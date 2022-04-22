600W Power Station Bugün Görücüye Çıktı

Baseus adlı bir firma devasa 600W bir hacme sahip, yeni cihazını piyasaya sürdü. Baseus Power Station 600W, saklamayı ve taşımayı kolaylaştıran; iki yan kısımla sahip küboid bir tasarıma sahip.

Yaklaşık 7 kg ağırlığında ve birkaç saat içinde tamamen şarj edilebilen; devasa 18000 mAh pil ile birlikte geliyor. Ön tarafta, pil yüzdesi, şarj durumu ve daha fazlası dahil olmak üzere; ilgili tüm verileri gösteren bir TFT ekranı var.

Bu devasa pil, cihazınıza ve ev aletlerinize güç sağlamak için tasarlanmış ve güç kaynağı; kullanımı kolay ve basit hale getiren 6 farklı modüle ayrılmış. Inverter modülü, şarj modülü, DC modülü; koruma modülü, BMS modülü ve Bluetooth modülü belirli faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Baseus Power Station 600W, 2 Duvar şarjlı AC bağlantı noktası; 2 Tip-C şarj bağlantı noktası, 2 USB bağlantı noktası, 1 araç şarj noktası ve 1 DC bağlantı noktası ile birlikte geliorr. Bu 8 bağlantı noktası, temel güç gereksinimlerinizi karşılamak için fazlasıyla yeterli.