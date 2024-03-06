Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri 4. Nesil iPhone SE Tasarımı Hakkında Yeni Bilgiler Geldi Teknoloji Haberleri 4. Nesil iPhone SE Tasarımı Hakkında Yeni Bilgiler Geldi Fatih Kuruçay 3 Görüntüleme

3. nesil iPhone SE bu ay ikinci yaş gününü kutlarken, Apple’ın 2022’deki kritik gerilemenin ardından seriyi sürdürmeyi planladığını varsayarsak, bir sonraki modeli üç yaşına gelmeden alacağımız bildiriliyor. Ancak dördüncü SE’nin neye benzeyeceği konusunda görüşler hâlâ bölünmüş durumdadır.

Ağustos ayında ele alınan teorilerden biri, bir sonraki SE’nin iPhone 14’ün tasarımını benimseyeceği yönündeydi. Bu, Face ID ve neredeyse tüm gövdeyi kaplayan bir ekran anlamına geliyor ancak iPhone 14 Pro’da tanıtılan ve 2023’te Pro olmayan modellere yayılan Dynamic Island yerine ekranın üst kısmında bir çentik yer alıyor.

Başlangıçta sosyal medyadaki tek bir kaynaktan gelen bu söylenti, o dönemde “kanıtlanmamış” olarak işaretlenen alana yerleştirilmişti. Şimdi 91mobiles, yaklaşmakta olan 4. nesil iPhone SE’nin CAD görüntüsünü “münhasıran elde ettiğini” söylüyor ve bu da lider seti takip edeceği iddiasını destekliyor.