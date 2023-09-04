4 Terabayt OLED iPad Pro Geliyor

Apple şu anda mevcut iPad Pro modellerinde mini LED ekran sunuyor. 2024’te piyasaya sürülecek iPad Pro’nun şirketin OLED panelli ilk tableti olacağına dair söylentiler yaygın. Yeni bir kaynak, cihazın şimdiye kadar bir tablette görülen en büyük depolama alanını sunacağını öne sürüyor.

2022 iPad Pro modelleri 2 TB yerleşik depolama alanıyla birlikte geliyor. Kaynağımıza göre gelecek yıl gelecek olan OLED panelli iPad Pro’nun 4 TB depolamalı versiyonu olacak.

4 TB iPad Pro, içerik oluşturucular, fotoğrafçılar, mimarlar, veri bilimcileri, tıp uzmanları vb. gibi zorlu depolama ihtiyaçları olan niş profesyonel kullanıcılar için ideal olabilir. Büyük dosyaların, yüksek çözünürlüklü videoların, karmaşık projelerin ve kapsamlı veri kümelerinin işlenmesi için geniş alan sunacak. Ortalama bir tüketici için abartı olsa da, kaynak yoğun görevler ve veri ağırlıklı projeler için iPad’lerine güvenenler için gönül rahatlığı ve rahatlık sağlayacak.

OLED iPad Pro’nun 11,1 inç ve 13 inç ekran boyutu seçenekleriyle gelebileceği yönünde söylentiler yaygın. Bu modellerin Apple’ın bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen M3 çipiyle donatılma ihtimali var. OLED iPad Pro modellerinin daha büyük trackpad’e sahip yeni bir Magic Keyboard’a sahip olabileceği söyleniyor.