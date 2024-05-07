6. Nesil iPad Air, M2 İşlemciyle Görücüye Çıktı!

Apple, yeni nesil iPad Pro ve iPad Air tabletlerini Let Loose etkinliğinde tanıtarak, gecikmeli bir lansmanın ardından sahneye çıktı. Yeni iPad Pro, önceki modele kıyasla önemli yükseltmeler içeriyor ve 2018 iPad Pro modellerinden bu yana en büyük yenilikleri sunuyor.

Diğer yandan, iPad Air 6. Nesil, 2022’de piyasaya sürülen iki yaşındaki iPad Air 5. Nesil’in üst modeli olarak piyasaya çıktı. Bu son ürünler, beklenen teknolojik yeniliklerin yanı sıra birçok yeni tasarım özelliğiyle birlikte geliyor.

Apple, standart 11 inçlik modelin yanı sıra, 6. nesil iPad Air ile ilk kez daha büyük bir 13 inçlik modeli de tanıtarak geniş bir ekran seçeneği sunuyor. Her iki model de Liquid Retina IPS LCD ekran teknolojisine sahip. 13 inçlik model, 2732×2048 piksel çözünürlüğe ve 600 nit maksimum parlaklığa çıkıyor.

iPad Air 6. Nesil, önceki modele benzer bir tasarımı koruyor, düz çerçevesi, üst kısmında Touch ID düğmesi ve sağ taraftaki ses seviyesi tuşlarıyla dikkat çekiyor. Ancak, yatay modda tutulduğunda ön kamera sensörünün sağ tarafa taşınması dikkat çekiyor.

Apple Pencil olarak adlandırılan kalem, hala tabletin sağ çerçevesine manyetik olarak takılabilir ve en yeni iPad Air, yeni duyurulan Pencil Pro ile uyumlu olacak. Ayrıca, Pro modelleriyle sınırlı olan Pencil Hover özelliğine de sahip olduğunu belirtelim.

Kamera açısından, iPad Air 6. Nesil, önceki modelle aynı kameralara sahip: 12MP arka kamera ve 12MP bir selfie kamerası vaat ediyor. Arka kamera Akıllı HDR ve 4K video kaydını destekliyor.

Donanım tarafında, 6. nesil iPad Air, Apple’ın M2 işlemcisini barındırıyor ve iddialara göre M1 Air’den yüzde 50 daha hızlı. Her iki varyant da artık önceki nesle kıyasla 128 GB depolama yapılandırmasıyla başlıyor ve tablet WiFi-6E ve 5G bağlantısını destekliyor. Bu özelliklerle iPad Air 6. Nesil, kullanıcılarına daha hızlı ve daha geniş bir depolama alanı sunarak güçlü bir deneyim vadediyor.

Bugün itibariyle satışa sunulan iPad Air 11 inç ve iPad Air 13 inç modellerinin başlangıç fiyatları: