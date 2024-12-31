Çin menşeli teknoloji markası Vivo, 2024 yıl sonu etkinliği düzenledi ve gelecek stratejilerinden bahsetti. Etkinlikte 2025 planlarını açıklayan Vivo’dan MR gözlük geliyor. Apple Vision Pro’ya rakip bir karma gerçeklik gözlüğü tasarlayacak olan marka, gelecekte piyasaya sunmayı planladığı inovatif ürünler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte detaylar…

Vivo’dan MR Gözlük Geliyor!

2024 yıl sonu etkinliği düzenleyen Vivo, gelecek stratejileri ile oldukça heyecanlandırdı. Önümüzdeki yıllarda yenilikçi yaklaşımıyla marka, oldukça iyi başarılı işlere imza atacak gibi görünüyor. Yeni nesil etkileşim, görüntüleme teknolojileri ve tasarladığı katlanabilir cihazları ile Vivo, sektörde büyük bir pazar payına sahip olmayı hedefliyor. Üretmeyi tasarladığı yeni nesil teknoloji ürünleri arasında MR başlığı ve insansı robot da bulunuyor.

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Akıllı telefon piyasasında güçlü bir yere sahip olan Vivo, görüntüleme alanında oldukça iddialı ve bu alanda bir görüntüleme çipi geliştirmiş durumda. 2025 yılında piyasaya çıkacak olan çipin ilk olarak markanın amiral gemisi telefonu Vivo X200 Ultra’da kullanılması planlanıyor. Bu çip ile bahse konu telefonun muhteşem bir uzak çekim ve video kayıt özelliklerine sahip olması beklenmekte.

Vivo etkinlikte yeni katlanan telefonlarından da bahsetti. Katlanabilir telefon alanında daha güçlü olmayı hedefleyen marka, Vivo X Fold serisinin her yıl yeni modellerle geleceğini duyurdu. Serinin yeni modeli ise 2025 yılının üçüncü çeyreğinde lanse edilecek. Etkinliğin çarpıcı noktalarından biri ise MR gözlük oldu.

Apple Vision Pro’ya Rakip Karma Gerçeklik Gözlüğü!

Vivo’dan gelen açıklamaya göre Vision Pro’ya rakip geliyor. Apple Vision Pro yüksek fiyatı ve bazı özellikleri nedeniyle çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesine hitap etse de oldukça ilgi çekici bir teknolojik ürün. Kullanıcı kitlesinin bu merakını kazanca çevirmek isteyen Vivo, 2025 yılında tasarladığı MR gözlüğün prototipini görücüye çıkaracak. Vivo karma gerçeklik başlığı prototipi 2025 sonbaharında lanse edilecek.

Marka kendi karma gerçeklik gözlüğünü üretirken Vision Pro’dan ilham aldığını da belirtmiş durumda. Hali hazırda 500 kişilik bir ekip MR gözlük için gerekli teknolojiler üzerinde yoğun bir şekilde çalışmakta. Bu kapsamda mekansal algılama ve büyük ölçekli model entegrasyonu teknolojilerini örnek olarak gösterebiliriz.

Markanın yeni nesil teknolojik cihazlar üzerinde çalışmaları bunlarla sınırlı değil. Bu bağlamda bir diğer ilgi çeken çalışma ise insansı robot. Vivo insansı robot üretmeyi hedefliyor ancak bunun için henüz zaman var. Markanın belirttiği üzere insansı robot 10 ile 15 yıllık bir süreçte üretilebilecek. Bunun yanı sıra 3 – 5 yıl içerisinde de hem MR gözlük hem de yapay zeka teknolojisi alanında Vivo büyük başarı elde etmeyi planlıyor.