Apple her yıl Eylül ayında yeni ürünlerinin lansmanını yaparken bazı ürünlerinin de üretimini durduruyor. Artık üretimi yapılmayacak Apple cihazları arasında iPhone 15 Pro Max da yer alıyor. Apple’ın satış stratejileri doğrultusunda uyguladığı bu yöntem neticesinde 2024 Eylül’de üretimi durdurulacak Apple cihazları içeriğimizde.

2024 Eylül’de Üretimi Durdurulacak Apple Cihazları!

Eylül’de gelecek olan yeni Apple ürünleri heyecanla bekleniyor. Özellikle iPhone 16 serisi Apple tutkunlarını oldukça heyecanlandırıyor. Bununla birlikte marka, bazı cihazlarının da üretimini keserek AppStore’dan kaldıracak. Eğer Apple’ın telefon, tablet, kulaklık ve saat modellerinden satın almayı düşündüğünüz varsa Eylül etkinliğini bekleyerek hem yeni modelleri hem de kaldırılacak modelleri görmekte fayda olabilir.İşte Eylül’de veda edilecek Apple cihazları...

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max Artık Üretilmeyecek!

Apple’ın amiral gemisi telefonlarından olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max artık üretilmeyecek olan Apple cihazlarından diyebiliriz. Marka, her yeni amiral gemisi telefonu piyasaya çıkardığında bir önceki modeli piyasadan kaldırıyor. Bu strateji doğrultusunda bu iki üst segment Apple telefonuna Eylül ayında veda etme ihtimalimiz bulunuyor.

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iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max markanın ilk titanyum materyaline sahip olan telefonları olarak dikkat çekmişti. Amiral gemisi modellerde sunulan ekran boyutu bakımından da 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüklerine sahip olan son telefonlar olabilirler çünkü 16 serisinin üst segment modellerinin daha büyük ekranlarla gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra mavi titanyum renk opsiyonun 16 serisinde bulunmayacağı da söylenenler arasında.

iPhone 14 Plus Üretimi Durduruluyor!

iPhone 14 Plus, markanın giriş seviyesi telefonları arasında en büyü ekrana sahip uygun fiyatlı modeli olarak piyasada yer almakta idi. Uzun pil süresi ile de dikkat çeken cihaz 2024 Eylül ayından itibaren artık üretilmeyebilir. 2023 yılında Apple iPhone 13 mini modelini üretimden kaldırmış ancak iPhone 13 telefonunu piyasada tutmuştu. Benzer bir strateji bu yıl da izlenerek iPhone 14 Plus üretimden kaldırırken iPhone 14 satışta kalabilir.

iPhone 13’e Veda, Artık Üretilmeyecek!

2021 yılında kullanıcıya sulan iPhone 13 modeli markanın piyasadaki en eski iPhone modeli olarak bilinmekte. iPhone 13 üretimi durdurulacak, iPhone 14 modeli de yaklaşık 600 dolarlık bir fiyatla satışta kalacak. iPhone uygun fiyatlı modeli iPhone SE 4 modeli satışa sunulana dek markanın en uygun fiyatlı telefonu iPhone 14 olacak.

Apple Watch Series 9, Ultra 2 ve SE 2 Akıllı Saatlerinin Üretimi Durduruluyor!

Apple Eylül etkinliğinde Apple Watch Series 10 etkileyici bir tasarım, yeni işlemci ve verimli ekranıyla satış sunulacak. Watch Ultra 3 bazı ufak güncellemelerle yenilenirken Apple Watch SE 3 de uygun fiyatlı model olarak kullanıcıya sunulacak. Fişi çekilen Apple akıllı saatleri ise Watch Series 9, Ultra 2 ve SE 2 olacak.

AirPods 2 ve AirPods 3 Modellerine Veda

AirPods 2 Apple’ın uzun yıllardır uygun fiyatlı giriş seviyesi kulaklığı olarak piyasada yer almakta idi. AirPods 3 ise daha üstün özelliklerle 2021 yılında kullanıcıya sunulmuştu. Şimdi ise bu iki kulaklığın yerini alacak iki farklı AirPods 4 modeli piyasaya sürülecek. Ve AirPods 4’ün gelişiyle de AirPods 2 ve AirPods 3’ün üretimi artık durdurulacak.

iPad mini 6 ve iPad 10 de Artık Üretilmeyecek Apple Ürünleri Arasında

Eylül ayında Apple tabletleri iPad mini 6’nın ve iPad 10’un yenilenebilir. Bununla birlikte iPad 11 modelinin çıkması bekleniyor. iPad 11 piyasaya çıktığı durumda iPad 10’un düşürülmüş bir fiyatla piyasada kalma ihtimali var ancak iPad mini 6’nın piyasadan kaldırılacağı belirtilmekte.