40.000 Euro’ya Güneş Enerjili Sedan: Lightyear 2

Hollandalı şirket Lightyear, elektrikli bir araç satın almayı kolay, rahat ve ekonomik hale getireceğini iddia ettiği ikinci nesil güneş enerjisiyle çalışan elektrikli otomobilinin önizlemesini yaptı. Güneş enerjili uygun fiyatlı yeni sedanımızın adı ise; Lightyear 2.

Lightyear 2 olarak adlandırılan yeni elektrikli otomobil, Las Vegas’taki CES’te tanıtıldı ve şu anda Finlandiya’daki Valmet Automotive fabrikasında üretilen Lightyear 0’dan sonra şirketin ikinci aracı oldu.

Lightyear’ın 40.000 € (35.420 £) altında fiyatlandırılacağını iddia ettiği araç için şimdiden bir bekleme listesi var. Bu, şirketin Kasım ayında kendisi için belirlediği hedeften (30.000 €) daha yüksek, ancak yine de Lightyear 0’dan (250.000 €) altı kat daha ucuz.

Lightyear, 2’nin üretimine 2025’te başlamayı planlıyor ve onu Birleşik Krallık, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde satmayı hedefliyor. Şirketin hedefi yılda 100.000 adet teslim etmektir.

Üretici, Lightyear 2’nin 800km’lik (497 mil) “gerçek” bir menzile sahip olacağını ve pille çalışan geleneksel bir elektrikli araca kıyasla kullanım ömrü boyunca yarısı kadar CO2 üreteceğini ve bu da onu en düşük karbona sahip araç yapacağını iddia ediyor. piyasada ayak izi.

Lightyear 2’nin Lightyear 0 ile bazı unsurları paylaşması bekleniyor. Ancak 2’nin güç aktarma organı, bataryası veya performansı hakkında henüz bir bilgi yayınlanmadı. Lightyear 0’ın her bir tekerleğinde bir motoru ve 60kWh’lik bir bataryası vardır, bu da ona iddia edilen 1000 km menzil ve 0-100 km/s hızlanma süresi 10 saniyedir.

Lightyear, 2’nin güneş panelleri ve aynı zamanda aerodinamik tasarımı nedeniyle tipik bir elektrikli araca göre üç kat daha az şarj gerektirdiğini belirtti.

2, daha aerodinamik olacak ve kaput, tavan ve bagaja monte edilmiş panellerden mümkün olduğunca fazla güneş enerjisi toplayacak şekilde yeniden tasarlandı. Kapı kolları, sürtünmeyi azaltmak için arabanın gövdesiyle aynı hizadadır ve tekerlekler kapalı bir tasarıma sahiptir. Mümkün olduğu kadar az sürtünme oluşturmak için arka uçta bir spoiler yoktur.

2, 40.000 €‘dan daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak ve bu da onu MG5 EV ve Volkswagen ID 3’ten daha pahalı hale getirecek. Ancak, Lightyear vaatlerini yerine getirirse, benzer fiyatlı akülü elektrikli araçtan (BEV) önemli ölçüde daha geniş bir menzile sahip olacak.

Lightyear 0, altı yıllık araştırma, geliştirme ve testin ardından 2022’de tanıtıldı. Aerodinamik olarak optimize edilmiş, sınırlı üretim sedanın başlangıç fiyatı 250.000 € ve sadece 946 adet üretilecek.