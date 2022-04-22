Ana SayfaTeknoloji Haberleri600W Power Station Bugün Görücüye Çıktı

600W Power Station Bugün Görücüye Çıktı

Yaklaşık 7 kg ağırlığında ve birkaç saat içinde tamamen şarj edilebilen devasa 18000 mAh pil ile birlikte geliyor. Ön tarafta, pil yüzdesi, şarj durumu ve daha fazlası dahil olmak üzere ilgili tüm verileri gösteren bir TFT ekranı var.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.

Baseus adlı bir firma devasa 600W bir hacme sahip, yeni cihazını piyasaya sürdü. Baseus Power Station 600W, saklamayı ve taşımayı kolaylaştıran; iki yan kısımla sahip küboid bir tasarıma sahip.

Yaklaşık 7 kg ağırlığında ve birkaç saat içinde tamamen şarj edilebilen; devasa 18000 mAh pil ile birlikte geliyor. Ön tarafta, pil yüzdesi, şarj durumu ve daha fazlası dahil olmak üzere; ilgili tüm verileri gösteren bir TFT ekranı var.

Bu devasa pil, cihazınıza ve ev aletlerinize güç sağlamak için tasarlanmış ve güç kaynağı; kullanımı kolay ve basit hale getiren 6 farklı modüle ayrılmış. Inverter modülü, şarj modülü, DC modülü; koruma modülü, BMS modülü ve Bluetooth modülü belirli faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Baseus Power Station 600W, 2 Duvar şarjlı AC bağlantı noktası; 2 Tip-C şarj bağlantı noktası, 2 USB bağlantı noktası, 1 araç şarj noktası ve 1 DC bağlantı noktası ile birlikte geliorr. Bu 8 bağlantı noktası, temel güç gereksinimlerinizi karşılamak için fazlasıyla yeterli.

-- Reklam --
Önceki İçerikCV Nasıl Hazırlanır? CV Nasıl Olmalıdır?
Sonraki İçerikiPhone 14 Serisi, Sağlam OLED Ekranlarla Gelecek

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.