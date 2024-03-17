Ülkemizdeki GSM operatörleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel kampanyalar düzenliyor; Bimcell de bunlardan biri. 2024 Bimcell Ramazan kampanyası ile 10 GB bedava internet veriyor. Peki 2024 Bimcell sahur kampanyası olarak da adlandırılabilen kampanyanın detayları neler, nasıl katılım sağlanır, inceleyelim…

2024 Bimcell Ramazan Kampanyası 10 GB Bedava İnternet!

Ramazan ayının başlaması ile birlikte GSM operatörleri müşterilerine Ramazan hediyesi olarak kampanyalar düzenliyor. Bu hediyeler de genellikle internet kullanımı yönünde oluyor zira çağımızda artık internet kullanımı hat safhada diyebiliriz. Bu kapsamda Bimcell de Ramazan’a özel 10 GB internet hediye ediyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bimcell 2024 Ramazan hediyesi kampanyası kapsamında gece 00:00’dan sabah saat 06:00’ka kadar 10 GB internet kullanım hakkı hediye ediyor. Bimcell faturasız hat kullanan abonelerine gönderdiği bildirim mesajında Ramazan ayında TL yüklemesi yaparak bahse konu saatler arasında 10 GB hediye internet fırsatı sunduğunu belirtti. Ramazan ayında özellikle sahura kadar uyumayan Bimcell faturasız hat kullanıcıları için oldukça avantajlı bir kampanya diyebiliriz.

Bimcell’in bahse konu kampanyası “Bimcell sahur kampanyası” şeklinde de tanımlanabilmekte. Ramazan’a özel internet hediyesi 10 GB bitene kadar yukarıda belirtilen saat dilim arasında kullanılabilecek. Peki Bimcell 10 GB hediye Ramazan kampanyası katılımı nasıl sağlanır, bakalım…

Bimcell Ramazan İnternet Hediye’sinden Nasıl Faydalanılır?

Ramazan ayına özel olarak sunulan Bimcell 10 GB internet hediyesinden faydalanmak için Bimcell mobil uygulama üzerinden katılım gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bimcell Online İşlemler olarak da adlandırılabilen mobil uygulama dahilinde “Bana Özel” sekmesinden söz konusu hediye internet kampanyasına katılmak mümkün.

Bimcell faturasız hat sahipleri mobil uygulama üzerinden kampanyaya katılım sağladıktan sonra TL yüklemesi yapmaları gerekmekte. TL yüklemesi ise Bimcell’in mobil uygulaması üzerinden, Bim Mağazaları’ndan ya da mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilebilir. Kampanyaya katılım ve ardından da TL yüklemesi neticesinde ilgili hatta 10 GB hediye internet tanımlanacaktır.

Peki, Bimcell kullanıcısının hali hazırda bir paketi varsa, internet kullanımı nasıl olacak? Bu durumda gece saatlerinde kullanılan internet hediye 10 GB’dan düşecek. Gündüz kullanılan kısım ise hat sahibinin hali hazırda kullandığı paketten düşecek.