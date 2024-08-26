Microsoft abonelik hizmeti Xbox Game Pass kütüphanesine her ay yeni yapımlar ekleniyor ve böylelikle abonelerin erişebileceği oyun sayısı artırılıyor. Xbox oyun konsolu ve PC oyuncularının popüler yapımlara erişebileceği abonelik hizmeti Game Pass’e bazı oyunlar eklendiği gibi bazı oyunlar da çıkarılıyor. Bu kapsamda 2024 Eylül’de Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar ve çıkarılacak yapımlar açıklandı. İşte Xbox Game Pass Eylül oyunları…

2024 Eylül’de Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Microsoft’un abonelik servisi Xbox Game Pass Eylül ayında popüler oyunlara ev sahipliği yapacak. Eylül ayında platforma yeni yayınlanan oyunlar eklenecek; bazı oyunlar ise yayınlandığı gün Game Pass’e gelecek. Bu bağlamda heyecanla beklenen Frostpunk 2’nin, Ara: History Untold’un piyasaya sürüldükleri gün Game Pass kütüphanesine de geleceğini söyleyebiliriz.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Eylül ayında platforma toplamda 19 oyun eklenecek ancak şimdilik bunların yalnızca 4’ü belli oldu. Platforma şimdiye dek en çok 17 olmak üzere Nisan ayında oyun eklenmişti; yani Eylül ayı eklenecek oyun sayısı bakımından bir rekor olacak diyebiliriz. Oyun dünyasının en popüler yapımlarını kullanıcılarına sunmaya çalışan Microsoft’un Eylül ayında Xbox Game Pass’e dahil edeceği yapımları aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz. Bununla birlikte platforma eklenecek diğer oyunlar açıklandığında da sizlere duyuruyor olacağız.

Eylül ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar:

Star Trucker – 3 Eylül

Age of Mythology Retold – 4 Eylül

Frostpunk 2 – 20 Eylül

Ara: History Untold – 24 Eylül

2024 Eylül’de Game Pass’ten Çıkarılacak Oyunlar

Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunları yukarıda listeledik; bir de kütüphaneden çıkarılacak oyunlar bulunuyor. İşte Xbox Game Pass’ten Eylül ayında çıkarılacak oyunlar:

Atomic Heart

NBA 2K24

Guilty Gear- Strive

Star Turcker Hakkında

Monster and Monster tarafından geliştirilen Star Turcker, Raw Fury tarafından yayınlanacak olan bir simülasyon oyunu. Oyun 3 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürülecek ve piyasaya çıkar çıkmaz Game Pass’e eklenecek. Star Turcker Xbox Series X – S ve PC platformlarında oynanabilecek.

Age of Mythology Retold Hakkında

World’s Edge, Forgotten Empires, CaptureAge, Tantalus Media ve Virtuos tarafından geliştirilen Age of Mythology Retold, Xbox Game Studios tarafından 28 Ağustos’ta piyasaya sürülecek ve çıkışından kısa bir süre sonra da Game Pass’e eklenecek. Gerçek zamanlı strateji oyunu olan Age of Mythology Retold Xbox X ve S Series ile PC platformlarında oynanabilecek.

Frostpunk 2 Hakkında

Heyecanla beklenen popüler yapımlardan biri olan Frostpunk 2, geliştiricisi ve yayıncısı 11 Bit Studios’tur. Oyunun piyasaya çıkış tarihi 25 Eylül olup, aynı gün Game Pass’e eklenecektir. Şehir kurma, hayatta kalma oyunu olan Frostpunk 2, PlayStation 5, macOS, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows ve Klasik Mac OS platformlarında yayınlanacaktır.

Ara: History Untold Hakkında

Ara: History Untold da yayınlandığı gün Game Pass’e eklenecek oyunlardan biri. Uzun zamandır heyecanla beklenen yapım Oxide Games tarafından geliştirilmiş olup Xbox Game Studios tarafından 24 Eylül’de yayınlanacaktır. Sıra tabanlı strateji oyunu olan Ara: History Untold, bir PC oyunu olarak piyasaya çıkacaktır.