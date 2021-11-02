5D Depolama ile 500 TB Veri Cam Diske Sığabilecek

Optica dergisinin yazarları, yüksek hızlı lazerler kullanarak 500 TB verinin CD boyutunda bir cam diske yazılmasına izin verebilecek “5D” veri depolama teknolojisi oluşturduğunu yazdılar. Teknik, arşivleme ve diğer amaçlar için teknolojiyi kullanmayı mümkün kılabilecek daha yüksek yazma hızları kullanılabilecek.

3 katmanlı nano ölçekli nokta kullanılıyor. Üç standart boyut içindeki noktaların boyutu, yönü ve konumu, beş “boyutu” oluşturur. Noktalar, mikroskop ve polarizör kullanılarak okunan diskten geçen ışığın polarizasyonunu değiştirir.

5D depolama teknolojisinin birtakım sorunları bulunuyordu.

Daha önce gördüğümüz 5D depolamada, bu teknolojiyi işlevsiz hale getiren yavaş yazma hızı mevcuttu. Ancak bu büyük depolama alanı için avantajları mevcut. 500 TB depolama ortamının 1.000 dereceye kadar olan sıcaklıklara dayanabileceği ve oda sıcaklığında bozulmadan 13,8 milyar yıl dayanabileceği tahmin ediliyor.

Femtosaniye lazer teknolojisi ile hız sorununu çözüm arıyorlar. Yüksek tekrarlama ile bu sorunu halletmeye çalışıyorlar. Ayrıca bu teknoloji ile doğrudan cama yazmak yerine, lazeri, birkaç zayıf ışık darbesi kullanarak küçük yapılar oluşturan yakın alan geliştirme adı verilen bir fenomen üretmek için kullandılar. Bunlar, daha güçlü, tek darbeli bir “mikro patlama” tarafından oluşturulan dairesel boşlukları geliştirmek için kullanılabilir. Bu durum yüksek tekrarlamalı lazerler kullanan diğer yaklaşımlar için sorunlu olan termal hasarı en aza indirmiş durumda.

Optica, yaklaşık yüzde 100 okuma doğruluğu ile geleneksel bir CD boyutunda bir silika cam disk üzerine 5 GB metin verisi yazabildi. Ayrıca bu yöntemden elde edilen yazma yoğunluğu ile disk 500 terabayt veri tutabileceği söylendi.

Bu kulağa yavaş gelebilir, ancak paralel yazma ile 500 TB‘lık bir diski yaklaşık 60 günde doldurabilirsiniz. Bu, tonlarca değerli veriyi, esasen sonsuza kadar yedeklemenin bir yolunu sağlayabilir. Araştırma ekibi lideri Peter G. Kazansky, “Mevcut sistemle, örneğin bir kişinin DNA’sındaki bilgileri korumak için kullanılabilecek terabaytlarca veriyi koruma yeteneğine sahibiz” dedi.

5D depolama teknolojinin yeni güncellemeleri merak ile bekliyor olacağız. Sonsuza kadar veri saklamak, gelecek nesillere çok fazla veri aktarmamızı sağlayacak.

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