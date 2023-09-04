Ana SayfaTeknoloji Haberleri4 Terabayt OLED iPad Pro Geliyor

4 Terabayt OLED iPad Pro Geliyor

OLED iPad Pro'nun 11,1 inç ve 13 inç ekran boyutu seçenekleriyle gelebileceği yönünde söylentiler yaygın. Bu modellerin Apple'ın bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen M3 çipiyle donatılma ihtimali var.

Ayşen Sıla

-

Okuma Süresi: 1 dk.
ipad pro

Tesla, Model S ve X’in fiyatlarını düşürdü

Tesla neredeyse her gün adından bi şekilde bahsettiiyor. Şirket ABD, Avrupa ve Çin'deki konfigüratörünü yeni...

Apple şu anda mevcut iPad Pro modellerinde mini LED ekran sunuyor. 2024’te piyasaya sürülecek iPad Pro’nun şirketin OLED panelli ilk tableti olacağına dair söylentiler yaygın. Yeni bir kaynak, cihazın şimdiye kadar bir tablette görülen en büyük depolama alanını sunacağını öne sürüyor.

2022 iPad Pro modelleri 2 TB yerleşik depolama alanıyla birlikte geliyor. Kaynağımıza göre gelecek yıl gelecek olan OLED panelli iPad Pro’nun 4 TB depolamalı versiyonu olacak.

4 TB iPad Pro, içerik oluşturucular, fotoğrafçılar, mimarlar, veri bilimcileri, tıp uzmanları vb. gibi zorlu depolama ihtiyaçları olan niş profesyonel kullanıcılar için ideal olabilir. Büyük dosyaların, yüksek çözünürlüklü videoların, karmaşık projelerin ve kapsamlı veri kümelerinin işlenmesi için geniş alan sunacak. Ortalama bir tüketici için abartı olsa da, kaynak yoğun görevler ve veri ağırlıklı projeler için iPad’lerine güvenenler için gönül rahatlığı ve rahatlık sağlayacak.

oled ekranlı ipad pro

OLED iPad Pro’nun 11,1 inç ve 13 inç ekran boyutu seçenekleriyle gelebileceği yönünde söylentiler yaygın. Bu modellerin Apple’ın bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen M3 çipiyle donatılma ihtimali var. OLED iPad Pro modellerinin daha büyük trackpad’e sahip yeni bir Magic Keyboard’a sahip olabileceği söyleniyor.

-- Reklam --

Mercedes Concept CLA-Class tanıtıldı – 750 km menzile sahip şık bir elektrikli sedan

Mercedes-Benz, Münih'teki IAA 2023'te Concept CLA-Serisi'ni tanıttı - ve bu sadece başka bir elektrikli araç değil. Şirket, hem elektrikli...
Önceki İçerik
Tesla, Model S ve X’in fiyatlarını düşürdü
Sonraki İçerik
Oppo A38, 90Hz ekran, 50MP çift kamerayla satışa çıktı!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021