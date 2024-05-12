Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri 2024 İlk Çeyreğinde En Çok Tercih Edilen İşlemci Intel mi AMD mi? Teknoloji Haberleri 2024 İlk Çeyreğinde En Çok Tercih Edilen İşlemci Intel mi AMD mi? Emine Emre 3 Görüntüleme

Intel ve AMD arasındaki ezeli rekabet hız kesmeden devam ediyor. İşlemci sektörünün lideri yıllardır Intel olsa da AMD de pazar payını artırmaya devam ediyor. Fiyat bakımından da iki marka arasında farklılıklar bulunuyor ve dolayısıyla tüketici de bütçesine uygun seçenekler üzerinde de duruyor. Bu kapsamda 2024’ün ilk üç ayı için pazar verileri belli oldu. Peki 2024 ilk çeyreğinde en çok tercih edilen işlemci Intel mi AMD mi?

2024 İlk Çeyreğinde En Çok Tercih Edilen İşlemci Intel mi AMD mi?

2024 yılının ilk 3 ayına ilişkin işlemci pazarı verileri Mercury Research araştırma şirketi tarafından ortaya kondu. Kazanan yine Intel olsa da AMD’nin de pazardaki payını artırdığı görülmekte. Intel’e nazaran daha uygun fiyatlı AMD de Ryzen işlemcisi ile sektörde ilerlemeye devam ediyor.

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Pazar araştırma şirketi Mercury Research 2024 ilk çeyrek raporlarında yer alan bilgilere göre işlemci piyasasında AMD şimdiye kadarki en yüksek payını aldı. 2023 yılının son çeyreğinde markanın işlemci pazarındaki payı yüzde 19,8 seviyesinde idi; 2024’ün ilk çeyreğinde ise bu oran 23,9’a yükseldi. Bu oran AMD’nin işlemci piyasasında gerçekleştirdiği en büyük başarı olarak kayıtlara geçti.

AMD Ryzen işlemcisi Intel’e göre oldukça uygun fiyatlı ve performans anlamında da işletmecilere, oyunculara ve içerik üreticilerine hitap ediyor. Yapay zeka özellikleri ile de donatılan Ryzen işlemciler özellikle masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda ön plana çıkıyor.

Intel Mobil Bilgisayar Alanındaki Payını Artırdı

Raporda yer alan verilere göre Ryzen işlemcinin yanı sıra AMD sunucu işlemcileri de pazar payını artırmış durumda. Bu kapsamda Epycs sunucu işlemcilerinin piyasa payı ise yüzde 23,6 seviyesine ulaştı. AMD’nin masaüstü ve sunucu işlemci pazarındaki artışı şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyelerde diyebiliriz.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda pazar payını artıran AMD, mobil bilgisayar kategorisinde pazar payının bir kısmını kaybetti. AMD’nin bu alandaki payı yüzde 19,3 seviyesinde kaldı. Bu alanda da AMD’nin kaybı Intel’e artı olarak yazdı. Meteor Lake işlemcileri piyasada oldukça beğenilen Intel’in mobil bilgisayar kategorisindeki payı arttı. Bu artışın sebebinin de Meteor Lake işlemciler olduğu düşünülmekte.