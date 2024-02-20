Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri 2025 Yılında Çıkacak iPhone SE İlk Kez OLED Ekranla Geliyor Teknoloji Haberleri 2025 Yılında Çıkacak iPhone SE İlk Kez OLED Ekranla Geliyor Fatih Kuruçay 7 Görüntüleme

Önceki raporlara göre Apple, yeni bir iPhone SE geliştiriyor. Ancak akıllı telefon hakkında bildiğimiz neredeyse hiçbir şey yoktu. Bu durum bugün değişiyor. Kore’den gelen yeni bir rapor, telefonun lansman zaman çizelgesine ışık tutuyor ve cihazın ekranı ve bu panelleri tedarik etmek isteyen şirketler hakkında ayrıntıları ortaya koyuyor.

Apple bir sonraki iPhone SE’yi 2025’te piyasaya sürüyor

The Elec’in yeni bir raporu, Apple’ın bir sonraki iPhone SE’yi 2025’te piyasaya süreceğini iddia ediyor. Bu noktada Apple’ın yaklaşmakta olan telefona ne ad vereceğine dair bir onay bulunmuyor. Ancak serideki önceki cihazların adlandırma kuralına göre marka, cihazı iPhone SE (2025) olarak piyasaya sürebilir ve insanlar buna iPhone SE4 adını verebilir.

Yayın, iPhone SE’nin (2025) bir OLED ekran paneline sahip olacağını ve bu sayede seride bu özelliği sunan ilk cihaz olacağını söylüyor (iPhone SE (2016), iPhone SE (2020) ve iPhone SE (2022) LCD paneller). Bu OLED panel, iPhone 13 ve iPhone 14’te kullanılanla aynı ünite olacak. Yani 60Hz yenileme hızına, 2.532 x 1.170 piksel çözünürlüğe, 1.200 nit en yüksek parlaklığa ve desteğe sahip 6,1 inçlik bir panel olması bekleniyor.