2024 İkinci Çeyrek Akıllı Saat Satış Rakamları Açıklandı, Apple Düşüşte!

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Tüm dünyanın istatistiklerine önem verdiği, global çaplı pazar araştırma şirketi Canalys, 2024 ikinci çeyrek akıllı saat satış rakamlarını açıkladı. Raporda yer alan verilere göre Apple’ın pazar payı düşerken Huawei ile Xiaomi yükselişe geçti. Son dönemde oldukça revaçta olan akıllı bileklik ve akıllı saat satışlarına ilişkin detayların yer aldığı raporun detayları içeriğimizde…

2024 İkinci Çeyrek Akıllı Saat Satış Rakamları Açıklandı

Canalys 2024 ikinci çeyrek akıllı bileklik ve akıllı saat pazarı verilerini içeren bir rapor yayınladı. Raporda yer alan bilgilere göre 2024 yılının ikinci üç aylık döneminde akıllı bileklik ve saat sevkiyat rakamları yüzde 0,2’lik bir yükseliş kaydederek yaklaşık 44.3 milyon adet olarak gerçekleşti.

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Raporda yer alan verilere göre temel seviye akıllı saat ve bileklik satışlarında bahse konu dönem için yüzde 6 oranında artarak pazardaki payını yüzde 48’e çıkardı. Bu alandaki başarının ana kaynağı çoğunlukla Huawei ve Xiaomi diyebiliriz. İşlevsellik bakımından temel seviye olan cihazlar, şimdiye dek kayıtlara geçen en yüksek pazar payını elde etti.

Canalys verilerine göre 2024 2. çeyrekte üst düzey akıllı saat sevkiyatları, 2023’ün aynı dönemine göre aynı seviyede gerçekleşti ancak burada oranın aynı kalması Samsung, Huawei, Google ve Garmin markalarının yüksek satış rakamlarından kaynaklandı. Bu kapsamda Apple gelişmiş akıllı saat satışları geçtiğimiz yıla göre düşüş kaydetti yani diğer markalar Apple’ın düşüşünü karşılayarak nötrledi.

Temel Seviye Akıllı Saatler Pazar Payını Artırmaya Devam Ediyor

Son zamanlarda akıllı bileklik sevkiyat rakamlarında ki düşüş de devam etti ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2024 2. çeyrekte yüzde 14’lük bir gerileme kaydetti. Bunun yanı sıra temel seviye akıllı saat satışlarındaki artışta Hindistan’ın payı önemli ölçüde sonucu etkiledi. Huawei ve Xiaomi temel akılı saatleri Hindistan’da oldukça rağbet gördü ve ülkenin yerel üreticisi de sevkiyat rakamlarında önemli rol oynadı.

Akıllı saat alanında temel seviye cihazlar özellikle fiyat bakımından kullanıcıyı cezb ediyor. Hem uygun fiyatlı hem de gelişmiş özellikleri barındıran akıllı saatlerin pazardaki payının ilerleyen dönemlerde de artması bekleniyor.

Canalys raporunda 2024 yılının ikinci 6 aylık dönemi için Samsung, Apple ve Google akıllı saat satışlarında yüksek bir büyüme oranı öngörmekte. İlerleyen yıllarda ise temel seviye akıllı saatler gelişmiş akıllı saat satışlarını geçebilir gibi görünüyor. Piyasada segmentler arası rekabetin artması kaçınılmaz denilebilir. Pazar payını artırmak isteyen markaların kendilerini yenilemeleri ve cihazlara farklılık katmaları gerekiyor.