecek olan 11 inç ve 13 inç iPad Pro ile artış gösterecek.

M2 MacPro

Mac Pro, Apple’ın ürün yelpazesinde hâlâ Apple işlemciye geçiş yapmamış olan tek ürün. Güncellenmiş bir Mac Pro uzun süredir üzerinde çalışılıyor – hatta 2022’deki bahar etkinliğinde adıyla bile bahsedilmişti. Ama sonunda geliyor ve Nisan’da piyasaya sürülebilir. Bununla birlikte, bu konudaki söylentiler bazılarını hayal kırıklığına uğratabilir. İlk olarak, daha güçlü bir model olmayacak, ve tek farkı bir M2 Ultra işlemci sunması olacak.

15 inç MacBook Air

Daha büyük bir MacBook Air, 2023’teki en garip söylentilerden biri. Ancak raporlar, Apple’ın MacBook Air’i daha büyük bir boyuta genişletmeyi planladığını gösteriyor. Bu, Apple’ın 11 inçlik modelin 2016’da kullanımdan kaldırılmasından bu yana MacBook Air için ilk kez boyut seçenekleri sunması olacaktı.

Bu daha büyük MacBook Air’in 15,5 inçlik büyük bir ekrana sahip olduğu söyleniyor, ancak bunun dışında mevcut 13 inç M2 MacBook Air ile pek çok ortak noktayı paylaşıyor olması gerekiyor.

M2 iMac

24 inç iMac, çiplerin verimliliğinin Apple’ın bazı son teknoloji tasarımlar yapmasına nasıl olanak tanıdığını gösteren ilk Apple Silicon Mac’lerden biriydi. 24 inç iMac söz konusu olduğunda, Apple tüm anakartı alt çeneye sıkıştırarak ekranı inanılmaz derecede ince hale getirmeyi başardı.

Şu anda Apple’ın iMac’i bir M2’ye yükseltip daha erken piyasaya sürüp sürmeyeceği veya daha sonra M3 için bir lansman ürünü olarak kaydedip kaydetmeyeceği bilinmiyor. Fakat bu model için M3 işlemci planlanıyorsa yeni nesil iMac’i seneye de görebiliriz.

Apple Reality Pro Kulaklığı

2023’ün en gösterişli Apple ürünü, bu yıl çıkarsa, Reality Pro kulaklık olacak. Söylentilere göre Reality Pro kulaklık, şirketin Apple Watch’tan bu yana piyasaya sürdüğü ilk büyük yeni ürün kategorisi olacak ve bu da beklentinin neden bu kadar güçlü olduğunu açıklıyor. Üst düzey ürünün Meta Quest Pro veya HTC Vive XR Elite gibi bir karma gerçeklik kulaklığı olduğu ve 3.000 dolara mal olabileceği söyleniyor. Vay canına!

Bununla birlikte, söylentiye göre 15 kamera, 4K ekranlar, 150 gram ağırlık ve AR ile VR arasında geçiş yapma yeteneği, Reality Pro’yu kolayca türünün en gelişmiş ürünü haline getirebilir. Ancak Apple’ın neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Her iki durumda da, XR teknolojisi muazzam bir ürün görecek. Çıkış tarihine gelince, tüm söylentiler Haziran ayında WWDC’de bir duyuruya işaret ediyor ve muhtemelen bu yılın ilerleyen aylarında satışa çıkacak.

Mini LED Pro Screen XDR

Pro Display XDR’ye bir güncelleme geleceği uzun süredir söyleniyor, ancak çıkış tarihi ertelenmeye devam ediyor. Bu güncellenmiş 27 inçlik monitör, şirketin en son MacBook Profesyonelleri ile yaptıklarına uyması için sözde mini LED veya OLED’e geçiş yapacaktı. Son zamanlarda mini LED ve OLED monitörlere artan bir ilgi var ve Apple’ın ultra pahalı Pro Display XDR’ı biraz uzun görünmeye başladı.

Apple’ın en pahalı ve profesyonel sertifikalı monitörünün sunabileceği en iyi görüntü teknolojisine sahip olmasını istemesi kesinlikle mantıklı olacaktı, bu aynı zamanda daha hızlı bir ProMotion yenileme hızı da içeriyor. Apple’ın bu ekranı yeni bir Mac Pro ile birlikte piyasaya sürmesi de mantıklı olacak, ancak söylentiler şu anda en erken 2023’ün sonlarına doğru bir lansmanı işaret ediyor.